Recette de Candice : Bucatini aux sardines, pignons de pin et fenouil

Un plat de pasta suffisamment joli pour que vous puissiez le servir quand vous recevez !

Bucatini aux sardines, pignons de pin et fenouil

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min.

Cuisson : 10 min.

500g de bucatini

2 oignons rouges, émincés

2 gousses d’ail, finement émincées

50g de sardines à l’huile

50g de pignons

25g de raisins secs

Le jus et le zeste d’1 citron

1 petit bulbe de fenouil, très finement émincé

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Faites chauffer un fond d’huile d’olive dans une grande sauteuse ou un wok, ajoutez les oignons et l’ail et laissez cuire quelques minutes. Ajoutez le fenouil et poursuivez la cuisson quelques minutes. Emiettez les sardines sur les légumes et mélangez.

Ajoutez les pâtes cuites et égouttées à la sauteuse, ajoutez le jus de citron, les zestes, les raisins et les pignons. Assaisonnez, mélangez, versez un filet d’huile et servez immédiatement.