Recette de Candice : Biscuits croquants à la cassonade

Suivez la recette des biscuits croquants à la cassonade.

Ingrédients

100g de farine

90g de beurre fondu

45g + 25g de cassonade

1 pincée de sel

Préparation

Dans un saladier, fouettez le beurre fondu et 45 g de cassonade. Ajoutez la farine tamisée et la pincée de sel. Mélangez. Roulez cette pâte en boudin et passez celui-ci dans les 25 g de cassonade restants. Enveloppez le boudin dans du film plastique et placez 15 min. au réfrigérateur.

Préchauffez le four à 160° (th. 5-6).

Sortez le boudin de pâte du réfrigérateur et coupez-le en 10 tranches. Déposez les biscuits sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson et enfournez 20 min. Les bords roulés dans la cassonade doivent avoir caramélisés et brunis.