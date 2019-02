Récapitulatif des recettes de beignets

Des beignets salés, sucrés avec des pâtes à base d'eau, de bière et de lait !

Beignets de légumes (pâte à l’eau)

300 g de légumes au choix (tranches de courgettes, aubergines, etc.)

200g de farine tamisée

2 jaunes d’œufs battus

200ml d'eau pétillante très froide

Sel

Huile d’arachide

Coupez les aubergines en tranches fines dans le sens de la longueur, mettez dans un saladier, recouvrez-les de sel et laissez dégorger 2 heures.

Préparez la pâte à frire : mélangez les jaunes d'œufs et l'eau pétillante froide. Incorporez peu à peu la farine avec un fouet, jusqu'à ce que le mélange cesse d'être pâteux.

Rincez les aubergines et égouttez-les soigneusement

Faites chauffer l'huile. Elle ne doit pas dépasser 130 - 140°C.

Plongez les tranches d’aubergines entières ou coupées en deux dans la pâte. Enlevez l’excédent.

Plongez les aubergines dans l’huile 3 par 3.

Déposez les beignets au fur et à mesure sur du papier absorbant posé dans une passoire.

Beignets de pommes de terre aux escargots et à la bière (pâte à la bière)

Pour 4 à 6 personnes

30 Petits-Gris de Namur ® en bocal

300g de pommes de terre

1 œuf battu

75g de farine

Pour la pâte à frire -

4 blancs d’œufs

15cl de bière blonde

150g de farine

Faites cuire les pommes de terre à l’eau bouillante salée puis réduisez-les en purée. Façonnez de petites boulettes de purée et insérez un escargot dans chacune d’elles. Réfrigérez les boulettes 30 min.

Préparez la pâte à frire : battez les blancs d’œufs et la bière pendant 3 min. Incorporez la farine. Salez et poivrez légèrement.

Sortez les boulettes du réfrigérateur, passez-les dans l’œuf, puis dans la farine, et enfin dans la pâte à frire.

Faites cuire dans une friture à 180° pendant 3 min.

Beignets de carottes (pâte au lait)

Pour une dizaine de beignets (selon la taille que vous leur donnez)

Préparation : 30 min. – Cuisson : 20 min. – Repos : 1 h.

1 belle botte de carottes

200 ml de vin blanc sec

20 g de beurre

Sel et poivre

Huile d’arachide

Pour la pâte

150 g de farine

250 ml de lait

1 œuf

1 pincée de sel

Epluchez les carottes à l’économe. Râpez-les. Faites-les revenir à la poêle dans le beurre. Ajoutez le vin blanc. Assaisonnez. Laissez réduire 10 min. Réservez.

Préparez la pâte : séparez le jaune d’œuf du blanc. Battez le blanc en neige avec la pincée de sel. Mélangez la farine et le lait, fouettez bien pour éviter les grumeaux. Ajoutez le jaune d’œuf. Mélangez.

Laissez reposer la pâte 1 h et incorporez ensuite le blanc en neige.

Plongez les carottes dans la pâte, recouvrez-les bien, puis façonnez des petits beignets.

Faites-les dorer dans une friture chaude.

Beignets de gruyère

Pour 6 personnes

125 g de farine

1 pincée de sel

2 c à s de beurre fondu

1 œuf

2 dl d’eau froide

250 g de gruyère

Poivre du moulin

Huile

Dans un saladier, mélangez la farine, l’œuf, le sel et le beurre fondu.

Ajoutez l’eau pour obtenir une pâte claire mais pas liquide.

Laissez reposer une heure. Coupez le fromage en lamelles pas trop épaisses.

Faites chauffer l’huile dans la friteuse.

Quand elle est chaude mais pas fumante, trempez les lamelles de gruyère dans la pâte et plongez-les dans l’huile chaude.

Retournez les beignets et sortez-les avec une écumoire quand ils sont dorés.

Egouttez-les sur du papier absorbant. Poivrez et servez chaud.

Beignets de spaghetti

300g de spaghetti

120g de farine tamisée

150ml de lait entier

1 jaune d’œuf + 1 œuf entier (blanc et jaune séparés)

30g de beurre + 3 c. à s. d’huile d’arachide

1 c. à c. d’origan

Sel et poivre du moulin

Préparation de la pâte à beignets :

Dans un bol, mélangez l’origan à la farine tamisée. Faites un puits et ajoutez-y 2 jaunes d’œufs et 2 c. à s. de lait, mélangez au fouet et ajoutez progressivement le restant du lait pour délayer la préparation.

Laissez reposer la pâte à beignets pendant 1 h. à température ambiante.

Faites cuire les spaghetti à l’eau bouillante salée. Egouttez-les et placez-les dans un saladier.

Montez le blanc d’œuf restant en neige molle et incorporez-le à la pâte à beignets.

Versez la pâte à beignet sur les spaghetti et mélangez bien.

Mélangez le beurre et l’huile d’arachide et faites doucement fondre le mélange dans une grande poêle.

Enroulez quelques spaghetti sur une fourchette et déposez le beignet dans la poêle. Faites dorer 3 min. sur chaque face.

Beignets de feuilles de menthe

Pour 6 personnes

Préparation : 5 min. – Cuisson : 10 min. - Repos de la pâte : 4h.

250 g de farine

250 ml de bière

1 jaune et 3 blancs d’œufs

1 pincée de sel

1 botte de menthe fraîche

30 g de sucre

Huile de friture

Faites la pâte : mélangez la farine, le jaune d’œuf, le sel et la bière jusqu’à l’obtention d’une pâte molle. Laissez reposer pendant 4 heures.

Déposez les feuilles de menthe dans un saladier et recouvrez-les de sucre. Laissez reposer en parallèle à la pâte.

A bout de ce laps de temps, battez les 3 blancs d’œufs en neige ferme et incorporez-les à la pâte.

Plongez dans la pâte les feuilles de menthe une à une et faites-les dorer quelques minutes dans un bain d'huile bien chaude. Egouttez bien pour enlever l'excès d'huile et saupoudrez vos beignets de sucre glace.

Mini beignets de myrtilles

Pour 4 personnes

250 g de myrtilles

250 g de farine fermentante

250 ml de lait entier tiède

2 sachets de sucre vanillé

2 œufs

Huile d’arachide

Dans un saladier, faites un ruban en mélangeant les œufs et le sucre vanillé.

Ajoutez la farine et le lait tiédi. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Laissez reposer 1 h.

Faites chauffer une belle quantité d’huile dans une poêle.

Ajoutez les myrtilles directement dans la pâte à beignets puis, à l’aide d’une écumoire, transvasez-les 5 par 5 délicatement du saladier à la poêle.

Laissez cuire 1 min. puis laissez égoutter sur du papier absorbant.

Les + :

C’est important de tiédir le lait avant utilisation car cela va dissoudre les grumeaux dus à la farine. Une pâte bien lisse est essentielle dans le cas de beignets.

Servez les beignets tiédis, éventuellement saupoudrés de sucre glace.

Ces beignets sont particulièrement délicieux avec des parfums de glace amusants, comme la lavande ou le cuberdon, par exemple.

Croustillons

75 ml de lait tiède

15 g de levure fraîche de boulanger

200 g de farine

1 gros œuf

1 c. à s. de sucre semoule

1/2 c. à c. de sel

1 dl de bière blonde

25 g de beurre fondu

de la graisse (pas d'huile) pour la friture

du sucre glace

Émiettez la levure dans le lait tiède et ajoutez-y le sucre et un peu de farine.

laissez reposer le levain dans un endroit chaud pendant 15 min.

Pendant ce temps, tamisez la farine - faite un puits au milieu. Versez-y le levain. Mix.

Ajoutez le jaune d'œuf et la bière ainsi que le beurre fondu.

Battez le blanc d'œuf en neige très ferme avec du sel puis incorporez-le à la pâte

Couvrez la terrine d'un linge humide et laissez lever la pâte au chaud à l'abri des courants d'air jusqu'a ce qu'elle ait double de volume.

Préchauffez la graisse de friture à 180 ° C.

A l'aide de 2 cuillères à café, prélevez des petites portions de pâte de la grosseur d'une noix et plongez-les dans la graisse chaude.

Lorsqu'elles sont bien dorées, retirez-les et égouttez-les sur du papier de cuisine.

Saupoudrez de sucre glace ou impalpable et servez aussitôt.

Donuts

25g de levure de boulanger fraîche

100ml d'eau tiède

275 (140 + 135) g de farine Huile à frire

4 jaunes d'œufs

15g de lait

60g de sucre

30g de beurre

Sel

1-Emietter la levure dans un bol. Rajouter 100 ml d’eau et remuer pour dissoudre la levure.

Rajouter 140 g de farine. Travailler à la main. Laisser reposer la pâte sous film pendant 1h-1h30 pour le laisser gonfler.

2-Mettre le levain dans le robot. Rajouter les 15 g de lait. Pétrir avec le robot. Rajouter la levure de boulanger fraîche, le sucre. Pétrir. Rajouter la farine. Pétrir. Ajouter les œufs et le beurre mou. Pétrir. Ajoutez le sel.

Placer la pâte dans un plat fariné, sous film.

Laisser lever dans le four allumé pendant 1h-1h30, avec un récipient rempli d'eau.

Travailler la pâte avec de la farine.

3-Couper des blocs de 40 g de pâte.

Travailler chaque bloc en forme de boule.

Réaliser la forme de donut en mettant un doigt au milieu de la pâte

4-Laisser reposer dans le four comme précédemment pendant 45 min

Une fois l'huile de friture chaude (180°)

5-Placer les donuts dans la friteuse

Les faire frire deux minutes de chaque côté.