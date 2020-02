Recette de Candice: Beurre/purée d'amandes et coco maison

Ceci n'est pas un beurre pur, il y a un ajout de sel et de sirop d'érable pour en faire une pâte à tartiner pour vos pains et vos desserts (ou à la cuiller !)

200g de noix de coco râpée

150g d’amandes grillées à sec

2 c. à c. de sirop d'érable pur

¼ de c. à c. de sel

Mixez la noix de coco râpée pendant 10 min. jusqu'à obtenir une pâte. Raclez régulièrement les parois du bol.

Ajoutez les amandes et continuez à mélanger jusqu'à consistance lisse et soyeux. Ajoutez le sirop d’érable et le sel et mixez encore.

Candice Kother