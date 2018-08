Recette de Candice: Abricots au sirop

Votre base pour une conserve au sirop. Gardez à l'esprit que les petits fruits type cerises doivent être ébouillantés 1 min. avant d'être placés dans le bocal.

Abricots au sirop

Pour obtenir une conserve de fruits, il convient de réaliser un sirop composé d’eau et de sucre qui sert de liquide de couverture.

- Fruits au sirop léger : 1 litre d’eau + 250g de sucre.

- Fruits au sirop moyen : 1 litre d’eau + 400g de sucre.

- Fruits au sirop lourd : 1 litre d’eau + 750g de sucre.

Choisissez des abricots fermes et peu mûrs, lavez-les dans du vinaigre. Placez vos fruits entiers dans un grand bol, arrosez de vinaigre blanc de base et patientez 10 secondes avant d’allonger à l’eau jusqu’à recouvrir les fruits. Laissez tremper 30 secondes pour que les fruits soient bien propres.

Egouttez-les sans les sécher. Ouvrez-les en deux, dénoyautez-les et remplissez vos bocaux en évitant d'empiler les oreillons les uns dans les autres.

Recouvrez d'un sirop bouillant jusqu'à 2 cm du rebord pour couvrir complètement les fruits.

Fermez et procédez à la stérilisation extérieure. Pour cela, faites bouillir une grande casserole d’eau et placez vos bocaux remplis et fermés dans l’eau jusqu’au couvercle, pendant 30 min. avec le sirop léger, et 35 min. pour les autres sirops.