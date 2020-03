Récapitulatif de Candice : Mes 7 meilleurs cakes salés pour toutes les occasions – recettes incontournables

Chaque four est différent, vérifiez toujours la cuisson de vos gâteaux à la pique à pâtisserie ou à la pointe du couteau avant de les sortir. Quand la garniture présente un ingrédient cru (dés de courgette crue), veillez à ce que les morceaux soient très petits (brunoise). Les garnitures fonctionnent mieux quand elles ont eu le temps de tiédir ou de refroidir avant d’être ajoutées à la pâte. Le fromage râpé ou le parmesan de la recette sert à la texture et au liant du cake, il ne compte pas comme garniture. Quand la garniture demande du fromage, il vient donc s’ajouter à celui déjà préconisé dans la recette. Veillez à toujours tasser vos cakes salés avant de mettre au four : tapez le moule rempli de pâte sur le plan de travail plusieurs fois pour faire remonter les bulles d’air. La surface de votre cake sera plus lisse. Assaisonnez toujours généreusement. Chaque cake peut, et devrait, être agrémenté de graines de courge, tournesol, lin, sésame, pavot, etc. avant d’être enfourné. Vous pouvez également ajouter de fins zestes d’agrumes qui réveilleront la croûte.

Idées de garnitures :

Dés de poulet, cumin, curry, dés de courgettes cuits ou crus, oignons cuits.

Gorgonzola, champignons de Paris crus, aubergine en petits dés crus, origan, noisettes concassées.

Brocoli, jambon cru, fromage bleu type Stilton.

Salade cuite, parmesan, jambon cru ou pancetta cuite.

Poivron vert en petits dés cuits, maïs, oignon rouge cru en très fines lamelles, cheddar, tabasco.

Menthe fraîche, persil plat frais, citron, ail.

Morceaux de pommes de terre cuits, jambon cuit, reblochon.

Saumon fumé, courgette crue en petits dés, feta.

Saumon fumé, avocat, coriandre.

Roquefort, camembert, gruyère et chèvre.

Chèvre frais, pesto, tomates séchées en petits morceaux, olives.

Lardons cuits, oignons cuits, chèvre.

Lardons cuits, abricots secs ou pruneaux.

Lardons cuits, champignons cuits, pignons.

Dés de poulet, pommes crues en dés, 4 c. à s. de miel.

Tomates cerises coupées en deux, ail, mozzarella, basilic, tapenade.

Betterave, oignons rouges cuits, tomates en dés, 1 c. à s. de ketchup.

Béchamel, miettes de crabe, petits pois blanchis 1 min.

Courgette, caviar d’aubergines, feta, persil frais.

Raisins secs, dés de gruyère, curry.

Truite fumée, noix concassées, roquette.

Pâte de curry, dés de poulet, dés de mangue fraîche.

Moutarde, dés de saucisson, noisettes concassées.

Dattes, chorizo en petits dés revenus à la poêle, oignons rouges cuits dans la graisse rendue par le chorizo et caramélisés (pointe de sucre).

Chicons cuits en morceaux, sirop de Liège, jambon d’Ardenne.

Pickles (avec les légumes vinaigrés), jambon cuit, champignons de Paris crus.

Boudin noir, patate douce cuite caramélisée.

Roquefort, poire, mâche.

Jambon, concombre, fromage frais.

Ratatouille, chèvre, romarin.

Caviar d’aubergine, ricotta, coppa.

Le cake salé classique : base de lait.

200g de farine

150ml de lait entier

70ml d’huile de tournesol

1 sachet de levure chimique (baking powder)

4 œufs

120g de fromage râpé

Sel, poivre, muscade

+ garniture au choix

Préchauffez votre four à 180°.

Dans un cul-de-poule, mélangez le sec : farine + levure.

Ajoutez le lait tiédi et l’huile. Fouettez.

Incorporez les œufs, un à un, sans cesser de fouetter. Assaisonnez.

Intégrez le fromage et la garniture de votre choix et versez dans un moule beurré et fariné ou chemisé de papier sulfurisé.

Enfournez 45 min.

Le cake salé moelleux : base de lait concentré non sucré.

200g de farine

200ml de lait concentré non sucré

2 c. à s. d’huile de tournesol

1 sachet de levure chimique (baking powder)

3 œufs

120g de fromage râpé

Sel, poivre, muscade

+ garniture au choix

Préchauffez votre four à 180°.

Dans un cul-de-poule, battez les œufs avec le lait concentré et l’huile pendant 5 min.

Incorporez la farine, la levure puis le fromage. Assaisonnez.

Intégrez la garniture de votre choix et versez dans un moule beurré et fariné ou chemisé de papier sulfurisé.

Enfournez 45 min.

Le cake dense mais léger : base de yaourt grec.

200g de farine

125g de yaourt grec

100g de parmesan

120ml d’huile de tournesol

1 sachet de levure chimique (baking powder)

1 gros œuf ou 2 petits

Sel, poivre, muscade

+ garniture au choix

Préchauffez votre four à 180°.

Dans un cul-de-poule, mélangez le sec : farine + levure + parmesan.

Dans un second cul-de-poule, fouettez l’humide – l’œuf avec l’huile dans un premier temps, puis ajoutez le yaourt. Assaisonnez.

Placez le sec dans l’humide et homogénéisez la préparation.

Ajoutez votre garniture.

Versez la pâte dans le moule et enfournez 40 min.

Le cake plus sec, facile à transporter : base de beurre.

250g de farine

200ml de lait entier

50g de beurre mou

1 sachet de levure chimique (baking powder)

2 œufs

150g de parmesan

Sel, poivre, muscade

+ garniture au choix

Préchauffez votre four à 180°.

Dans un cul-de-poule, mélangez le sec : farine + levure +parmesan.

Dans un second cul-de-poule, fouettez le beurre avec le lait.

Incorporez les œufs, un à un, sans cesser de fouetter. Assaisonnez.

Mélangez les deux préparations.

Intégrez la garniture de votre choix et versez dans un moule beurré et fariné ou chemisé de papier sulfurisé.

Enfournez 45 min.

Le cake friable parfait pour des morceaux apéro : base de céréales et légumes (sans lait, sans farine)

350g de chou-fleur râpé

50g de quinoa cuit (poids cuit)

3 œufs

40ml d’huile de tournesol

50g de cheddar râpé

50g de mozzarella râpée

Sel, poivre, muscade

+ garniture au choix

Préchauffez votre four à 180°.

Faites blanchir le choux râpé 1 min. à l’eau bouillante, égouttez bien et épongez bien à l’essuie-tout.

Battez les œufs avec l’huile, puis ajoutez le cheddar et la mozzarella. Assaisonnez.

Incorporez le chou et le quinoa. Mélangez à la spatule.

Intégrez la garniture de votre choix et versez dans un moule graissé ou chemisé de papier sulfurisé.

Enfournez 45 min.

Le cake santé tout terrain : base de légumineuses.

350g de légumineuses au choix, lentilles en tête pour la facilité

80g de farine

20ml d’huile de tournesol

5 œufs

100g de fromage râpé

Sel, poivre, muscade

Rincez soigneusement les légumineuses si vous optez pour la conserve ou faites cuire à l’eau (avec pré-trempage ou non) les légumineuses sèches (comptez 15 min. de cuisson pour des lentilles corail, soit la légumineuse la plus rapide).

Mixez la moitié des légumineuses et réservez l’autre moitié.

Fouettez les œufs avec l’huile. Ajoutez ensuite la purée de légumineuses et la farine. Assaisonnez.

Intégrez le reste des légumineuses, le fromage et la garniture de votre choix et versez dans un moule beurré et fariné ou chemisé de papier sulfurisé.

Enfournez 45 min.

Le cake sans gluten, sans lactose et sans œufs : base de tofu soyeux

250g de tofu soyeux

250g de farine de maïs

125ml de lait végétal au choix

40ml d’huile de tournesol

1 sachet de levure chimique (sans gluten, selon les marques)

1 c. à s. de vinaigre de cidre

Sel, poivre, muscade

+ garniture au choix

Préchauffez votre four à 180°.

Dans un cul-de-poule, mixez le tofu soyeux.

Ajoutez le lait végétal tiédi, le vinaigre et l’huile. Fouettez.

Incorporez la farine de maïs et la levure. Assaisonnez.

Intégrez la garniture de votre choix et versez dans un moule graissé ou chemisé de papier sulfurisé.

Enfournez 45 min.