Récapitulatif de Candice : Potirons

Gaufres au potiron

1 petit potiron de 1 kg à 1,5 kg

280g de farine

110g de sucre roux (pas de cassonade)

2 gros œufs (ou 3 petits), jaunes et blancs séparés

55g de yaourt grec

240ml de lait entier

55g de beurre fondu

1 c. à s. rase de levure chimique

1 c. à c. de bicarbonate

1 c. à c. de sel

1 c. à s. d’épices à spéculoos ou à pain d’épices ou de cannelle

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Coupez le potiron en quartiers et enlevez les graines (laissez la peau). Disposez les morceaux sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé, recouvrez d’une feuille d’aluminium et enfournez 45 min.

Prélevez la chair cuite du potiron et mixez-la. Placez-la dans une passoire fine (sur un bol) et laissez-la égoutter pendant 1 heure.

Faites la pâte : dans un saladier, mélangez les ingrédients secs (farine, levure, bicarbonate, sel, épices – pas le sucre).

Fouettez le sucre avec les jaunes d’œufs avant d’ajouter 1/3 de la purée de potiron égouttée, le yaourt et le lait. Ajoutez le beurre.

Versez cette préparation sur les ingrédients secs. Mélangez à la spatule.

Montez les blancs en neige avant de les ajouter à la pâte.

Faites cuire la pâte dans un gaufrier.

Pain de potiron

220g de sucre roux (pas de cassonade)

2 blancs d’œufs (gros œufs)

250g de purée de potiron en conserve (pure pumpkin – www.myamericanmarket.com)

50ml d’huile de tournesol

80g de yaourt nature

120g de farine

80g de farine complète

1 c. à s. rase de levure chimique

1 c. à c. de bicarbonate

1 c. à c. d’extrait de vanille

1 c. à c. bombée de cannelle

1 c. à c. de sel

1 c. à c. de muscade

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Beurrez et farinez un moule rectangulaire.

Dans un saladier, fouettez au batteur électrique le sucre avec les blancs d’œufs. Ajoutez la purée de potiron, l’huile, le yaourt et l’extrait de vanille. Mélangez à la spatule.

Dans un bol, mélangez les farines, la levure, le bicarbonate, les épices et le sel.

Ajoutez le mélange sec au mélange au potiron. Homogénéisez sans trop insister.

Versez la pâte dans le moule et enfournez 45-50 min. Laissez refroidir 10 min. dans le moule avant de démouler et de laisser refroidir complètement.

Cake au potiron et à la noix de coco

500 g de potiron cuit et réduit en purée

150 g de noix de coco râpée

3 œufs

Le zeste d’1 citron 150 g de sucre 75 g de farine 75 g de beurre fondu 1 sachet de levure chimique

1 c. à s. de rhum Mélangez tous les ingrédients. Versez la préparation dans un moule à cake beurré. Enfournez 40 min. à 200° (th. 7).

Lasagnes au potiron

80 g de gruyère râpé

40 g de lardons fumés

1 potiron d’1 kg

1 boîte de plaques de lasagnes

2 oignons

1 L de lait

100 gr de farine

100 g de beurre

Huile d’olive

Sel, poivre, muscade

Préchauffez le four à 200 – 220° (th. 7 – 8). Epluchez et émincez l’oignon. Coupez le potiron en petits morceaux. Faites revenir le tout dans de l’huile jusqu’à l’obtention d’une purée. Faites une béchamel : dans une casserole, mettez le beurre coupés en petits morceaux, la farine, une peu de sel, poivre et muscade. Versez le lait délicatement dans la casserole hors du feu sans cesser de remuer. Remettez la casserole sur le feu et cuisez le tout environ 10 min. A mi-cuisson, ajoutez la moitié du gruyère râpé. Faites rissoler les lardons. Mélangez la béchamel, la purée et les lardons.

Remplissez de plaques de lasagnes le fond d’un plat à gratin et étalez une couche d’environ 2 cm du mélange purée – béchamel sur celles-ci. Renouvelez l’opération. Terminez par une couche de plaques de lasagne et une couche épaisse de gruyère râpé. Enfournez 50 min. à 200 – 220° (th. 7 – 8).

Quiche au potiron

1 pâte brisée ou feuilletée du commerce

70 g de lardons fumés

4 œufs

500 g de potiron cuit et réduit en purée 60 g de parmesan râpé 250 ml de crème fraîche Sel, poivre

Faites revenir les lardons fumés. Mélangez-les avec la purée de potiron, les oeufs entiers battus, la crème fraîche et le fromage râpé. Assaisonnez. Déroulez la pâte et disposez-la dans un moule. Remplissez le fond de tarte du mélange. Enfournez 40 min à 180° (th. 6).

Cocotte de poulet au butternut et pancetta

6 cuisses de poulet

150g de pancetta en cubes

900g de butternut, pelé et coupé en cubes

1 oignon

2 gousses d’ail

1 c. à s. de marjolaine séchée

200ml de vin rouge

1 boîte de tomates concassées

1 c. à s. de gelée de groseilles

Huile d’olive

Faites chauffer l’huile dans une cocotte et faites brunir les cuisses de poulet sur toutes leurs faces. Enlevez de la cocotte et réservez.

Ajoutez la pancetta et l’oignon. Incorporez la courge et poursuivez la cuisson 10 petites minutes.

Replacez le poulet, ajoutez l’ail émincé et la marjolaine, ainsi que les ¾ du vin. Laissez mijoter 5 min.

Incorporez la farine et le reste du vin. Ajoutez les tomates et la gelée, assaisonnez, et laissez mijoter 30 min.

Gnocchi gratinés au butternut et au cheddar

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min.

Cuisson : 30 min.

1 butternut, pelée et coupée en cubes

500g de gnocchi

50g de beurre

50g de farine

1 c. à c. de curcuma ou de curry

500ml de lait

200g de cheddar

50g de parmesan

Muscade

Sel et poivre du moulin

Huile d’olive

Préchauffez le four à 210° (th. 7 – 8).

Placez les cubes de butternut dans un saladier, versez 1 c. à s. d’huile d’olive par-dessus, assaisonnez de sel et poivre et faites rôtir 15 min. au four sur une feuille de papier cuisson.

Faites cuire les gnocchi à l’eau bouillante salée.

Dans une casserole, faites fondre le beurre avant de la parsemer de farine et de curcuma. Dès que vous avez une consistance pâteuse, versez le lait petit à petit sans cesser de remuer jusqu’à ce que la sauce épaississe.

Hors du feu, ajoutez le cheddar et la moitié du parmesan. Assaisonnez de sel, poivre et muscade.

Ajoutez les gnocchi cuits ainsi que les cubes de butternut rôtis.

Transvasez la préparation dans un plat à gratin, parsemez de la seconde moitié du parmesan et enfournez 15 min.

Velouté de potimarron et de mandarine à la badiane

Pour 4 personnes

1 potimarron, pelé et coupé en cubes

700 ml d’eau

Le zeste de 2 mandarines

Le jus d’1 mandarine

1 étoile de badiane

1 oignon rouge émincé

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Dans une casserole, faites revenir l’oignon dans un fond d’huile d’olive.

Ajoutez les cubes de potimarron, couvrez d’eau.

Cassez l’étoile de badiane et récupérez les graines (5 ou 6 par étoile), pilez-les au mortier pour obtenir une fine poudre.

Incorporez la poudre de badiane, le jus et les zestes à la soupe. Assaisonnez généreusement.

Laissez cuire 20 min.

Enlevez les zestes (sinon, ils donneront de l’amertume) et mixez la soupe. Servez froid au chaud.

Soupe potiron-châtaignes aux scampis et chorizo de Candice

1 morceau de potiron ou 1 potimarron ou 1 butternut épluché + 1 paquet de châtaignes cuites sous-vide + 2 oignons rouges + 3 gousses d'ail + 1L de bouillon + 100ml de crème fraîche liquide + 15 scampis + 1/2 chorizo + persil plat (facultatif) + sel et poivre du moulin + huile d'olive.

Dans une cocotte, faire revenir 2 gousses et les oignons.

Ajouter le potiron en cubes. Ajouter le bouillon. Laisser cuire 20 min.

Ajouter les châtaignes. Cuire 3 min. Mixer. Crémer. Assaisonner.

Pendant ce temps, faire la poêlée de scampis. Faire revenir le chorizo en petits morceaux dans une poêle. Ajouter l'ail. Ajouter les scampis.

Servir la soupe brûlante avec une belle cuiller de scampis/chorizo.

Latte au potiron

2 sachets de thé ou de tisane aux épices (pensez thé de Noël)

125ml de lait d’amandes

70g de purée de potiron (un beau morceau de potiron cru mixé suffit)

1 c. à s. de sirop d’érable ou de miel

¼ c. à c. d’extrait de vanille

1 pincée de muscade

1 clou de girofle

1 bâton de cannelle pour mélanger dans votre tasse

1 étoile de badiane pour décorer

Faites frémir 400ml d’eau dans un poêlon et laissez-y infuser les sachets de thé. Enlevez-les.

Ajoutez le lait d’amandes, le potiron mixé, le sirop d’érable, la vanille et les épices. Amenez le mélange à ébullition. Faites bouillir 3 min. avant d’enlever le clou de girofle et de donner un coup de mixer plongeant dans la préparation.

Servez bien chaud avec un bâton de cannelle et éventuellement un peu de crème fouettée par-dessus. Décorez d’une étoile de badiane.