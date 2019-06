Récapitulatif de Candice: Sauces BBQ !

Des sauces pour chaque occasion !

Pour arroser les viandes grillées

* 2 oignons moyens émincés, 2 cuillerées de Worcestershire sauce, 2 cuillerées de sucre brun, 1 c à thé de paprika, 1 tasse de concentré de tomate, 1 c à thé de poudre de chili, 1 tasse de bouillon, sel, poivre de Cayenne, poivre gris, 2 c à c de vinaigre. Laissez mijoter tous ces ingrédients pendant 10 min.

* Le coulis de tomates: parfumé au basilic ou à l'estragon, il convient à presque toutes les brochettes de viande ou de poisson.

* Le coulis de poivrons: poivrons grillés, pelés, puis mixés et additionnés de crème fraîche assaisonnée. Il convient aux poissons et viandes blanches.

* La sauce aux anchois: beurre manié avec des anchois pilés et du jus de citron (1 anchois pour 50 gr de beurre). Chauffée doucement, elle convient spécialement aux brochettes de poisson.

* La sauce barbecue américaine: 1 oignon fondu dans 5 c à s d'huile d'olive avec 150 gr de concentré de tomates, 1 gousse d'ail pilée, ½ dl de vinaigre, 1 c à s de miel d’acacia, 1 c à c de moutarde, 1 dl de sauce anglaise, ¼ de litre de bouillon, sel, poivre, thym, laurier.

Cuisez le tout 1/4 d’heure. Cette sauce convient aux viandes blanches

Pour badigeonner les grillades

2 c à s de ketchup, 1 c à c de Worcestershire sauce, 1/2 verre d'huile d'olive, 1 jus de citron, sel, poivre.

Pour accompagner les spare-ribs

Pour 6 personnes: 6 c à s d'huile d'olive, 2 gousses d'ail, 2 oignons, 180 gr de concentré de tomates, 4 c à s de vinaigre de cidre, 4 c à s de miel liquide (acacia), 1 dl de vin blanc ou de bouillon dégraissé, 1 dl de sauce Worcestershire, 1 c à c de moutarde, 1 petit bouquet de thym, persil, estragon, poivre de Cayenne

Dans une grande casserole, faites chauffer l'huile, ajoutez les oignons finement hachés, faites cuire doucement 3 ou 4 min. sans laisser colorer. Ajoutez le concentré de tomates et le vinaigre, portez 2 min à ébullition. Ajoutez le vin blanc, la sauce anglaise, le bouquet, le miel, l'ail haché, la moutarde. Mélangez bien et laissez mijoter ¼ d’heure. Salez et poivrez fortement, ajoutez le Cayenne. Se sert tiède ou froid.