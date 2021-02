Recette de Candice: Brick de porc aux cacahuètes et au sésame, chou rouge caramélisé

Une belle recette qui allie différentes textures et plein de saveurs !

Brick de porc aux cacahuètes et au sésame, chou rouge caramélisé

1 chou rouge émincé en fines lamelles

500g de hachis de porc

1 oignon rouge

250g de cacahuètes salées

4 c. à s. de miel

1 jaune d’œuf

50g de graines de sésame

Poivre du moulin

Huile d’arachide

Passez 200g de cacahuètes au robot pour les réduire en poudre.

Dans une grande sauteuse, faites chauffer 2 c. à s. d’huile et faites-y fondre le chou. Ajoutez la moitié des cacahuètes et le miel et laissez doucement caraméliser.

Hachez l’oignon rouge et concassez les 50g de cacahuètes restantes. Mélangez l’oignon, les cacahuètes et le jaune d’œuf à la viande. Poivrez.

Avec vos mains, façonnez la viande en forme de cylindres autour de piques en bois. Roulez les kefta dans les graines de sésame.

Dans une poêle, faites chauffer un peu d’huile et faites-y cuire les kefta 8 min. en les tournant régulièrement. Servez avec le chou rouge caramélisé.