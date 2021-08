Récapitulatif de Candice: Petits pains faciles

Plus

Des recettes inratables et délicieuses pour tous vos pains du quotidien !

Bagels USA

Pour 10 bagels Préparation : 1h. - Cuisson : 20 min. - Repos : 3h45. 400 g de farine ordinaire tamisée 15 g de levure fraîche 20 cl de lait 1 c. à c. de sucre 1 c. à c. de sel 1 œuf 30 g de beurre fondu + farine pour manipuler la pâte Pour la garniture : Graines de pavot Gros sel Raisins et cannelle Herbes déshydratées Délayez la levure fraîche dans le lait. Séparez le blanc du jaune d’œuf. Battez légèrement le blanc et réservez le jaune pour dorer les pains. Dans un grand bol, mélangez la farine et le sel. Creusez un puits au centre et versez-y la levure délayée dans le lait, le sucre, le beurre fondu et le blanc d’œuf. Mélangez. Pétrissez cette pâte molle pendant 10 min. jusqu’à ce qu’elle devienne élastique. Formez une boule, couvrez d’un linge et laissez reposer 3 h. à température ambiante. Au bout de ce laps de temps, pétrissez une seconde fois la pâte levée jusqu’à la faire retomber. Divisez la pâte en deux parties et faites de chacune un large boudin. Coupez chaque boudin en 10 belles tranches et façonnez-les en bagel arrondi. Farinez vos mains pour la facilité. Enfoncez un doigt au centre de chaque bagel et élargissez le trou afin d’en faire des petites couronnes. Aplatissez-les légèrement. Couvrez les bagels d’un linge et laissez lever 45 min. à température ambiante. Préchauffez le four à 190° (th. 6-7). Portez à ébullition une grande quantité d’eau. Plongez-y les bagels 3 par 3 pendant 30 secondes. Retirez-les à l’aide d’une écumoire. Egouttez-les sur un linge. Disposez-les sur une plaque de four recouverte de papier cuisson. Au pinceau, badigeonnez-les de jaune d’œuf battu délayé dans un peu d’eau. Parsemez de la garniture de votre choix, les graines de pavot étant traditionnelles. Enfournez 20 min.

Baguettes traditionnelles

Pour 5 petites baguettes Préparation : 30 min. - Cuisson : 12 min. à 15 min. - Repos : 1h45. 370 g de farine ordinaire tamisée 10 g de levure sèche (baking powder) 230 ml d’eau 1 c. à c. de sel + farine pour manipuler la pâte Délayez la levure dans l’eau. Dans un grand bol, mélangez la farine et le sel. Creusez un puits au centre et versez-y la levure délayée dans l’eau. Mélangez. Pétrissez cette pâte pendant 15 min. Formez une boule, couvrez d’un linge et laissez reposer 30 min. à température ambiante. Détaillez la pâte poussée en 5 pièces d’environ 100-120 g chacune. Laissez reposer encore 15 min. en laissant suffisamment d’espace entre chacune d’elles. Façonnez vos baguettes à partir des morceaux de pâte. Couvrez à nouveau et laissez reposer 1 h. Préchauffez le four à 230° (th. 8). Placez une plaque dans le bas du four, déposez par-dessus un petit récipient métallique rempli d’eau. La vapeur est importante. Insérez une seconde plaque de four à mi-hauteur. Déposez les baguettes crues sur une feuille de papier d’aluminium huilée et faites glisser cette dernière sur la plaque du milieu du four. Laissez cuire 12 à 15 min. en baissant le four à 200° (th. 7) après 1 min.

Galettes à la poêle

Pour 8 petits pains plats Préparation : 10 min. - Cuisson : 12 min. 400 g de farine ordinaire tamisée 8 g de levure sèche (baking powder) 220 ml d’eau tiède 1 c. à c. de sel Huile de tournesol + farine pour manipuler la pâte Dans un grand bol, mélangez la farine, la levure et le sel. Creusez un puits au centre et versez-y l’eau. Mélangez. Ne pétrissez pas. Divisez la pâte en 4 boules de taille égale. Farinez vos mains et aplatissez-les pour en faire des galettes. Faites chauffer 1 c. à s. d’huile dans une grande poêle et laisser dorer les galettes, 4 par 4, soit en deux fois. Servez tiède avec de la confiture ou du fromage bleu crémeux, type roquefort ou gorgonzola.

Pain azyme

Pour 15 petits pains Préparation : 15 min. - Cuisson : 6 min. - Repos : 1h. 250 g de farine ordinaire tamisée 120 ml d’eau tiède 100 ml de lait 1 c. à c. bombée de sel Dans un bol, mélangez la farine et le sel. Creusez un puits au centre et versez-y l’eau tiède. Mélangez. Pétrissez cette pâte pendant 10 min. Formez une boule, couvrez d’un linge et laissez reposer 1 h. à température ambiante. Au bout de ce laps de temps, étalez la pâte en couche fine de 2 à 3 mm sur le plan de travail fariné. A l’emporte-pièce, découpez des cercles de pâte de 6 cm de diamètre. Préchauffez le four à 210° (th 7 – 8). Disposez les galettes de pâte sur une plaque de four recouverte de papier cuisson. Piquez-les à la fourchette et badigeonnez-les de lait au pinceau. Enfournez 6 min. Laissez totalement refroidir.

Naan

Pour 6 grands pains Préparation : 30 min. - Cuisson : 10 min. - Repos : 1h20. 450 g de farine ordinaire tamisée 20 g de levure fraîche 1 yaourt nature entier 2 c. à c. de sucre 150 ml de lait tiède 1 œuf 50 g de beurre 1 c. à c. bombée de sel 2 c. à s. d’huile d’arachide + huile pour le plat + farine pour manipuler la pâte Délayez la levure fraîche dans le lait. Dans un grand bol, mélangez la farine et le sel. Creusez un puits au centre et versez-y la levure délayée dans le lait, le sucre, l’œuf entier, le yaourt et l’huile. Mélangez. Pétrissez cette pâte pendant 10 min. jusqu’à ce qu’elle soit bien lisse. Formez une boule, placez dans un plat creux huilé, couvrez d’un linge et laissez reposer 1 h. sur un radiateur, à l’abri des courants d’air. Au bout de ce laps de temps, pétrissez une seconde fois la pâte pendant quelques instants puis divisez-la en 6 parts égales. Façonnez des boules. Couvrez à nouveau d’un linge et laissez reposer 20 min. sur un radiateur. Préchauffez le four à 230° (th. 8). Aplatissez le boules à la main afin d’obtenir 6 pains ovales d’environ 25 cm de long sur 15 cm de large. Disposez une première fournée de pain sur la plaque chaude du four recouverte de papier cuisson. Faites fondre le beurre dans un poêlon et badigeonnez-en les pains avant cuisson. Enfournez 10 min. Faites de même pour les 6 pains. Vous obtiendrez de grandes galettes de pain blanches et plates, bossues par endroits. Servez chaud.

Pain sans gluten

1 kg de farine standard (blé) remplacée par mix de 700g de farine de riz, 200g d’arrow-root, 100g de farine de tapioca