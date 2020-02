Recette de Candice: Cailles farcies à l'orange et au clou de girofle

Un classique avec un twist qui régalera n'importe quel gourmand !

Cailles farcies à l'orange et au clou de girofle

5 cailles

2 oranges

50 gr de beurre

1 petit verre de cognac

1,5 dl de vermouth blanc

1 clou de girofle

8 grains de poivre

1 pincée de gros sel, sel fin

1 pointe de poivre de Cayenne

Lavez les oranges, essuyez-les. Coupez-en une en 5 rondelles épaisses. Levez le zeste de la seconde, hachez-le finement.

Pilez le tiers du zeste d'orange haché avec le clou de girofle, le gros sel, le poivre en grains et 1 c. à c. de vermouth blanc. Répartissez cette préparation à l'intérieur des cailles, bridez-les.

Chauffez le beurre dans une sauteuse et placez-y les cailles. Faites-les dorer de tous côtés à feu doux, afin que le beurre ne noircisse pas. Mouillez de temps en temps d'une cuillerée de vermouth. Assaisonnez de sel fin et de poivre de Cayenne. La cuisson doit durer environ 20 minutes. Faites blanchir le reste du zeste 5 minutes à l'eau bouillante. Rafraîchissez-le ensuite à l'eau froide. Lorsque les cailles sont cuites, arrosez-les avec le cognac et flambez-les.

Retirez-les et tenez-les au chaud. Déglacez la sauteuse avec le reste de vermouth, ajoutez le zeste d'orange et laissez mijoter 2 à 3 minutes. Passez les rondelles d'orange dans cette sauce, dressez-les sur le plat de service. Nappez le tout avec la sauce.