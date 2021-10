Recette de Candice : burger de saumon à la moutarde

Finalisez les burgers. Etalez la mayonnaise sur la base des pistolets. Recouvrez d’un peu de roquette citronnée, ajoutez un burger de saumon et quelques rondelles de concombre et de radis croquants et frais.

Mélangez l’aneth et la moutarde restantes et la mayonnaise. Assaisonnez.

Mixez le saumon avec 1 c. à s. de moutarde, la moitié de l’aneth et le zeste de citron (+ le piment si vous l’utilisez). Assaisonnez.

