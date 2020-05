Récapitulatif de Candice: recettes à base d'aubergine

Ce légume-fruit polyvalent est à redécouvrir au travers de recettes qui lui donnent des couleurs !

Tarte aux aubergines et au chèvre

Pour 4 à 6 personnes

Préparation : 10 min. – Cuisson : 25 min.

1 pâte feuilletée du commerce

300 g d’aubergines grillées surgelées

1 crottin de Chavignol

3 c. à s. de pesto rosso (pesto de tomates)

2 c. à c. de romarin séché

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 210° (th. 7-8).

Faites revenir les aubergines à la poêle dans un peu d’huile d’olive pendant 5 min.

Abaissez la pâte feuilletée dans un moule à tarte.

Badigeonnez le fond de pâte de pesto et recouvrez d’aubergines.

Parsemez de petits morceaux de chèvre, saupoudrez de romarin, assaisonnez et arrosez d’un filet d’huile d’olive.

Enfournez 10 à 15 min.

Aubergines Parmigiana à se damner

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min.

Cuisson : 40 min.

Repos : 30 min.

750g d’aubergines

500g de passata de tomates

250g de mozzarella râpée

50g de parmesan râpé

5 c. à s. d’huile d’olive

1 c. à s. de farine

Sel et poivre du moulin

Coupez les aubergines en tranches, salez et laissez dégorger 30 min. Rincez à l'eau froide. Séchez à l'aide de papier absorbant et farinez chaque tranche légèrement.

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle et faites cuire les aubergines de chaque côté jusqu'à ce qu'elles deviennent dorées et fondantes. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les rondelles soient cuites.

Dans un plat à gratin bien huilé, alternez la passata, les tranches d'aubergines, les deux fromages jusqu'à épuisement, en commençant par la passata et en terminant par le fromage.

Recouvrez le plat d'une feuille d'aluminium et enfournez 20 min.

Enlevez la feuille d'aluminium et prolongez la cuisson 10 min. pour faire dorer.

Le + de Candice : si vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez utiliser des aubergines grillées surgelées que vous ferez dégeler avant de les intégrer au gratin.

Aumônières de poisson et d’aubergines

Pour 4 personnes

4 filets de poisson de 120 g chacun

2 aubergines

150-200g de fromage blanc

Quelques tomates séchées

1 branche de romarin

10 cl d’huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Pour le coulis :

4 tomates mûres

10 feuilles de basilic frais

1 pincée de sucre

1 c. à s. de concentré de tomates

Gros sel et poivre du moulin

Emondez les tomates : ébouillantez, pelez et coupez les tomates en deux, enlevez les pépins.

Coupez les aubergines en tranches fines dans le sens de la longueur. Faites chauffer de l’huile d’olive dans une cocotte, mettez-y plusieurs tranches d’aubergines, salez et poivrez et laissez cuire 5 min. de chaque côté. Laissez les tranches éponger sur du papier absorbant.

Mixez les tomates avec le sucre et le poivre, le basilic et le concentré de tomates. Mélangez les tomates séchées en petits morceaux au fromage blanc, assaisonnez et parfumez avec le romarin.

Placez les filets de poisson sur deux tranches d’aubergine posées en croix. Posez 1 grosse cuiller de fromage au centre de chaque filet de poisson et repliez celui-ci par-dessus. Ficelez le tout.

Faites chauffer un peu d’huile dans la cocotte et faites-y cuire les paupiettes 10 min. à feu doux. Attendez 1 min., feu éteint, avant de servir le poisson enrobé de son coulis.

Merlan à la purée d’aubergines et artichauts

Pour 4 personnes

4 filets de merlan

4 aubergines

Ail

2 artichauts

200g de persil plat

2 bottes de basilic

Le jus d’1/2 citron

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Coupez l’aubergine en gros morceaux. Dans un plat allant au four, placez les cubes d’aubergines et l’ail, assaisonnez et recouvrez d’un filet d’huile d’olive. Enfournez jusqu’à ce que le légume prenne une légère coloration brune.

Mixez ensuite l’aubergine et l’ail avec quelques feuilles de basilic jusqu’à l’obtention d’une purée fine. Réservez.

Faites cuire les artichauts à l’eau bouillante salée avec quelques gouttes de jus de citron.

Faites une huile parfumée : faites blanchir le reste du basilic avant de le mixer avec le persil et de l’huile d’olive jusqu’à ce que l’huile soit fluide. Assaisonnez.

Attaquez le poisson : faites-le cuire dans une poêle antiadhésive dans quelques gouttes d’huile d’olive.

Réchauffez la purée.

Dressez la purée sur assiette, déposez par-dessus les filets de poisson, accompagnez d’artichauts coupés en 2 et d’un filet d’huile d’herbes.

Caviar d’aubergines

Pour 4 personnes

2 aubergines

4 c à s d'huile d'olive

½ jus de citron jaune

1 gousse d'ail pressée

1 c à c de cumin

sel, poivre du moulin

Préchauffez le four à 200 degrés.

Lavez et coupez les aubergines dans le sens de la longueur.

Quadrillez la chair à l'aide d'un couteau en prenant soin de ne pas percer la peau.

Déposez-les sur une plaque de four recouverte de papier cuisson et arrosez-les d'huile d'olive.

Enfournez pendant 25 à 30 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.

Laissez refroidir et récupérez la chair à l'aide d'une cuillère à soupe.

Incorporez le jus de citron, l'ail pressé, le cumin moulu. Salez, poivrer et ajoutez 1 ou 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive selon le goût.

Dégustez le caviar d'aubergines avec un poisson grillé, des bâtonnets de carotte ou de concombre, des radis ou tout simplement sur du pain toasté.

Si vous souhaitez relever le goût de votre caviar d'aubergines, n'hésitez pas à y ajouter des épices : curry, paprika, piment, cannelle... Vous pouvez aussi ajouter des herbes aromatiques comme le persil plat, la coriandre, le basilic, le cerfeuil.

Aubergines braisées aux raisins, pignons et cannelle

Pour 6 personnes

4 aubergines moyennes (ou 8 petites et longues)

4 tomates moyennes (en grappe)

1oignon jaune

1 gousse d’ail

2 c à s de pignons de pin

2 c à s de raisins secs

Quelques feuilles de persil plat

1 pincée de cumin

1 pincée de cannelle

3 c à s d’huile d’olive

Sel

Poivre

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez les aubergines, coupez-les en deux et quadrillez la chair. Posez-les sur une plaque et laissez-les cuire 20 min, le temps qu’elles colorent et que la chair devienne tendre.

Emincez l’oignon et l’ail. Lavez les tomates et coupez-les en dés. Faites colorer l’oignon et l’ail dans une casserole avec l’huile d’olive, ajoutez les épices et mélangez. Ajoutez les tomates, salez et faites cuire à feu doux 10 min. Ajoutez les raisins et les pignons et faites cuire encore 10 min. Poivrez et ajoutez du persil ciselé.

Récupérez la chair des aubergines, coupez-la en dés et ajoutez-la à la préparation à la tomate. Remplissez les aubergines évidées avec la farce aux légumes et faites-les gratiner au four 5 min.

Servez tiède ou à température ambiante.

Aubergines aux anchois et aux câpres

Pour 4 personnes

600 g d'aubergines

50 g de beurre

1 c. à s. d'huile d'olive

2 gousses d'ail

3 c. à s. de sauce tomate

6 filets d'anchois à l'huile

1 c. à s. de câpres

1 c. à s. de persil haché

Sel et poivre

Lavez et essuyez les aubergines, coupez-les en morceaux, salez-les et laissez dégorger pendant 1 h. Egouttez-les et faites-les revenir dans le mélange beurre-huile avec l'ail haché menu. Ajoutez la sauce tomate, les anchois coupés en petits morceaux et les câpres. Mélangez bien le tout et, au moment de servir, joignez 1 c à s de persil haché et, si vous aimez, 1 autre gousse d'ail pilée.

Tian d’aubergines

Pour 6 personnes

3 grosses boules de mozzarella

3 aubergines moyennes

4 belles tomates

15 cl d’huile d’olive

1 c. à s de vinaigre balsamique

2 brins de thym frais

1 brin de romarin

Sel

Poivre

Allumez le gril du four. Rincez et essuyez les aubergines et les tomates. Coupez les aubergines en rondelles de 1/2 cm d’épaisseur et les tomates en tranches de la même épaisseur. Détaillez la mozzarella en tranches.

Tapissez la plaque du four de papier aluminium, disposez dessus les rondelles d’aubergines, badigeonnez-les d’huile d’olive au pinceau et salez.

Mettez-les 20 min sous le gril en les retournant à mi-cuisson. Sortez-les et passez le four à 210°.

Dans un plat à four, rangez les légumes et la mozzarella en alternant les couleurs et en les faisant se chevaucher comme des écailles. Salez, poivrez, parsemez de thym et de romarin émiettés et arrosez du reste d’huile.

Mettez au four 20 minutes. Lorsque vous avez sorti votre plat du four, arrosez d’un filet de vinaigre balsamique. Servez chaud, en entrée ou en accompagnement d’un poisson ou d’une viande grillée.