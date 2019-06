Recette de Candice: Bruschetta nectarines-chèvre à la coriandre

Frais !

Bruschetta nectarines-chèvre à la coriandre

2 nectarines

Le jus d’1 citron

1 c. à s. de miel

8 belles tranches de ciabatta

Une bûche de 200g de chèvre

1 poignée de coriandre

Préchauffez le four à 200° (th. 6-7).

Dénoyautez et coupez les nectarines en tranches. Placez-les dans un cul-de-poule et arrosez-les du jus de citron, du miel, ajoutez une pincée de sel et la coriandre ciselée. Mélangez.

Garnissez les bruschetta – disposez les morceaux de pain sur la plaque de four recouverte de papier sulfurisé, agrémentez chacune d’elles de tranches de nectarines et recouvrez de tranches de chèvre. Gratinez au four.