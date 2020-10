Récapitulatif de Candice: recettes à base de figues

Très beau produit de saison, profitez-en !

Figues en gratin

Pour 4 personnes, 4 grosses figues fraîches, 4 c à s de poudre d’amandes, 4 c à s de sucre en poudre, 4 c à s de ricotta, 4 c à s de crème liquide, 2 c à s d’amandes effilées, 1 sachet de sucre vanillé.

Coupez les figues en quartiers et beurrez des ramequins. Préchauffez le four à 180°.

Dans un plat, mélangez la poudre d’amandes, le sucre en poudre, le sucre vanillé, la ricotta et la crème. Versez ce mélange au fond des ramequins et disposez les quartiers de figues dessus en les enfonçant un peu. Parsemez le tout d’amandes effilées. Placez au four quinze à vingt minutes selon la taille des ramequins. Servez avec une boule de glace vanille.

Vin de figues

1 bouteille de vin rouge, 350g de figues, 2 feuilles de figuier, 150g de sucre, 100ml d’alcool à 90° et 1 bâton de cannelle. Lavez les fruits et les feuilles. Coupez les figues en morceaux et les feuilles en lamelles. Mélangez tous les ingrédients dans une casserole propre et laissez macérer dans une pièce fraîche, sous couvercle ou film plastique, pendant 1 mois. Mélangez deux fois par semaine. Filtrez sans mixer et mettez en bouteilles. Conservez au frais.

Confiture

Prenez un kilo de figues fraîches. Lavez-les et cuisez-les deux heures avec 100m d’eau.

Figues au vin rouge

500g de figues fraîches

½ l de vin rouge

100g de sucre

2 c à c de miel

1 bâton de cannelle

Crème fraîche

Faites bouillir le vin durant 20 minutes avec le sucre, le miel et la cannelle.

Epluchez les figues, mettez-les dans le vin, faites pocher 5 minutes.

Egouttez-les, rangez-les sur le plat de service.

Faites réduire le vin jusqu’à consistance d'un sirop épais.

Versez-le sur les figues.

Servez frais avec de la crème fraîche.

Pain de viande aux figues et aux abricots

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min. - Cuisson : 1h.

800 g de viande hachée (bœuf-porc ou agneau)

4 figues sèches coupées en petits morceaux

4 abricots secs coupés en petits morceaux

2 tartines blanches sans les croûtes

200 ml de lait

1 gros oignon émincé finement

1 œuf battu

Sel et poivre du moulin

Faites tremper les tartines dans le lait, puis pressez-les dans les mains pour en enlever le liquide excédentaire.

Placez la viande dans un grand bol, ajoutez l’oignon, les figues et les abricots, l’œuf et la mie de pain en petits morceaux. Assaisonnez et malaxez bien.

Placez le pain de viande dans une terrine et enfournez 45 min. à 1 h en surveillant en fin de cuisson.

Mini cakes à la figue et à l’Amaretto

Préparation : 15 min. – Cuisson : 15 min.

80 g de poudre d’amandes

2 c. à s. d’extrait d’amandes

3 c. à s. d’Amaretto

50 g de beurre mou

130 g de sucre

2 œufs

220 g de farine

¼ sachet de levure en poudre

100 ml de lait tiède

Figues fraiches

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Dans un saladier, fouettez le sucre et le beurre.

Ajoutez les œufs, la farine, la poudre d’amandes et la levure. Mélangez.

Incorporez le lait tiède, l’extrait d’amandes et l’Amaretto.

Versez un peu de pâte dans les cavités d’un moule à muffins. Disposez une figue et versez la pâte autour jusqu’à mi-hauteur.

Enfournez 15 min.

Gâteau d'automne au gingembre et aux dattes

Pour 6 personnes

Préparation : 20 min.

250ml de lait entier

200g de biscuits à la cuiller

1 morceau de 4 cm de gingembre, épluché et mixé

100g de dattes

2 sachets de sucre vanillé

100g de sucre

6 jaunes + 4 blancs d'œufs

100g de beurre fondu

100g d'amandes en poudre

20g de sucre

Chauffez le lait (1 min. au micro-ondes) et faites-y fondre les biscuits à la cuiller en les écrasant à la fourchette.

Ajoutez le sucre vanillé, le sucre en poudre, les jaunes d'œufs, le beurre fondu, les amandes, le gingembre et les dattes dénoyautées et coupées en morceaux.

Battez les 4 blancs d'œufs en neige et incorporez-les.

Faites cuire 1 h à 190° (th. 6-7) dans un moule bien beurré (ou simplement chemisé). Couvrez d’une feuille de papier aluminium les 20 dernières minutes de cuisson.

Saupoudrez de sucre cristallisé au sortir du four.