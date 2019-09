Recette de Candice: Brioche au spéculoos et à la chicorée

Avec son sucre perlé, vous obtenez une brioche bien gourmande.

Brioche au spéculoos et à la chicorée

360g de farine

1 sachet de baking powder

1 jaune d’œuf

70g de beurre demi-sel

40g de sucre

180ml de lait entier

1 c. à c. de sel

4 spéculoos

1 c. à c. bombée de chicorée

100g de sucre perlé

Préchauffez le four à 1800.

Dans un cul-de-poule, placez la farine, le jaune d’œuf, la levure, le beurre, le sucre, le sel et le lait. Fouettez au batteur électrique et finalisez en pétrissant à la main.

Ajoutez les biscuits réduits en poudre et la chicorée. Pétrissez. Laissez pousser 1h30.

Dégazez la pâte et ajoutez le sucre perlé. Pétrissez à nouveau. Placez la pâte dans 1 ou 2 moules beurrés et farinés et laissez pousser 1h30 à nouveau.

Enfournez 25 min.