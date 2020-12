Récapitulatif Dinde de Noël de Candice

Le problème de la dinde, c’est qu’elle a tendance à s’assécher. Pour éviter cela, suivez les quelques astuces que je vous propose. Résultat garanti !

Acheter une dinde qui a le juste poids : entre 3,5kg et 5kg maximum, jamais plus.

Trois astuces pour une dinde ultra-moelleuse :

Vous la faites macérer la veille. Glissez délicatement et petit à petit votre main entre les blancs de la dinde et la peau, créant un espace de remplissage. Etalez-y du beurre. A la fin de la cuisson, enveloppez la dinde dans de l’aluminium et laissez reposer de 30 min. à 1h. avant de servir (elle ne refroidira pas si elle est bien emballée).

Recette facile et inratable !

Dinde anti-sèche aux agrumes

1 dinde + 140g de beurre + le zeste d’1 orange et d’1 citron + 2 tiges de romarin + 2 feuilles de laurier + huile d’olive + sel et poivre.

Déco/accompagnement : 2 poignées de kumquats + 2 ou 3 citrons verts et/ou jaunes + 1 pamplemousse rose.

Macération : 200g de gros sel + 50g de sucre roux + 200ml d’eau + 3 feuilles de laurier + 1 c. à c. de graines de coriandre ou ½ c. à c. de clous de girofle, 1 c. à c. de grains de poivre.

La veille, placez dans une grande casserole tous les ingrédients du liquide de macération. Faites chauffer jusqu’à ce que le sel et le sucre se dissolvent avant d’ajouter 4 litres d’eau froide dans la casserole. Placez-y votre dinde et oubliez-la jusqu’au lendemain. > Première astuce pour une dinde ultra-moelleuse.

Le lendemain, sortez la dinde de son liquide de macération et épongez-la à l’aide de papier absorbant. Mélangez le beurre avec les zestes et le romarin, assaisonnez. Glissez délicatement et petit à petit votre main entre les blancs de la dinde et la peau, créant un espace de remplissage. Etalez-y le beurre aux agrumes du bout des doigts et rabattez la peau par-dessus. > Deuxième astuce pour une dinde ultra-moelleuse.

Enfoncez l’orange et le citron zestés coupés en deux, ainsi que les feuilles de laurier, dans la cavité de la dinde.

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Massez la dinde avec de l’huile d’olive, assaisonnez, couvrez-la d’aluminium. Enfournez 40 min. par kilo de dinde.

30 min. avant la fin de la cuisson, enlevez l’aluminium, augmentez le four à 200° (th. 6-7) et laissez-la dorer.

A la fin de la cuisson, enveloppez la dinde dans de l’aluminium et laissez reposer de 30 min. à 1h. avant de servir (elle ne refroidira pas si elle est bien emballée). > Troisième astuce pour une dinde ultra-moelleuse.

*Pour les kumquats confits : faites chauffer 400ml d’eau et 200g de sucre dans une petite casserole. Jetez-y les kumquats et laissez-les confire 30 min. à feu moyen.

> peut se faire à l’avance et être conservé dans son liquide de cuisson au réfrigérateur.

*Pour les citrons et pamplemousse caramélisés : faites un caramel à sec et faites-y caraméliser brièvement les faces des agrumes. > peut se faire à l’avance et être conservé dans un récipient avec couvercle à température ambiante.

Sauce express sans prise de tête

Faites suer 1 échalote, déglacez avec 200ml de vin blanc, 1 c. à c. de fond de volaille en poudre, 1 feuille de laurier et les jus et sucs grattés de la dinde (éventuellement décollés avec un petit verre d’eau). Amenez à ébullition, laissez réduire, filtrez au chinois fin et rectifiez l’assaisonnement.