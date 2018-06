Recette de Candice : Bouchées au saumon

De petites bouchées moelleuses pour l'apéritif ou un repas finger food sur le pouce.

Bouchées au saumon

Pour 30 pièces environ

500 g de filet de saumon sans la peau, coupé en dés

3 c. à s. de chapelure

1 c. à s. d’œuf légèrement battu

½ c. à c. de zeste de citron vert

2 c. à c. de jus de citron vert

2 c. à c. d’aneth frais haché

1 gousse d’ail pilée

Huile d’arachide

Mélangez dans un saladier le saumon, la chapelure, l’œuf, le zeste, 2 c. à c. de jus de citron vert et 2 c. à c. d’aneth. Salez et poivrez. Humidifiez vos mains et former des petites boules. Réservez au réfrigérateur 5 min. Faites ensuite frire les bouchées dans l’huile.