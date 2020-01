Récapitulatif de Candice: recettes à la mijoteuse

Le principe du crock-pot ? Laisser mijoter dans une casserole à plusieurs parois votre repas pendant 6 à 8h à très basse température. Dans les faits, vous mettez tous vos ingrédients dans la mijoteuse avant de partir travailler ou de faire votre journée et le repas vous attend, chaud et prêt à être dégusté, dès votre retour. C’est simple, sain, ultra savoureux, économique et c’est un gain de temps et d’énergie incroyable. Ces recettes sont prévues pour une cuve d'environ 6 litres (crock-pot 5,7 litres de forme ovale).

Bolognaise de folie à la mijoteuse

Elle cuit sans surveillance pendant 6 heures et est incroyablement parfumée sans contenir d’autre graisse que celle de la viande. Faites-en une cuve complète (ces proportions-ci) et vous pourrez la congeler en portions uniques pour en avoir toujours sous la main.

700g de hachis de bœuf

300g de hachis de porc (pas de mélange préparé porc-bœuf qui contient 70 % de porc)

500ml de passata

1 gros oignon émincé

1 carotte émincée

4 gousses d’ail émincées

3 feuilles de laurier

1 c. à s. rase de concentré de tomates

150ml de vin rouge

1 c. à s. d’origan sec

1 c. à s. de basilic sec

1 c. à c. de romarin

1/2 c. à c. de café moulu (qui sert à faire ressortir le goût de la viande et à donner du relief à la sauce, c’est un bon truc).

Dans une poêle, faites revenir à sec l’ail et l’oignon avant de les saupoudrer des épices. Ajoutez la viande et faites cuire 3-4 minutes.

Transférez le tout dans la mijoteuse. Ajoutez le reste des ingrédients : la passata, le vin, le café, le concentré de tomates, le laurier et la carotte.

Faites cuire 6 heures en mode low.

Bœuf thaï coco-badiane à la mijoteuse

1 kg de morceaux de bœuf à braiser type carbonnades

3 c. à s. de pâte de curry vert / 2 c. à s. de sauce poisson

1 c. à s. de sucre roux

400ml de lait de coco

1 étoile de badiane (anis étoilé)

2 feuilles de citron kaffir sèches (marque Blue Elephant)

1 poignée de coriandre (tiges ciselées pour la cuisson, feuilles pour le service)

Le jus et le zeste d’1 citron vert.

Pour servir : riz jasmin et légumes type bok choi ou mange-tout.

Placez le bœuf dans la mijoteuse et ajoutez tous les ingrédients, sauf le citron, par-dessus. Faites cuire 6h en mode high. Servez bien chaud arrosé de citron et parsemé de zestes et de feuilles de coriandre.

Poulet crémeux aux champignons et orzo à la mijoteuse

4 blancs de poulet

1 oignon émincé

3 gousses d’ail émincées

1 kg de champignons de Paris

200ml de bouillon (fond du commerce, eau + 1 cube)

100ml de crème fraîche liquide

200g d’orzo (pâtes grecques)

1 c. à c. d’origan sec

1 c. à c. de paprika

Sel et poivre du moulin

Parmesan râpé et persil plat frais pour le service

Placez les champignons coupés, l’oignon et l’ail dans la cuve.

Recouvrez des blancs de poulet. Ajoutez les épices, la crème et le bouillon.

Fermez le couvercle et laissez cuire 5 heures sur low.

Incorporez l’orzo, mélangez tout à la spatule et remettez le couvercle. L’orzo doit être entièrement recouvert. Poursuivez la cuisson 25 minutes. Servez parsemé de parmesan et de persil.

Chili con carne facile à la mijoteuse

600g de hachis de bœuf

1 gros oignon émincé

4 gousses d’ail émincées

2 poivrons rouges ou jaunes en petits morceaux

1 c. à c. de cumin

1 c. à s. de paprika (éventuellement fumé)

1 c. à s. d’épices cajun

1 c. à c. de cassonade brune ou de sucre roux

1 c. à c. rase de sel

2 conserves de 400g de tomates

220ml de bouillon

1 c. à s. bombée de concentré de tomates

2 conserves de haricots rouges rincés et égouttées

Huile d’olive

Poivre

Faites chauffer de l’huile d’olive dans une grande poêle et faites-y revenir l’oignon et l’ail puis la viande pendant 2 minutes jusqu’à ce qu’elle soit juste brunie (pas besoin de cuire à cœur). Ajoutez les épices et poursuivez la cuisson 1 minute.

Dans la cuve de la mijoteuse, placez l’ail, les poivrons, le sucre et le contenu de la poêle. Recouvrez des conserves de tomates et du bouillon. Mélangez.

Posez le couvercle et laissez cuire 6 heures sur low. Ajoutez les haricots rouges et poursuivez la cuisson 10 min.

Servez, au choix, avec du riz, un peu de cheddar, des chips de tortilla, de l’avocat et de la crème aigre, ou juste un trait de citron vert.

Rôti de porc miel-moutarde aux pommes à la mijoteuse

1 rôti de porc d’1,8kg

2 pommes granny smith non épluchées, coupées en tranches d’1/2 cm

1 oignon émincé

60g de beurre

85g de miel

1 c. à c. de balsamique

1 c. à s. de moutarde

1 c. à c. de thym sec

Sel et poivre

Tranchez des incisions dans le rôti tous les centimètres et insérez une lamelle de pomme.

Placez le reste des pommes et l’oignon émincé dans la cuve. Ajoutez quelques morceaux de beurre.

Posez le rôti par-dessus. Assaisonnez, ajoutez le thym, la moutarde, le miel et le balsamique. Parsemez de morceaux de beurre.

Faites cuire 6 heures sur low.

Saumon laqué à la mijoteuse

600g de saumon en darnes

600g de légumes au choix : mélange asiatique surgelé, pak choi frais, mange-tout, pousses de soja, carottes, mini épis de maïs, etc.

2 grosses cuillers à soupe de sauce soja

2 c. à s. de miel

2 c. à s. de jus de citron

Graines de sésame

Placez tous les légumes dans la cuve, ajoutez la moitié du miel, de la sauce soja et tout le citron.

Placez le saumon par-dessus.

Versez le reste du miel et de la sauce soja sur le poisson.

Faites cuire 2 heures sur low.

Soupe au poulet et aux nouilles à la mijoteuse

500g de blancs de poulet

400g de nouilles chinoises

2 oignons émincés finement

4 carottes pelées et émincées finement

2 tiges de céleri émincées finement

3 gousses d’ail émincées

4 branches de thym frais

1 feuille de laurier

1,5 litre de bouillon

Poivre

Placez tous les ingrédients, sauf les nouilles, dans la cuve. Laissez cuire 6 heures sur low.

Ouvrez le couvercle, enlevez la feuille de laurier et les branches de thym.

Détaillez le poulet en lamelles. Remettez-le dans la cuve, ajoutez les nouilles et poursuivez la cuisson 10 min. sur high.

Purée de pommes de terre géniale à la mijoteuse

2,5 kg de bintjes épluchées et coupées en morceaux moyens

230 ml de bouillon

230ml de lait entier chaud

115g de beurre mou

Sel, poivre, muscade

Placez les pommes de terre dans la cuve, recouvrez du bouillon et laissez cuire 4 heures sur high. Les pommes de terre doivent être très tendres.

Ecrasez au presse-purée directement dans la cuve, ajoutez les autres ingrédients et mélangez. Remettez le couvercle et laissez la purée au chaud jusqu’au moment du service.

Soupe de patates douces et butternut à la mijoteuse

1 butternut non épluché, coupé en morceaux

2 patates douces pelées et coupées en morceaux

1 pomme épluchée et coupée en morceaux

1 oignon émincé

1 litre de bouillon

1 c. à c. rase de cannelle

½ c. à c. de muscade

Sel et poivre

Placez tous les ingrédients dans la cuve et laissez cuire 6 heures sur low.

Mixez la soupe.

Le meilleur crock-pain

455g de farine T55

360ml d’eau chaude

10g de sel

8g de levure sèche (pas de levure chimique-baking powder)

Dans un grand cul-de-poule, mélangez tous les ingrédients. Mélangez jusqu’à ce que le pâton prenne forme.

Couvrez d’un film plastique et laissez pousser toute une nuit (attention, le mélange va tripler de volume, prévoyez un cul-de-poule suffisamment grand).

Le lendemain, placez une ou deux feuilles de sulfurisé dans la mijoteuse pour couvrir le fond et les bords.

Placez la pâte sur le plan de travail fariné et dégazez avec vos mains farinées. Repliez le pâton sur le lui-même et formez une belle boule.

Placez le pain dans la cuve et recouvrez de deux feuilles papier sulfurisé pour empêcher les gouttes du couvercle d’humidifier la surface du pain. Laissez cuire 2 heures sur high.

Transférez sur une grille pour laisser refroidir ou finissez-le 5 minutes sous le grill du four si vous souhaitez une croûte plus foncée.

Le pain est moelleux et très agréable.

Gâteau au café et au lait d’amandes à la mijoteuse

300g de farine T45

300g de sucre roux de canne

320ml de lait d’amandes

1 c. à c. de sel

170ml d’huile de tournesol

1 sachet de levure chimique

½ c. à c. de bicarbonate de soude alimentaire

2 œufs battus à la fourchette

1 c. à c. de cannelle

1 c. à c. d’extrait de café (moka)

1 c. à c. de vinaigre blanc

Dans un cul-de-poule, mélangez la farine, le sucre et le sel. Ajoutez l’huile et l’extrait et mélangez pour obtenir une pâte grumeleuse.

Incorporez la levure, le bicarbonate et la cannelle.

Versez le lait, le vinaigre et les œufs et fouettez au batteur électrique.

Chemisez la cuve de papier sulfurisé et versez la pâte dans la mijoteuse.

Laissez cuire 2 heures sur high.

Servez le gâteau, froid ou tiède, découpé en rectangles.

Brownies au chocolat à la mijoteuse

150g de farine T45

30g de cacao pur non sucré

1 c. à c. de levure chimique

½ c. à c. de sel

115g de beurre mou

115g de sucre blanc

3 gros œufs

1 poignée de pépites de chocolat (callets)

2 c. à c. d’extrait de vanille

Avant tout, formez un boudin de papier aluminium et placez-le au fond de la cuve, tout le long du bord. Cela évitera que les bords du brownies ne durcissent. Recouvrez de papier sulfurisé toute la cuve.

Mélangez le sec : la farine, le cacao, la levure et le sel. Réservez.

Faites fondre le chocolat avec le beurre au micro-ondes ou au bain-marie. Ajoutez le sucre et mélangez pour le dissoudre.

Incorporez les œufs et l’extrait, fouettez pour homogénéiser.

Placez le mélange sec dans la pâte humide et fouettez. Ajoutez les pépites.

Transférez la pâte dans la cuve et laissez cuire 3 heures sur low. Laissez refroidir 1 heure dans la mijoteuse sans couvercle après cuisson.

Liftez le papier et coupez le brownie en cubes gourmands quand il a totalement refroidi.

Pommes rôties à la mijoteuse

5 pommes gala

200g de muesli croustillant

3 c. à s. de beurre fondu

3 c. à s. de sirop d’érable ou 2 de miel

1 c. à s. de cassonade brune

1 c. à c. de cannelle

Glace ou crème fouettée pour le service

Ne pelez pas les pommes, lavez-les et évidez le trognon au couteau ou au coupe-trognon. Les pommes doivent être entières.

Placez les pommes dans la cuve, remplissez-les de muesli, cannelle, cassonade, versez le beurre fondu et le sirop sur chaque pomme.

Laissez cuire 2h1/2 sur high. Elles seront extrêmement moelleuses et parfumées mais pas décomposées.

Servez-les bien chaudes telles quelles ou avec de la glace/crème.