Récapitulatif de Candice : Rentrées de classes

Congelez les bouteilles d’eau et/ou berlingots de la semaine durant le weekend et placez-en un exemplaire dans la boîte la veille. Conservez la boîte au réfrigérateur pour la nuit. La décongélation sera lente, gardant le contenu frais jusqu’au lendemain.

Le pain gris ou blanc doit avoir la mie la plus dense et serrée possible.

La meilleure protéine au niveau conservation est l’œuf. Faites cuire des œufs durs le weekend, vous en aurez pour toute la semaine. Ecalez-les la veille en début de préparation de pique-nique pour que l’œuf puisse sécher en surface ce qui enlèvera toute odeur dans la boîte.

Préparez les muffins sains du pique-nique ou les muffins aux flocons d’avoine et congelez-les une fois cuits et refroidis. Placez-en un encore congelé dans la boîte la veille. Vous aurez des protéines végétales de légumineuses, du légume, des nutriments… Dans un dessert.

Laissez les fruits les plus entiers possible pour qu’ils gardent leurs nutriments.

Muffins sains du pique-nique (légumineuse, flocons d’avoine, oléagineux)

Pour 12 muffins

800g de haricots blancs type cannellini (2 conserves de 400g)

100g de flocons d’avoine

170g de carottes râpées

100g de raisins secs ou pépites de chocolat

80g de noix de pécan, 12 réservées pour la déco

4 gros œufs

1 c. à s. de cannelle (facultatif)

2 c. à s. d’huile de tournesol ou de purée d’amandes

4 c. à s. de sirop d’érable

2 c. à c. d’extrait de vanille

2 c. à c. de levure chimique

Préchauffez le four à 170° (th. 5-6).

Rincez et égouttez les haricots blancs. Emincez grossièrement les noix de pécan (sauf les noix réservées pour la décoration).

Chemisez deux moules à muffins à 6 cavités de caissettes en papier.

Dans un cul-de-poule, placez les haricots, les flocons, les œufs, l’huile/la purée d’amandes, le sirop d’érable, la cannelle, les carottes et l’extrait de vanille. Mixez finement à l’aide d’un mixer plongeant.

Incorporez, les raisins, les noix concassées et la levure chimique. Mélangez à la spatule.

Versez la pâte à l’aide d’une cuiller ou d’une pince à glace dans les caissettes, disposez une noix de pécan sur chaque muffin et enfournez 20 min. Laissez refroidir avant de déguster.

Le muffin aux flocons d’avoine ultra-sain

240ml de lait (éventuellement végétal) + 90g de flocons d’avoine + 1 œuf + 60ml d’huile végétale + 125g de farine + 50g de sucre roux de canne + 1 c. à c. de levure chimique + 1 c. à c. de cannelle + ½ c. à c. de sel.

Préchauffez le four à 210° (th. 7-8).

Graissez et/ou chemisez de sulfurisé deux moules à muffins à 6 cavités.

Laissez gonfler les flocons d’avoine dans le lait pendant 15 min.

Pendant ce temps, fouettez au batteur électrique l’œuf et l’huile végétale.

Tamisez les ingrédients secs – la farine, la levure, le sucre, la cannelle et le sel. Ajoutez au mélange œuf/huile et fouettez.

Incorporez les flocons d’avoine et le lait. Fouettez.

Placez la pâte dans les moules et enfournez 20 min. environ.

Barres petit déjeuner à emporter

Pour 16 barres

Préparation : 10 min.

Cuisson : 1h.

1 boîte de lait concentré sucré (397g)

250g de Rice Crispies ou de flocons d’avoine

50g de noix de coco en poudre

100g de cranberries séchées

150g de graines mélangées (potiron, sésame, tournesol)

100g de pistaches

50g de graines de lin

Préchauffez le four à 130° (th. 4-5).

Huilez et chemisez de papier sulfurisé un moule rectangulaire (environ 30x20cm).

Dans une casserole, faites chauffer le lait concentré sucré.

Hors du feu, ajoutez tous les ingrédients et mélangez à la spatule.

Versez la pâte dans le moule et pressez la surface pour l’aplanir et la tasser.

Enfournez 1h.

Laissez tiédir et coupez en 16 barres.

Conservez les barres entre deux feuilles de papier sulfurisé dans une boîte hermétique jusqu’à 1 semaine

Cookies banane-muesli en deux ingrédients

Pour 12 cookies

1 grande banane mûre

120g de muesli

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Mixez 80g de muesli.

Réduisez la banane en purée à la fourchette. Mélangez intimement les deux ingrédients.

Ajoutez le muesli restant non mixé. Mélangez.

Déposez des tas de pâte sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Ne les espacez pas, ils ne gonflent pas en cuisson.

Enfournez 13 à 15 min.

Garnitures de tartines pour tous les goûts

 Philadelphia + Prosciutto + olives noires émincées.

 Philadelphia + menthe hachée.

 Jambon en lamelles + mozzarella râpée + cornichons aigres-doux.

 Gouda + moutarde douce + concombre.

 Pesto de tomates + rôti de porc + feuilles d’épinards.

 Bacon + œufs durs + ciboulette.

 Saumon en conserve + mascarpone + céleri haché.

 Poulet haché + pomme râpée + céleri + mayonnaise.

 Filet de dinde + noix hachées + olives vertes émincées.

 Philadelphia + carottes râpées.

 Beurre de cacahouète + pomme râpée.

 Jambon en lamelles + morceaux d’ananas égouttés + Saint-Môret.

Gaufres au jambon et à la courgette

200g de jambon, en petits dés

2 courgettes moyennes

2 œufs, blancs et jaunes séparés

130g de farine

60g de beurre

200ml de lait

1 sachet de levure chimique

50g de fromage râpé

Sel, poivre, muscade

Râpez les courgettes et pressez-les dans de l’essuie-tout pour en enlever l’humidité excédentaire.

Dans un cul-de-poule, mélangez la farine et la levure. Ajoutez le beurre fondu, la moitié du lait et les jaunes d'œufs.

Incorporez le reste du lait, assaisonnez et mélangez.

Montez les blancs en neige et ajoutez-les délicatement à la préparation.

Ajoutez le gruyère, le jambon et les courgettes râpées.

La pâte ne doit pas reposer.

Faites cuire dans un gaufrier.

Pain à la purée d’amandes

Un pain-gâteau à la saveur douce, ultra facile et à seulement 4 ingrédients !

250g de purée d’amandes blanches (avec l’huile du dessus)

4 œufs

1 c. à c. de bicarbonate de soude alimentaire (rayon pâtisserie des supermarchés)

1 pincée de sel

Préchauffez le four à 170° (si votre four est puissant, mettez 160).

Chemisez de papier sulfurisé un moule à cake rectangulaire.

Fouettez au batteur électrique la purée d’amandes avec les œufs pendant 3 min. Ajoutez le sel et le bicarbonate. Fouettez pour homogénéiser.

Transférez la pâte dans le moule et enfournez 30 min. (10-12 min. si vous faites de petits pains individuels dans un moule à muffins).

Laissez refroidir avant de démouler.

Purée coco-amandes maison

200g de noix de coco râpée

150g d’amandes grillées à sec

2 c. à c. de sirop d'érable pur

¼ de c. à c. de sel

Mixez la noix de coco râpée pendant 10 min. jusqu'à obtenir une pâte. Raclez régulièrement les parois du bol.

Ajoutez les amandes et continuez à mélanger jusqu'à consistance lisse et soyeux.

Ajoutez le sirop d’érable et le sel et mixez encore.

Boulettes de poulet au maïs

Préparation : 20 min. – Cuisson : 5 min.

500 g de filet de poulet

1 épi de maïs ou 100 g de maïs en conserve

80 g de cheddar râpé

1 œuf battu

Huile d’olive ou d’arachide

Poivre noir

Faites cuire l’épi de maïs 10 min. à l’eau bouillante salée puis égrenez-le. Réservez.

Faites cuire les filets de poulet au four 30 min. à 190°, puis hachez-les dans le bol du mixer. Réservez.

Dans un bol, mélangez le poulet, les grains de maïs, le cheddar et l’œuf battu. Poivrez généreusement puis façonnez des petites boulettes de la taille d’une noix.

Versez un fond d’huile dans une grande poêle et faites-y cuire les boulettes 5 min. sans cesser de remuer. Elles se congèlent cuites et refroidies si souhaité.

Gâteau-cake à l’eau sans beurre, sans œufs et sans lait pour les intolérants et tous les autres gourmands

Ce gâteau ultra-moelleux dont la texture douce et enveloppante fera l’unanimité. Comme il ne contient ni beurre ni œufs, il est assez neutre en goût et nécessite un ajout d’extrait (vanille, citron, orange, fruits rouges, chocolat, chocolat blanc, cannelle, etc.).

330ml d'eau à température ambiante

150g de sucre

50g de sucre vanillé

90ml d’huile de tournesol

1 c. à c. d’extrait de vanille

1 c. à s. généreuse d’extrait au choix en supplément

300g de farine (farine de riz et farine de banane verte si intolérant gluten)

1 sachet de levure chimique (baking powder) – (levure sans gluten si intolérant)

Préchauffez le four à 180°.

Fouettez au batteur électrique l’eau avec les sucres.

Ajoutez l’huile et les extraits sans cesser de fouetter.

Incorporez la farine et la levure tamisées. Faites-le en 3 fois pour ne pas surcharger la masse et obtenir une pâte bien lisse et fluide.

Versez dans un moule à cake en silicone et enfournez 45 min.

Gâteau-cake au lait concentré sucré

Il ne gonfle pas donc sa ligne bien lisse fait de lui le cake parfait pour les collations à l’école ou au bureau. Il se conserve super bien dans une boîte à gâteaux.

1 boîte de lait concentré sucré (environ 400g)

4 œufs

150g de farine

50g de beurre fondu

1 sachet de levure chimique (baking powder)

Préchauffez le four à 160°.

Dans un cul-de-poule, fouettez les œufs avec le lait concentré sucré pendant 5 bonnes minutes.

Ajoutez le beurre, fouettez.

Incorporez la farine et la levure, et fouettez sans insister jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

Enfournez 50 min.

Le cake salé facile à transporter

250g de farine

200ml de lait entier

50g de beurre mou

1 sachet de levure chimique (baking powder)

2 œufs

150g de parmesan

Sel, poivre, muscade

+ garniture au choix

Préchauffez votre four à 180°.

Dans un cul-de-poule, mélangez le sec : farine + levure +parmesan.

Dans un second cul-de-poule, fouettez le beurre avec le lait.

Incorporez les œufs, un à un, sans cesser de fouetter. Assaisonnez.

Mélangez les deux préparations.

Intégrez la garniture de votre choix et versez dans un moule beurré et fariné ou chemisé de papier sulfurisé.

Enfournez 45 min.

