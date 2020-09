Récapitulatif de Candice : Sandwiches & Miches

Un récapitulatif de pains petits formats qui se congèlent bien, pour avoir toujours du pain maison !

Pains au yaourt

600g de farine (300 de blanche et 300 de complète)

400g de yaourt nature non light

1 œuf

20g de levure sèche

1 c. à c. de sel

2 c. à s. de sucre.

Dans un cul-de-poule, mélangez la farine, la levure et le sucre. Battez l’œuf avec le yaourt et incorporez ce mélange humide à la pâte. Pétrissez légèrement avant d’ajouter le sel. Pétrissez et formez une boule. Laissez reposer 30 min. Divisez le pâton en plusieurs petits pâtons égaux. Placez-les sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et enfournez 40 min. dans un four préchauffé à 190 ° (th. 6-7).

Pistolets

900g de farine blanche

60g de levure fraîche

550ml d’eau tiède

1 c. à s. de sucre

15g de sel

20g de beurre mou (pas fondu, pas dur)

1 c. à c. de vinaigre

Mélangez la levure émiettée, l’eau tiède, le sucre et le vinaigre. Laissez reposer 10 min.

Dans un cul-de-poule, mélangez la farine et le sel. Ajoutez la levure et son liquide puis le beurre mou. Pétrissez 10 min.

Couvrez et laissez lever 40 min. à 1h.

Divisez en une vingtaine de pâtons et disposez-les sur deux plaques de four (voire trois selon la taille de votre four) recouvertes de papier sulfurisé.

Préchauffez le four à 240°. Pulvérisez les pistolets d’eau et enfournez 12 min.

Briochettes

250g de farine pour pain brioché + pour la préparation

200g de beurre mou

25g de sucre

8g de levure fraîche

3 gros œufs ou 4 petits

1 c. à c. de sel

Lait pour dorer la brioche

La veille, fouettez au batteur électrique la farine, le sucre, la levure émiettée et 2 œufs. Laissez reposer ce mélange 5 min. pour que la levure commence son action.

Ajoutez le sel et l’œuf (ou les deux œufs selon leur taille) supplémentaire. Pétrissez la pâte.

Quand la pâte se détache aisément des parois lorsque vous la pétrissez, incorporez le beurre mou. Déposez le pâton dans un cul-de-poule fariné et laissez pousser pendant 2h. dans un endroit chaud.

Pétrissez à nouveau légèrement la pâte, filmez-la et réservez-la au réfrigérateur jusqu’au lendemain.

La pâte est collante, c’est normal. La mettre une nuit au réfrigérateur va la rendre plus malléable.

Le lendemain, sortez la pâte du réfrigérateur, divisez le pâton en briochettes (si vous ajoutez du sucre perlé, c’est à cette étape-ci) et posez-les sur la plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Laissez pousser sous un linge propre pendant 1h.

Préchauffez le four à 210° (th. 7).

Badigeonnez de lait au pinceau et enfournez 15 à 20 min.

Sandwiches mous de Candice

300g de farine blanche

160ml de lait entier tiède ou de lait battu tiède

40g de beurre à température ambiante et en petits dés

10g de sucre

8g de levure fraîche

3g de sel

Mélanger le lait, le sucre et la levure avec une pincée de la farine. Laisser reposer +/- 15 minutes. Pendant ce temps mélanger la farine et le sel. Ajouter le mélange lait, levure,... et bien mélanger le tout. Lorsqu'on a une pâte homogène, ajouter le beurre et mélanger de nouveau jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse. Laisser reposer recouvert d'un tissu humide à température ambiante durant 30 - 60 minutes. Dégazer la pâte et la couper en petits pâtons de +/- 70 gr (en fonction de vos envies). Laisser de nouveau pousser sur la plaque qui ira au four durant +/- une heure à température ambiante en les couvrant d'un linge humide. Pendant ce temps, préchauffer le four à 200° et enfourner les pâtons pour 12 minutes.

Pain aux cookies

300g de farine blanche

40g de levure fraîche

2 c. à c. de sucre

2 c. à c. de sel

200ml de lait tiède à chaud

2 œuf

6 c. à s. d’huile d’olive

200g de biscuits au choix

Emiettez la levure fraîche avec le sucre et le lait tiède (pas chaud). Laissez reposer quelques minutes. Dans un cul-de-poule, mélangez la farine et le sel, creusez un puits et ajoutez les œufs et l’huile d’olive. Pétrissez. Incorporez la levure diluée. Réalisez une boule de pâte et laissez pousser 40 min. Ajoutez les biscuits au choix, grossièrement concassés, et pétrissez. Divisez en pâtons. Laissez reposer à nouveau 20 min. Badigeonnez de lait avant d’enfournez 12 à 15 min. dans un four préchauffé à 200°.

Pain de riz au miel, au fromage blanc et aux fruits secs

600g de farine blanche

220ml d’eau tiède

70g de riz cuit

100g de fromage blanc nature

50g de beurre fondu

3 belles c. à s. de miel (environ 50gr)

6g de levure sèche

50g de papaye séchée ou autre fruits secs au choix

10g de sel

Délayez le sel dans l’eau tiède.

Dans un saladier, mélangez la farine, le beurre fondu (pas trop chaud), le miel, l’eau salée et le fromage blanc. Mélangez bien et laissez reposer quelques minutes, le temps que la farine absorbe bien les liquides.

Pétrissez une dizaine de minutes. Ajoutez la levure et pétrissez encore quelques minutes.

Incorporez le riz et les cubes de papaye. Pétrissez quelques instants.

Placez votre pâton dans un cul-de-poule et laissez pousser 1h.

Préchauffez le four à 210° (th. 7).

Une fois la pâte bien montée, divisez-la en pâtons et placez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, faites éventuellement des grignes.

Faites cuire les pains légèrement en dessous de la mi-hauteur du four durant 12 min.

Pains à hamburger de Candice

Pour 12 buns

600 g de farine blance

25 g de levure fraiche

40 cl de lait écrémé

30 g de beurre

1 c. à c. de sek

1 œuf battu

3 c. à s. de graines de sésame

Préparation de la recette :

La veille:

Faites fondre le beurre dans le lait à feu doux, émiettez la levure dedans. Retirez du feu. Ajoutez le sel puis la farine. Mélangez et pétrissez 10 min. Laissez monter la pâte toute le nuit.

Le jour même:

La pâte doit avoir doublé de volume. Pétrissez-la en l'écrasant et en la repliant plusieurs fois sur elle-même, et étalez-la au rouleau (1 cm d'épaisseur).

Découpez des ronds de 10 cm de diamètre dans la pâte, posez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Couvrez et laissez reposer une heure supplémentaire. Badigeonnez avec l'œuf battu et saupoudrez de sésame.

Préchauffez le four à 210° et enfournez 15 à 20 min.

Pains à la farine de pois chiches

650g de farine de pois chiches

7g de levure sèche

10g de sel

5g de sucre

1 c. à s. d’huile

400ml d’eau tiède à chaude

Dans un cul-de-poule, mélangez la farinea, le sucre et la levure. Ajoutez l’huile puis le sel.

Versez l’eau sur le mélange et pétrissez quelques minutes.

Divisez votre pâte dans des ramequins individuels bien beurrés, recouvrez d’un film plastique huilé et laissez pousser 1h.

Préchauffez le four à 220° (th. 7-8).

Enlevez le film plastique et enfournez 12 à 15 min.

Bagels USA de Candice

Pour 10 bagels

Préparation : 1h. - Cuisson : 20 min. - Repos : 3h45.

400 g de farine ordinaire tamisée

15 g de levure fraîche

20 cl de lait

1 c. à c. de sucre

1 c. à c. de sel

1 œuf

30 g de beurre fondu

+ farine pour manipuler la pâte

Pour la garniture :

Graines de pavot

Gros sel

Raisins et cannelle

Herbes déshydratées

Délayez la levure fraîche dans le lait.

Séparez le blanc du jaune d’œuf. Battez légèrement le blanc et réservez le jaune pour dorer les pains.

Dans un grand bol, mélangez la farine et le sel. Creusez un puits au centre et versez-y la levure délayée dans le lait, le sucre, le beurre fondu et le blanc d’œuf. Mélangez.

Pétrissez cette pâte molle pendant 10 min. jusqu’à ce qu’elle devienne élastique. Formez une boule, couvrez d’un linge et laissez reposer 3 h. à température ambiante.

Au bout de ce laps de temps, pétrissez une seconde fois la pâte levée jusqu’à la faire retomber.

Divisez la pâte en deux parties et faites de chacune un large boudin.

Coupez chaque boudin en 10 belles tranches et façonnez-les en bagel arrondi. Farinez vos mains pour la facilité. Enfoncez un doigt au centre de chaque bagel et élargissez le trou afin d’en faire des petites couronnes. Aplatissez-les légèrement.

Couvrez les bagels d’un linge et laissez lever 45 min. à température ambiante.

Préchauffez le four à 190° (th. 6-7).

Portez à ébullition une grande quantité d’eau. Plongez-y les bagels 3 par 3 pendant 30 secondes. Retirez-les à l’aide d’une écumoire. Egouttez-les sur un linge.

Disposez-les sur une plaque de four recouverte de papier cuisson. Au pinceau, badigeonnez-les de jaune d’œuf battu délayé dans un peu d’eau. Parsemez de la garniture de votre choix, les graines de pavot étant traditionnelles.

Enfournez 20 min.

Galettes à la poêle de Candice

Pour 8 petits pains plats

Préparation : 10 min. - Cuisson : 12 min.

400 g de farine ordinaire tamisée

8 g de levure sèche (baking powder)

220 ml d’eau tiède

1 c. à c. de sel

Huile de tournesol

+ farine pour manipuler la pâte

Dans un grand bol, mélangez la farine, la levure et le sel. Creusez un puits au centre et versez-y l’eau. Mélangez. Ne pétrissez pas.

Divisez la pâte en 4 boules de taille égale. Farinez vos mains et aplatissez-les pour en faire des galettes.

Faites chauffer 1 c. à s. d’huile dans une grande poêle et laisser dorer les galettes, 4 par 4, soit en deux fois.

Servez tiède avec de la confiture ou du fromage bleu crémeux, type roquefort ou gorgonzola.

Pain azyme de Candice

Pour 15 petits pains

Préparation : 15 min. - Cuisson : 6 min. - Repos : 1h.

250 g de farine ordinaire tamisée

120 ml d’eau tiède

100 ml de lait

1 c. à c. bombée de sel

Dans un bol, mélangez la farine et le sel. Creusez un puits au centre et versez-y l’eau tiède. Mélangez.

Pétrissez cette pâte pendant 10 min. Formez une boule, couvrez d’un linge et laissez reposer 1 h. à température ambiante.

Au bout de ce laps de temps, étalez la pâte en couche fine de 2 à 3 mm sur le plan de travail fariné.

A l’emporte-pièce, découpez des cercles de pâte de 6 cm de diamètre.

Préchauffez le four à 210° (th 7 – 8).

Disposez les galettes de pâte sur une plaque de four recouverte de papier cuisson. Piquez-les à la fourchette et badigeonnez-les de lait au pinceau.

Enfournez 6 min.

Laissez totalement refroidir.

Naan de Candice

Pour 6 grands pains

Préparation : 30 min. - Cuisson : 10 min. - Repos : 1h20.

450 g de farine ordinaire tamisée

20 g de levure fraîche

1 yaourt nature entier

2 c. à c. de sucre

150 ml de lait tiède

1 œuf

50 g de beurre

1 c. à c. bombée de sel

2 c. à s. d’huile d’arachide

+ huile pour le plat

+ farine pour manipuler la pâte

Délayez la levure fraîche dans le lait.

Dans un grand bol, mélangez la farine et le sel. Creusez un puits au centre et versez-y la levure délayée dans le lait, le sucre, l’œuf entier, le yaourt et l’huile. Mélangez.

Pétrissez cette pâte pendant 10 min. jusqu’à ce qu’elle soit bien lisse. Formez une boule, placez dans un plat creux huilé, couvrez d’un linge et laissez reposer 1 h. sur un radiateur, à l’abri des courants d’air.

Au bout de ce laps de temps, pétrissez une seconde fois la pâte pendant quelques instants puis divisez-la en 6 parts égales. Façonnez des boules. Couvrez à nouveau d’un linge et laissez reposer 20 min. sur un radiateur.

Préchauffez le four à 230° (th. 8).

Aplatissez les boules à la main afin d’obtenir 6 pains ovales d’environ 25 cm de long sur 15 cm de large. Disposez une première fournée de pain sur la plaque chaude du four recouverte de papier cuisson.

Faites fondre le beurre dans un poêlon et badigeonnez-en les pains avant cuisson.

Enfournez 10 min.

Faites de même pour les 6 pains. Vous obtiendrez de grandes galettes de pain blanches et plates, bossues par endroits.

Servez chaud.

Pain sans gluten

1 kg de farine standard (blé) remplacée par mix de 700g de farine de riz, 200g d’arrow-root, 100g de farine de tapioca

Mini panettone

Pour 6 mini panettone

200g de beurre mou

500g de farine

100g de sucre

2 œufs entiers + 1 jaune

14g de levure chimique

200ml de lait chaud + 2 c. à s. pour badigeonner les panettone

240g de fruits confits

1 c. à c. d’extrait de vanille

2 c. à s. d’amandes effiles

1 pincée de sel

Fouettez au fouet les œufs entiers et le jaune.

Dans un saladier ou un cul-de-poule, mélangez à la spatule les ingrédients secs : la farine, la levure, le sucre et le sel.

Ajoutez les ingrédients liquides : le lait chaud et les œufs battus. Mélangez bien.

Couvrez d’un linge propre et laissez gonfler un petit peu pendant 30 min. dans un endroit chaud.

Chemisez de papier sulfurisé des ramequins à bords hauts ou des petits moules individuels au choix (sauf si vous utilisez du silicone).

A la main, incorporez le beurre et les fruits confits, pétrissez pour homogénéiser la pâte.

Divisez la pâte en 6 parts égales et enfoncez la pâte dans les ramequins. Couvrez et laissez gonfler encore 15 min. à température ambiante.

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Badigeonnez les panettone de lait, parsemez d’amandes effilées et enfournez 25 à 30 min.

Home-made grissini de Candice

425g de farine " all-in " prête à l’emploi pour pain maison

3 c. à c. de levure sèche

1 c. à c. de sucre

2 c. à c. de sel

Huile d’olive

Dans un cul-de-poule, mélangez la farine, le sucre et la levure sèche. Ajoutez 120ml d’eau et pétrissez 10 min. Placez le pâton, sans le serrer, dans un papier film légèrement huilé et laissez pousser 1h.

Préchauffez le four à 220° (th. 7-8).

Déballez le pâton, ajoutez le sel et pétrissez très brièvement. Détaillez le pâton en petites boules et roulez chaque boule en fin bâton. Disposez les grissinis sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé (vous ferez plusieurs fournées) et enfournez 12 à 15 min.