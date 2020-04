Recette de Candice : brioche moelleuse

1 c. à c. de sel

1. Dans le bol du robot muni du crochet pétrisseur, mélangez le lait tiède avec la levure, et le sucre. Laissez reposer 5 minutes.

2. Ajoutez les œufs battus à la fourchette, mélangez 1 minute. Incorporez la farine. Mélangez et pétrissez 3 minutes.

3. Ajoutez le beurre et le sel et laissez le robot pétrir pendant 5 minutes pleines.

4. Laissez pousser la pâte une première fois pendant 1h.

5. Farinez le plan de travail avant d’y placer la pâte et de la dégazer.

6. Divisez la pâte en 3 boules. Etirez et roulez les boules en longs boudins et tressez-les directement sur la plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Tressez sans serrer pour que la brioche soit bien aérée et moelleuse.

7. Laissez pousser une deuxième fois sous un linge propre et humide pendant 45 minutes.

8. Badigeonnez de lait et enfournez 30 min. dans un four non préchauffé (froid) à 180°.

9. Couvrez d’une feuille de sulfurisé ou d’aluminium dès que la brioche a atteint la juste coloration dorée.