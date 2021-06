Recette de Candice : Béarnaise facile

Béarnaise facile

La recette pour 4 personnes

Hachez 4 échalotes. Ciselez 1 branche de persil, 2 branches de cerfeuil, 1 branche d'estragon. Mettez-le tout dans une casserole avec 10 cl de vinaigre de vin blanc. Portez au frémissement sur feu très doux en mélangeant souvent, jusqu'à réduction presque totale (10 mn). Hors du feu, ajoutez 2 jaunes d'œufs, un peu de sel et de poivre. Fouettez vivement. Remettez sur feu doux et continuez à fouetter en incorporant 100 g de beurre en petites noisettes. Retirez du feu dès que le mélange épaissit et tient aux branches du fouet. Ajoutez un peu d'estragon frais.

Le truc indispensable:

Deux moyens archi-simples de rattraper une béarnaise qui a tourné : soit la battre vigoureusement avec un gros glaçon, soit y incorporer 1 c. à c. d'estragon surgelé.

