Récapitulatif de Candice : Mes 10 meilleurs cakes traditionnels de famille – recettes incontournables

Avant de découvrir les recettes, suivez ces quelques conseils pour un gâteau traditionnel toujours réussi :

Chaque four est différent, vérifiez toujours la cuisson de vos gâteaux à la pique à pâtisserie ou à la pointe du couteau avant de les sortir.

Tapez toujours vos moules remplis de pâte crue sur le plan de travail pendant 1 minute pour faire remonter les bulles d’air avant d’enfournez. Le cake sera plus homogène dans sa cuisson.

Un gâteau cuit dans un moule en métal se démoule à chaud.

Un gâteau cuit dans un moule en silicone se démoule quand il a complètement refroidi.

Tout est toujours meilleur bien battu au fouet électrique (au robot pâtissier, c’est encore mieux). Battez chaque étape plusieurs minutes. Le résultat en dépend.

Testez les différentes recettes afin de décider, avec les personnes que vous aimez, lesquels deviendront vos classiques.



1. Le quatre-quart rééquilibré

Plus d’œufs, un ordre d’ingrédients essentiels à respecter, un beurre à bonne consistance, cela fait toute la différence.

Ingrédients

5 œufs

200g de sucre

50g de sucre vanillé

250g de farine

250g de beurre mou (pas fondu)

100ml de lait battu (babeurre)

1 c. à s. rase d'essence de vanille

Préparation

Faites un ruban : dans un cul-de-poule, placez les sucres et les œufs et battez jusqu'à l'obtention d'un mélange blanchi et mousseux (5 min.).

Ajoutez la farine, fouettez.

Terminez en ajoutant le beurre, le lait battu et l’extrait, fouettez pour homogénéiser.

Placez votre pâte dans un moule, tapotez-le sur le plan de travail pour faire remonter les bulles d'air et enfournez 50 min. dans un four préchauffé à 180° (th. 6).

2. Gâteau à l’eau sans beurre, sans œufs et sans lait pour les intolérants et tous les autres gourmands

Ce gâteau ultra-moelleux dont la texture douce et enveloppante fera l’unanimité. Comme il ne contient ni beurre ni œufs, il est assez neutre en goût et nécessite un ajout d’extrait (vanille, citron, orange, fruits rouges, chocolat, chocolat blanc, cannelle, etc.).

Ingrédients

330ml d'eau à température ambiante

150g de sucre

50g de sucre vanillé

90ml d’huile de tournesol

1 c. à c. d’extrait de vanille

1 c. à s. généreuse d’extrait au choix en supplément

300g de farine (farine de riz et farine de banane verte si intolérant gluten)

1 sachet de levure chimique (baking powder) – (levure sans gluten si intolérant)

Préparation

Préchauffez le four à 180°.

Fouettez au batteur électrique l’eau avec les sucres.

Ajoutez l’huile et les extraits sans cesser de fouetter.

Incorporez la farine et la levure tamisées. Faites-le en 3 fois pour ne pas surcharger la masse et obtenir une pâte bien lisse et fluide.

Versez dans un moule à cake en silicone et enfournez 45 min.

3. Gâteau de semoule à la vanille

Une texture régressive à souhait et un gâteau qui se tient bien, même dans une boîte à tartines.

Ingrédients

1 litre de lait entier

150g de semoule

125g de sucre

2 sachets de sucre vanillé

3 gros œufs

1 c. à c. d’extrait de vanille

Préparation

Préchauffez le four à 180°.

Portez le lait à ébullition (gros frémissement).

Versez les sucres et la semoule. Mélangez au fouet.

Laissez cuire 10 min. en mélangeant régulièrement. Laissez tiédir quelques minutes.

Cassez les œufs dans le mélange lait/semoule et fouettez au batteur électrique.

Incorporez l’extrait de vanille.

Versez la préparation dans un moule (rond 22cm). Enfournez 30 min.

4. Boterkoek

Un bon goût de beurre et un gâteau esthétique parce qu’il est possible de le marquer vu qu’il ne gonfle pas en cuisson.

Ingrédients

230g de farine

170g de sucre

225g de beurre mou (pas fond) en grosses lamelles

1 c. à c. d’extrait de vanille

1 œuf battu à la fourchette

Préparation

Préchauffer le four à 200°.

Dans un cul-de-poule, placez la farine et le sucre.

Ajoutez le beurre et ¾ de l'oeuf battu (le ¼ restant sert pour dorer la surface du gâteau).

Mélangez la préparation du bout des doigts, puis malaxez jusqu’à l’obtention d’un disque.

Étalez cette pâte dans un moule à charnière de 24 cm chemisé de papier sulfurisé.

Lissez la surface du gâteau avec le dos d'une cuillère humide et badigeonnez du reste d'oeuf battu au pinceau.

Striez la surface à la fourchette pour l’esthétique.

Enfournez 25 min.

5. Gâteau au lait concentré sucré

Il ne gonfle pas donc sa ligne bien lisse fait de lui le cake parfait pour les collations à l’école ou au bureau. Il se conserve super bien dans une boîte à gâteaux.

Ingrédients

1 boîte de lait concentré sucré (environ 400g)

4 œufs

150g de farine

50g de beurre fondu

1 sachet de levure chimique (baking powder)

Préparation

Préchauffez le four à 160°.

Dans un cul-de-poule, fouettez les œufs avec le lait concentré sucré pendant 5 bonnes minutes.

Ajoutez le beurre, fouettez.

Incorporez la farine et la levure, et fouettez sans insister jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

Enfournez 50 min.

6. Gâteau au yaourt

Le truc pour celui-ci est de fouetter très peu. Très peu. Juste quelques secondes. Le yaourt grec donne un moelleux incomparable.

Ingrédients

150g de yaourt grec (1 pot)

1 pot de sucre

1 pot de farine

3 oeufs

3/4 pot d'huile de tournesol

1 pot de fécule de maïs (Maïzena)

1/2 sachet de levure chimique (baking powder)

1/2 c. à c. de bicarbonate alimentaire

Préparation

Préchauffez le four à 180°.

Dans un cul-de-poule, fouettez quelques instants le yaourt avec les œufs et le sucre.

Incorporez la farine, la levure et le bicarbonate. Fouettez rapidement.

Versez la pâte dans un moule chemisé ou graissé et enfournez 40 min.

7. Gâteau verre de lait

C’est visuellement le moins beau parce qu’il se fissure en cuisson mais est tellement réconfortant qu’il est impossible de passer à côté.

Ingrédients

1 verre (format 250ml) de lait entier

1 verre de sucre

3 verres de farine

1 verre d’huile de tournesol

3 œufs

1 sachet de levure chimique

1 c. à s. d’extrait de vanille

Préparation

Préchauffez le four à 180°.

Fouettez les œufs et le sucre jusqu’à que le mélange blanchisse.

Ajoutez le verre de lait, l’extrait et le verre d’huile. Fouettez.

Incorporez la farine et la levure et fouettez jusqu’à ce que la pâte soit bien homogène.

Versez la pâte dans un moule à charnière chemisé ou graissé et enfournez 1h. Vérifiez la cuisson au bout de 50 min.

8. Sponge cake à l’anglaise

Un cake à deux étages pour recevoir.

Ingrédients

225g de beurre mou

225g de sucre glace

225g de farine fermentante

4 gros œufs ou 5 petits

Le zeste d’1/2 citron

1 c. à c. d’extrait de vanille

1 trait de lait

Garniture au choix et sucre glace pour le service

Préparation

Préchauffez le four à 170°.

Chemisez de papier sulfurisé deux moules ronds de 20cm de diamètre.

Fouettez au batteur électrique le beurre avec le sucre jusqu’à ce que le mélange soit pâle et crémeux. Ajoutez les œufs, un à un, en battant bien entre chaque ajout.

Incorporez le zeste, la vanille, la farine et le lait. Fouettez.

Divisez la pâte entre les deux moules et enfournez 25 à 30 min. Sortez les deux gâteaux du four, laissez légèrement refroidir avant de démouler.

Posez le premier gâteau (complètement refroidi) sur un plat de service, garnissez de lemon curd, de chantilly, de confiture, de fruits frais, etc. au choix et recouvrez de l’autre gâteau. Saupoudrez de sucre glace avant de servir.

9. Gâteau au citron et à la crème fraiche

Autre sensation au palais pour celui-ci grâce à la crème fraîche. Utilisez de la crème épaisse, en pot, et non de la crème liquide.

Ingrédients

70g de poudre d’amande

150g de farine

180g de sucre

1 citron

3 oeufs

1 sachet de levure chimique

80ml d’huile de tournesol

4 c. à s. de crème fraiche épaisse

Préparation

Préchauffez le four à 180°.

Faites un ruban : battez les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange soit bien volumineux et blanchi.

Incorporez l’huile, fouettez, puis la crème, fouettez.

Ajoutez le zeste et le jus du citron, continuez à battre.

Enfin, ajoutez le sec : farine, levure et poudre d’amandes. Fouettez sans trop insister pour homogénéiser.

Versez dans un moule chemisé ou graissé, et enfournez 40 min.

10. Gâteau de Savoie

Ultra-léger, ultra-élégant.

Ingrédients

6 jaunes et 7 blancs d’œufs

200 de sucre

140g de fécule de maïs (Maïzena) tamisée

Le zeste d’1 citron

1 pincée de sel

Préparation

Préchauffez le four à 220°.

Mélangez 100g de sucre avec le zeste haché fin. Réservez.

Faites un ruban : fouettez les jaunes avec le sucré citronné jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux.

Montez les blancs en neige ferme avec la pincée de sel. Dès qu’ils sont mousseux, ajoutez les 40g de sucre résiduels.

Tamisez la maïzena.

Incorporez la fécule aux jaunes avant d’y intégrer délicatement les blancs en neige.

Versez dans un moule.

Enfournez 5 min. avant de baissez la température du four à 130°. Poursuivez la cuisson 40 min.

Saupoudrez de sucre glace au moment du service.