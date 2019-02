Recette de Candice : Beignets de Carnaval

Traditionnellement dégustés à Mardi gras, les beignets font la joie du Carnaval !

Beignets de Carnaval

1 kg de farine

120g de sucre

1 bonne pincée de sel

6 œufs

120g de beurre

42g de levure fraîche (le cube entier)

Le zeste d’1citron

1 verre de lait

Réhydratez la levure dans le verre de lait.

Placez la farine dans un cul-de-poule et creusez un puits. Ajoutez le sucre et le sel, puis les œufs battus, le zeste, le beurre et la levure avec son lait.

Pétrissez cette pâte de manière à la rendre souple. Laissez-la reposer pendant 1 heure.

Roulez la pâte en une abaisse de 1 à 2 cm d'épaisseur. Découpez-y des ronds à l'aide d'un emporte-pièce.

Posez-les sur une plaque recouverte de sulfurisé et laissez-les doubler de volume, 30 min. environ.

Faites frire les beignets dans de l'huile chaude.

Egouttez-les et saupoudrez-les d’un mélange de sucre et de cannelle ou de sucre impalpable.