Récapitulatif de Candice: recettes à base de fraises

Produit plaisir et de saison !

Croûte spéculoos – amandes aux fraises et à la rhubarbe

400g de fraises

300g de rhubarbe

100g de sucre

Pour la garniture :

100g de cassonade

100g de sucre

35g de poudre d’amandes

100ml de crème fraîche

2 œufs entiers

Pour la pâte :

12 spéculoos

180g de beurre mou

Commencez par la pâte : mixez les biscuits au robot et mélangez-les au beurre mou. Etalez cette pâte au fond d’un moule à tarte chemisé, piquez à la fourchette et faites-la cuire à blanc 5 min. à 150° (th. 5). Réservez.

Augmentez le four à 180° (th. 6).

Faites la garniture : mélangez la cassonade, le sucre et les amandes en poudre. Etalez cette préparation sur le fond de tarte. Recouvrez de rhubarbe coupée en petits morceaux. Mélangez ensuite les œufs et la crème fraîche et versez le tout sur la tarte. Enfournez 30 min.

Au sortir du four, laissez tiédir la tarte avant de la garnir des plus belles fraises.

Passez les autres au mixer puis au travers d’un tamis au-dessus d'une casserole. Faites cuire le jus de fraise filtré avec le sucre pendant 10 min. à feu très doux. Laissez refroidir.

Au moment de servir, badigeonnez les fraises avec ce coulis.

Granité aux fraises de Candice

Pour 4 à 6 personnes

450g de fraises

150ml de sirop de sucre de canne

Le jus d’1 citron

Mixez les fraises en purée fine et mélangez avec le jus de citron et le sirop de sucre de canne.

Placez la préparation dans un plat creux et laissez prendre 4 heures au surgélateur en " grattant " la surface à la fourchette toutes les heures (afin de former les fameux petits cristaux).

Servez dans des coupes glacées décoré d’une feuille de menthe.



Mini cakes à la fraise et à l’Amaretto

Les goûts de l’amande et de la fraise se marient parfaitement. Quand ce sera la saison, essayez avec des cerises en laissant dépasser la partie supérieure et la queue des fruits.

Pour 18 à 20 mini cakes

Préparation : 15 min. – Cuisson : 15 min.

80 g de poudre d’amandes

2 c. à s. d’extrait d’amandes

3 c. à s. d’Amaretto

50 g de beurre mou

130 g de sucre

2 œufs

220 g de farine

¼ sachet de levure en poudre

100 ml de lait tiède

Fraises fraîches

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Dans un saladier, fouettez le sucre et le beurre.

Ajoutez les œufs, la farine, la poudre d’amandes et la levure. Mélangez.

Incorporez le lait tiède, l’extrait d’amandes et l’Amaretto.

Versez la pâte dans des mini moules à muffins jusqu’à mi-hauteur. Déposez une tranche de fraise fraîche au centre de chaque cake et recouvrez d’une fine couche supplémentaire de pâte.

Enfournez 15 min.

Faites votre eau de vie aux fruits rouges. Equeutez trois barquettes de fraises, framboises ou mûres. Prenez un bocal en verre d’une contenance d’1 L et disposez les fruits en couche en les saupoudrant de deux cuillers à soupe de sucre en poudre, jusqu’à ce que le bocal soit plein aux 2/3. Recouvrez d’eau-de-vie. Refermez le bocal et rangez-le à l’abri de la lumière et de la chaleur pendant 4 semaines. Servez les fruits dans leur sirop, avec de la crème fouettée.

Glace express

500g de framboises/fraises/cerises/cassis/mélange exotique surgelés + le jus et le zeste d’1 citron vert + 15cl de sirop de sucre de canne (au rayon des alcools).

Hachez finement le zeste du citron vert et faites-le blanchir 10 sec. dans l’eau bouillante. Refroidissez. Placez au réfrigérateur dans un saladier les différents ingrédients pendant 30 min. les framboises, le zeste, le jus de citron vert et le sirop de sucre. Juste avant de servir les sorbets, mixez le tout.

La meilleure glace aux fraises du monde

A faire avec ou sans sorbetière ! Vous n'en ferez plus jamais une autre !

500g de belles fraises (les plus petites possible)

500g de crème fraîche entière à fouetter

200g de sucre

Lavez puis équeutez les fraises avant les mixer grossièrement en purée épaisse avec le sucre.

Placez la crème fraîche dans un cul-de-poule, ajoutez la purée de fraises et mélangez.

Placez la préparation au réfrigérateur pendant 4h.

Si vous avez une sorbetière – turbinez 20 min.

Si vous n’avez pas sorbetière – placez la préparation 1h. au congélateur puis fouettez au batteur électrique avant de recommencer l’opération (1h au congélateur puis battre).

Transférez la glace dans un récipient avec couvercle et congelez jusqu’à ce qu’elle soit ferme.

Crumble rhubarbe fraises

1 noisette de beurre

100g de sucre en poudre

200g de fraises moyennes

Pour le sable :

150g de farine

50g de poudre d'amande

80g de sucre roux

100g de beurre

Préchauffez le four à 180° (th. 6). Epluchez, lavez la rhubarbe et coupez-la en tronçons. Déposez-les dans un plat beurré saupoudrez-les de sucre. Ajoutez les fraises lavées, équeutées et coupée en deux. Préparez la pâte: versez la farine, la poudre d'amande et le sucre dans un saladier. Incorporez le beurre en dés et mélangez du bout des doigts pour obtenir un sable grossier. Recouvrez les fruits de ce mélange et enfournez 20 minutes. Laissez tiédir avant de servir.