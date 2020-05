Récapitulatif de Candice : Mes 7 incontournables recettes de brioches (inratables !)

Respectez les temps de pétrissage et les temps de pousse. Utilisez toujours du lait entier. Ne tressez pas la brioche trop serrée, cela lui enlève du moelleux. Faites-la pousser sous un linge humide, cela permet à la pâte de ne pas s’assécher. Dégazer = chasser l’air de la brioche au bout de la première pousse en lui donnant deux ou trois coups de poing, pas plus. Tous les moules doivent être graissés au beurre ou au spray de cuisson. Surveillez la cuisson, dès que la brioche est suffisamment dorée à votre goût, couvrez-la d’une feuille de papier alu ou sulfurisé. La brioche est un pain qui ne se conserve pas bien, mangez-la le jour même. Si vous n’avez pas le temps de la faire le jour J, faites-la la veille et filmez-la avant de la laisser pousser une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, dégazez et finalisez la deuxième pousse avant de cuire.

Ma brioche tressée traditionnelle à mie filante

500 g de farine T45

200 ml de lait

70 g de beurre mou

70 g de sucre

2 oeufs + 1 jaune pour la dorure

2 sachets de levure sèche

2 c. à s. de sirop d’érable (et à défaut, du miel)

1,5 c. à c. de sel

Perles de sucre (facultatif)

Dans le bol du robot, mélangez au crochet le lait, le sucre, les œufs, le sel et le sirop.

Incorporez la farine tout en continuant à mélangez à petite vitesse.

Intégrez la levure et pétrissez 10 min. à petite vitesse.

Ajoutez le beurre et continuez à pétrir 5 min. supplémentaires.

Couvrez d’un linge humide et laissez pousser 1h30.

Farinez le plan de travail et déposez-y votre pâton. Dégazez brièvement pour chasser l’air et divisez la pâte en 3 parties.

Étendez chaque parts en long boudin, déposez-les sur la plaque de four recouverte de papier sulfurisé et tressez sans serrer.

Couvrez à nouveau d’un linge humide et faites pousser 45 min.

Dorez éventuellement au jaune d’œuf dilué à l’eau ou au lait et parsemez de perles de sucre.

Enfournez à four froid pour 30 min. à 180°.

Petites briochettes au yaourt

500 g de farine

200 g de yaourt

60 g de sucre

75 g de beurre mou

1 sachet de levure sèche

1 cuillère à soupe de jus de citron

2 oeufs

½ c. à c. de sel

Dans le bol du robot, mélangez au crochet le yaourt, les oeufs, le beurre et le jus de citron.

Ajoutez le sec : farine, sucre, levure puis le sel dans un second temps.

Pétrissez 5 bonnes minutes.

Quand la pâte est prête, couvrez-la et laissez lever 2h.

Divisez la pâte en 7, boulez et déposez les pâtons dans un moule ou un cercle.

Laissez lever 30 min. en couvrant d’un linge humide.

Faites cuire 20 min. dans un four préchauffé à 180°.

Brioche douce au mascarpone

Pour 2 brioches

520 g de farine

150 ml de lait

250 g de mascarpone

80 g de sucre

1 oeuf

1 sachet de levure sèche

1 c. à c. de sel

Sucre glace ou impalpable pour le service

Délayez la levure dans le lait tiède avec un peu de sucre et laissez reposer une dizaine de minutes.

Dans le bol du robot, mélangez au crochet la farine, le sel et le sucre. Ajoutez l’œuf et le lait sucré contenant la levure.

Pétrissez à vitesse moyenne pendant 10 min.

Ajoutez alors le mascarpone et pétrissez 2 min. supplémentaires.

Couvrez d’un linge humide et laissez pousser 2h00.

Dégazez la pâte, divisez en boules de la taille que vous souhaitez et placez-les non serrées dans un moule rond suffisamment grand. Couvrez et laissez pousser 45 min. supplémentaires.

Badigeonnez la brioche avec un peu de lait (ou une dorure au jaune d’oeuf) et enfournez 35 à 40 min. dans un four préchauffé à 180°.

Laissez refroidir avant de saupoudrer de sucre.

Brioche allemande à la crème

375 g de farine

200 ml de lait tiède

3 jaunes d’œufs

150 ml de crème fraîche entière

75 g de sucre

1 sachet de levure sèche

5 g de sel

Sucre glace ou impalpable pour le service

Dans le bol du robot, mélangez au crochet la farine, la levure et le sucre.

Incorporez la crème entière et les jaunes d’œufs. Continuez à mélanger.

Versez progressivement le lait tiède. Incorporez le sel. Pétrissez 10 min.

Couvrez d’un linge humide et laissez pousser 2h00.

Dégazez très brièvement la pâte, divisez en 8 boules, et placez-les non serrées dans un moule rond.

Couvrez et laissez pousser 1h. supplémentaire.

Badigeonnez la brioche avec un peu de lait (ou une dorure au jaune d’oeuf) et enfournez 30 min. dans un four préchauffé à 170°.

Laissez refroidir avant de saupoudrer de sucre.

Brioche légère sans beurre

400 g de farine

100 ml de lait

15 g de levure fraîche

200 g de fromage blanc à 0%

30 g de sucre roux

1 œuf

1 pincée de sel

Emiettez la levure dans un peu du lait tiède avec un peu du sucre et laissez reposer une dizaine de minutes.

Dans le bol du robot, mélangez au crochet les œufs, le lait et le sucre. Incorporez la farine et la levure diluée. Continuez à pétrir à petite vitesse.

Ajoutez le fromage blanc et le sel et pétrissez 10 min.

Couvrez d’un linge humide et laissez pousser 1h30.

Dégazez la pâte, divisez en 3 boules, et placez-les les unes derrière les autres dans un moule à cake rectangulaire.

Couvrez et laissez pousser 40 min. supplémentaires.

Badigeonnez la brioche avec un peu de lait (ou une dorure au jaune d’oeuf) et enfournez 30 min. dans un four préchauffé à 180°.

Pain de mie brioché (pain toast)

400 g de farine T45

200 ml de lait battu

30 ml d’huile de tournesol

25 g de beurre mou

1 sachet de levure sèche

10 g de sucre

1 petit œuf

7 g de sel

Dans le bol du robot, mélangez au crochet la farine, la levure et le sucre.

Incorporez l’œuf, l’huile et 125 ml de lait. Pétrissez 5 min.

Versez peu à peu le restant de lait en pétrissant lentement jusqu'à ce qu'il soit absorbé. Pétrissez alors à vitesse moyenne pendant 5 min.

Ajoutez le beurre. Pétrissez 1 min. supplémentaire.

Couvrez d’un linge humide et laissez pousser 1h30.

Dégazez la pâte et placez-la un moule long type moule à pain toast (20cm de long).

Couvrez et laissez pousser 1h30. supplémentaire.

Préchauffez le four à 210°.

Badigeonnez la brioche avec un peu de lait (ou une dorure au jaune d’oeuf). Baissez le four à 170° et enfournez 25 min.

Pains à hamburger briochés

Pour 8 pains

500 g de farine T45

250 ml d’eau tiède

50ml de lait tiède

1 sachet de levure sèche

30g de sucre

40g de beurre mou

2 gros oeufs

1 c. à c. de sel

Graines de sésame (facultatif)

Délayez la levure dans le lait tiède avec le sucre et laissez reposer une dizaine de minutes.

Dans le bol du robot, mélangez au crochet tous les ingrédients et pétrissez à vitesse moyenne pendant 10 min.

Couvrez d’un linge humide et laissez pousser 2h00.

Dégazez la pâte, divisez en 8 boules et placez-les espacées sur la plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Couvrez et laissez pousser 1h. supplémentaire.

Badigeonnez la brioche avec un peu de lait (ou une dorure au jaune d’oeuf), parsemez de graines de sésame et enfournez 25 min. dans un four préchauffé à 200°.