Recette de Candice: Calamars au haricots blancs et au citron

Osez la légumineuse sur le calamar. Pour une salade qui change, mélangez une belle roquette au balsamique avec du calamar grillé, des zestes de citron, quelques haricots blancs ou des lentilles ou lancez-vous dans ce mijoté estival.

Calamars au haricots blancs et au citron

600g de calamars détaillés en anneaux ou en morceaux (décongelés si utilisés congelés)

1 conserve de 400g de haricots blancs

1 citron + 1 autre pour le service

1 poignée de menthe

1 poignée de persil plat

2 oignons finement émincés

1 carotte émincée

1 c. à s. rase de farine

1 gousse d’ail

300ml de fond de bœuf, veau ou volaille

Huile d’olive

Dans une cocotte, faites revenir la carotte, l’oignon et l’ail dans un fond d’huile d’olive. Saupoudrez de farine et allongez au fond de viande. Incorporez le calamar et faites cuire 25 min. Ajoutez les haricots blancs bien rincés.

Mixez l’ail, le persil plat, la menthe, la chair d’un quartier de citron et le zeste d’1/2 citron et de l’huile d’olive. Incorporez ce " pesto " dans le mijoté, mélangez et poursuivez la cuisson 1 min.

Servez avec quelques quartiers de citron.