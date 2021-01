Récapitulatif de Candice: Pâte à choux et éclairs

Une recette de pâte à choux inratable, de la crème pâtissière et des glaçages pour choux et éclairs.

Pâte à choux

125 ml de lait entier + 125ml d’eau + 110g de beurre + 140g de farine + 4 œufs + 1 c. à s. de sucre + ½ c. à c. de sel

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Dans une casserole, amenez à ébullition l’eau, le lait, le sel, le sucre et le beurre.

Aux premiers bouillons, enlevez la casserole du feu et ajoutez la farine tamisée en une fois.

Remettez la casserole sur le feu et desséchez la pâte en la remuant sans cesse à la spatule pendant 2 min. Il faut qu’elle se décolle des bords.

Laissez tiédir légèrement la pâte avant d’ajouter les œufs 1 à 1 en mélangeant jusqu’à absorption complète entre chaque ajout.

Garnissez une poche à douille et dressez des petits choux sur 3 plaques de four recouvertes de papier sulfurisé (vous aurez environ 40 choux).

Enfournez 20 min. puis diminuer la température à 150° pendant 5-7 min. pour les assécher.

N’ouvrez pas le four durant la cuisson.

A la fin de la cuisson, entrouvrez le four sur 10-15cm et laissez refroidir les choux à l’intérieur.

Crème pâtissière

1 l de lait

100 g de farine

200 g de sucre

4 jaunes d'oeufs

1 gousse de vanille

Mélangez les jaunes d'oeufs avec le sucre. Fouettez jusqu'à que le mélange blanchisse.

Ajoutez la farine et mélangez. Ajoutez 1/2 verre de lait pour que le mélange soit plus liquide.

Faites tiédir le lait pendant 3-4 min. puis ajoutez votre mélange de base œufs/sucre/farine et les graines et gousse de vanille fendue et grattée.

Mélangez au fouet jusqu'à frémissement. Ne faites pas bouillir.

Laissez refroidir complètement avant de garnir vos choux ou éclairs.

Glaçages pour choux et éclairs

Chocolat : 100g de chocolat + 25g de beurre + 75ml de crème fraîche liquide + 1 c. à c. de sucre impalpable tamisé

Faites fondre au bain-marie le chocolat avec le beurre.

Ajoutez la crème et le sucre. Laissez légèrement refroidir.

Caramel crunch: 100g de sucre roux + 1 c. à s. de golden syrup + 1 c. à s. d’eau + 2 c. à s. d’amandes effilées

Faites fondre le sucre avec le golden syrup et l’eau dans un poêlon.

Amenez à ébullition et laissez frémir jusqu’à coloration du caramel.

Hors du feu, incorporez les amandes.

Café: 140g de sucre impalpable + 50ml de café

Fouettez le sucre avec le café.