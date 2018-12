Recette de Candice : Cake suédois au rutabaga et aux épices

Un gâteau fondant dont la matière grasse a été remplacée par de la compote de pommes et du lait de soja. Santé et saveurs !

Cake suédois au rutabaga et aux épices

220g de farine

175g de sucre

220ml de compote de pommes

110ml de lait de soja à la vanille

1 c. à c. d’extrait de vanille

300g de chair de rutabaga râpée

150g de courgette râpée (avec ou sans la peau)

100g de noix grossièrement concassées

1 c. à c. de gingembre en poudre

2 c. à c. de bicarbonate de soude

1 c. à s. de cannelle

1 pincée de sel

¾ de c. à c. de muscade

¾ de c. à c. de 4 épices

1 clou de girofle pilé au mortier



Préchauffez le four à 180° (th. 6). Beurrez et farinez un moule rond et placez-le au réfrigérateur.

Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le bicarbonate et les épices. Incorporez les œufs et fouettez manuellement ou au fouet électrique. Ajoutez la compote, le lait de soja tiédi et l’extrait de vanille. Fouettez. Ajoutez enfin les légumes et les noix. Mélangez.



Versez la préparation dans le moule et enfournez 25 à 30 min. Servez froid ou chaud avec une boule de crème glacée.