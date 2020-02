Recette de Candice: Canard à l’orange

Un classique bien équilibré.

Canard à l’orange

1 canard (2 à 2,5 kg)

6 oranges

80g de beurre

2 c. à s. d'huile

1 carotte coupée en tronçons de 3 cm

1 oignon émincé

2 c. à s. de Cognac

3 c. à s. de Grand Marnier

1 c. à s. de vinaigre de vin blanc

2 c. à c. de fécule de maïs

1 bouquet garni

Sel

Poivre

Lavez et séchez quatre oranges et prélevez leur zeste. Pressez-les et mettez leur jus de côté.

Blanchissez le zeste pendant 2 minutes dans de l'eau bouillante, puis égouttez. Mettez de côté pour la garniture finale.

Faites chauffer le beurre et l'huile dans une large cocotte et faites dorer le canard de tous les côtés. Enlevez le canard et dans la même casserole, ajoutez la carotte et l'oignon. Faites revenir pendant 2 min. puis versez une louche d'eau. Ajoutez ensuite le bouquet garni. Assaisonnez. Couvrez et laissez mijoter pendant 1 h.

Au bout de 30 min. de cuisson, versez le Cognac et le Grand Marnier.

Lorsque la cuisson du canard est terminée, retirez-le de la cocotte et gardez-le au chaud en le recouvrant d'aluminium.

Filtrez le jus de cuisson dans une casserole. Ajoutez le vinaigre et le jus des 4 orange et laissez mijoter pendant 10 min.

Prélevez un peu de sauce et faites dissoudre la Maïzena dans le jus chaud. Remettez dans la cocotte et poursuivez la cuisson à feu doux jusqu'à ce que la sauce épaississe légèrement.

Placez le canard sur un plat de service entier ou découpez déjà à l’assiette. Recouvrez de la sauce et garnissez avec les fines tranches d'orange tout autour.