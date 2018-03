Recette de Candice: Agneau aux herbes, petites pommes de terre et champignons à la sauge et à l'ail

Aromatique et moelleux.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min.

Cuisson : 20 min.

Marinade : 30 min.

Difficulté : *

Coût : **

4 belles tranches de gigot d’agneau

2 c. à s. d'huile d’olive

200ml de vin blanc

1 c. à s. de vinaigre

2 branches de thym

1 branches de romarin

1/2 bouquet de persil

1 gousse d’ail

3 feuilles de sauge

400g de petites pommes de terre

250g de petits champignons

Sel et poivre du moulin

Préparez la marinade en mélangeant l’huile d’olive avec le vin, la moutarde le vinaigre, le persil, l'ail haché et la moitié du thym et du romarin.

Préchauffez le four à 190° (th. 6-7).

Disposer les tranches d’agneau dans cette marinade et laisser mariner 30 min. (ou plus).

Placez la viande dans un plat allant au four avec le jus de la marinade, les feuilles de sauge et les pommes de terre. Assaisonnez.

Enfournez 20 min. A 5 bonnes minutes de la fin de la cuisson, ajoutez les petits champignons et mélangez pour qu’ils s’imbibent de sauce.