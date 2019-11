Récapitulatif de Candice: Remèdes médicinaux maison

Sirops de grand-mère, pastilles et baumes, à faire maison !

Bonbons tendres au miel

50g de beurre

50g de sucre

50g de miel

Facultatif – huile(s) essentielle(s) au choix

Huilez une plaque et recouvrez-la de papier sulfurisé.

Placez les ingrédients dans un poêlon et faites chauffer sans remuer jusqu’à ce que le sucre se dissolve. Faites cuire au thermomètre à sucre jusqu’à 140°C. Vous pouvez remuer dans la casserole quand le mélange s’homogénéise.

Si vous ajoutez des huiles essentielles, intégrez 5 gouttes quand le thermomètre atteint 139°C et laissez la cuisson se terminer doucement.

Faites couler la pâte à bonbons sur le sulfurisé et dès qu’elle est légèrement tiédie (pas refroidie), passez une pointe de couteau ou une cuiller sou la pâte pour la rouler en boudin sur elle-même, dans toute sa longueur.

Aux ciseaux, découpez des petits tronçons d'1cm de long. Laissez-les tels quels (forme capuchon) ou roulez-le en boules.

Passez-les dans du sucre glace ou de l’impalpable.

Pastilles dures à la menthe, camomille et gingembre

1 sachet de tisane à la menthe

1 sachet de tisane à la camomille

½ c. à c. de cannelle

1 c. à c. de gingembre frais haché

180ml d’eau bouillante

210g de miel

Huile essentielle (entre 4 et 10 gouttes – thym linalol, ravintsara, tea tree, lavande ou eucalyptus)

Faites infuser les deux sachets de tisane avec la cannelle et le gingembre dans l’eau bouillante pendant 20 minutes. Passez au travers d’un chinois fin pour récupérer une tisane sans résidus de gingembre.

Versez la tisane dans un poêlon, ajoutez le miel. Faites chauffer à feu moyen jusqu’à ébullition, continuez à cuire jusqu’à ce que la préparation atteigne 149 degrés au thermomètre à confiture (ou jusqu'à ce qu'une goutte de la préparation échappée dans de l'eau froide forme des filaments durs et cassants). Cela prend entre 15 et 20 minutes.

Enlevez du feu, laissez refroidir 5 minutes pour travailler le bonbon plus facilement.

A ce stade, ajoutez l’huile essentielle.

Deux options, soit vous recouvrez une plaque d’1cm de Maïzena et vous creusez des cavités dans la poudre avant d’y verser la préparation et laisser refroidir et durcir. Soit vous utilisez un moule à mini empreintes en silicone et vous versez la préparation dans les cavités avant de laisser refroidir et durcir.

Quand les pastilles sont froides, roules-les dans de la Maïzena ou de la fécule de pommes de terre été stockez-les entre deux couches de papier cuisson/sulfurisé dans une boîte.

Astuces de Candice :

Utilisez une casserole moyenne, pas trop petite, car le mélange gonfle à l’ébullition.

Attention, le miel est fragile. Résistez à la tentation d’augmenter le feu pour atteindre plus vite les 149 degrés, cela brûlerait et serait inutilisable.

Sirop efficace de grand-mère

210g de miel (le miel de sarrasin et le miel de thym sont les plus efficaces)

50g d’huile d’olive

Le jus de 3 citrons

1 clou de girofle

5 gouttes d’huile essentielle

Placez tous les ingrédients (sauf l’huile essentielle) dans un poêlon, faites chauffer à feu doux jusqu’à ce que cela fume, sans cesser de mélanger. Ajoutez l’huile essentielle. Laissez refroidir et versez dans une bouteille stérilisée (5 minutes à l’eau bouillante). Conservez 3 mois au réfrigérateur ou 1 mois ½ dans la pharmacie.

Sirop de sapin maison

300ml d’eau

16g d’aiguilles de sapin

140g de miel

Faites bouillir les aiguilles de sapin dans l’eau pendant 5 minutes puis laissez refroidir dans le poêlon. Enlevez les aiguilles, ajoutez le miel et mélangez.

Le sirop se conserve 1 mois au réfrigérateur.

Faux-Vicks en billes décongestionnantes pour le bain ou la douche (vapeur)

180g de bicarbonate de soude alimentaire

10 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radié

10 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée

10 gouttes d’huile essentielle de lavande

60ml d’eau

Placez le bicarbonate dans un bol en verre ou en inox.

Ajoutez l’eau, 1 cuiller à la fois, en mélangeant, jusqu’à ce que vous obteniez une pâte très épaisse.

Incorporez les huiles essentielles. Vous obtenez une consistance de sable mouillé.

Pressez la préparation dans un moule à petites cavités individuelles (type moule à pralines en silicone). Placez au congélateur pour le durcissement pendant 1h. Stockez vos grosses billes anti-rhume dans une boîte et laissez-les infuser dans le bain ou placez-les sur le sol de la douche pendant que vous y êtes. Elles se conservent 2 mois.

Baume poitrine anti-rhume version adultes

12 gouttes d’huile essentielle de romarin ou de thym linalol

12 gouttes d’huile essentielle d’épicéa ou de sapin

12 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé (tea tree)

30g de beurre de karité

Faites fondre le beurre de karité au bain-marie. Quand il est complètement fondu, enlevez du feu et ajoutez les huiles essentielles. Placez dans un petit pot avec couvercle et conservez à température ambiante.

Version enfant 2 à 5 ans :

2 gouttes d’huile essentielle d’orange douce

1 goutte d’huile essentielle d’arbre à thé (tea tree)

1 goutte d’huile essentielle de bois de cèdre

1 goutte d’huile essentielle de lavande

30g de beurre de karité

Version enfant 6 à 9 ans :

2 gouttes d’huile essentielle de cannelle

4 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé (tea tree)

4 gouttes d’huile essentielle de bois de cèdre

3 gouttes d’huile essentielle de thym linalol

30g de beurre de karité