Recette de Candice : Cake aux carottes de famille

Le cake de Grand-mère Lucette, inratable et il se conserve magnifiquement.

Cake aux carottes de famille

Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 20 min.

Cuisson : 1h10.

3 tasses de carottes râpées

½ tasse d’huile

2 tasses de farine

1 ½ de sucre

4 œufs

2 c. à c. de baking powder

1 c. à c. de sel

2 c. à s. de cannelle

2 c. à c. d’extrait de vanille

2 c. à c. d’extrait de rhum

100g de cerneaux de noix

Mélangez le sucre, l’huile et la vanille. Incorporez les œufs 1 à 1. Tamisez ensemble la farine, la levure, le sel et la cannelle. Ajoutez au mélange sucré. Battez la pâte quelques instants. Ajoutez les carottes. Préchauffez le four à son maximum, 280° - 300° (th. 10). Beurrez abondamment un moule à cake haut et rond de +/- 20 cm de diamètre. Versez-y la pâte et ajoutez des cerneaux de noix sur la surface du cake. Enfournez 5 min. à th. 10, puis 5 min. à 200° (th. 7-8) et enfin, diminuez la chaleur du four et continuez la cuisson 60 min. à 150° (th. 5).