Recette de Candice : Amaretto maison de Candice

Un alcool maison, une belle étiquette, le bonheur !

Pour 1 bouteille

250ml d’eau

500ml de vodka

225g de sucre

70g de sucre roux

1 c. à s. d’extrait de vanille

1 c. à s. d’extrait d’amandes

Dans un poêlon, faites chauffer l’eau avec les sucres. Otez du feu quand l’eau atteint l’ébullition. Laissez refroidir 20 min.

Mélangez la vodka aux extraits.

Versez la vodka aromatisée dans le sirop de sucre.

Passez la préparation au travers d’une étamine pour que l’alcool soit plus clair.

Versez l’amaretto dans une bouteille stérilisée.