Récapitulatif de Candice: le pain d'épices

Du pain d'épices qui parfume la maison d'effluves automnales !

Récapitulatif Pain d’épices

Recette n°1 – le pain d’épices express de Candice

250g de miel

250g de farine

100g de sucre

1 sachet de levure chimique

1 sachet de sucre vanillé

2 c. à s. d’épices à pains d’épices ou spéculoos ou 4-épices

2 œufs

100ml de lait



Préchauffez le four à 160° (th. 5-6).

Faites chauffer 250 g de miel à la casserole ou au micro-ondes, puis versez-le bien chaud dans un saladier sur 250 g de farine, mélangée à 1 paquet de levure chimique, les deux sucres et les épices.

En remuant cette préparation avec une cuillère en bois, incorporez petit à petit 2 œufs, puis un peu de lait juste tiède pour amalgamer le tout.

Versez la préparation dans un moule à cake bien beurré et fariné.

Enfournez et laissez cuire pendant 1h à 1h15.

Démoulez le pain d'épices lorsqu'il a totalement refroidi.

Il se garde une semaine, enveloppé dans du papier d'aluminium.

Recette n°2 – le pain d’épices corsé de Candice (Tea Time)

250g de miel

600g de farine

175g de sucre roux de canne

1 œuf

1 ½ c. à s. de bicarbonate de soude

1 pincée de sel

1 c. à c. de cannelle

3 c. à c. de gingembre frais râpé

1 c. à c. de quatre épices

170ml d’huile de tournesol

250ml d’eau chaude

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Chemisez un moule carré de 23 cm de côté de papier sulfurisé.

Dans un saladier, mélangez le sec - la farine, le bicarbonate, le sel et les épices.

Dans un second saladier, fouettez l’huile et le sucre en semble au batteur électrique pendant 3 min. avant d’ajouter l’œuf et le miel. Fouettez 2 min. supplémentaires.

Incorporez dans le mélange humide la farine aux épices tout en fouettant, puis l’eau.

Versez la pâte dans le moule et enfournez 25 min. Démoulez quand il est froid.

Recette n°3 – le pain d’épices corsé et moelleux de Candice

75g de cassonade brune

125g de miel

280g de farine

125g de beurre

2 œufs

125ml de yaourt nature entier

1 c. à c. de cannelle

1 c. à c. de bicarbonate de soude

1 pincée de sel

115g de gingembre confit haché

3 c. à s. de sirop de gingembre confit

2 c. à c. de gingembre frais râpé

Préchauffez le four à 170°.

Chemisez un moule de 20 cm de côté de papier sulfurisé.

Dans une casserole, faites fondre le beurre, la cassonade et le miel. Laissez tiédir.

Dans un saladier, tamisez la farine, la cannelle, le bicarbonate et le sel.

Ajoutez la préparation au beurre tiédie, les œufs, le yaourt, le gingembre confit, le sirop de gingembre et le gingembre frais. Mélangez intimement.

Versez la pâte dans le moule. Enfournez 50 min. et démoulez une fois refroidi.

Sirop de gingembre – 225g de sucre fin + 150g de gingembre frais coupé en fines tranches + 300ml d’eau.

Dans une casserole, placez tous les ingrédients et faites chauffer à feu doux jusqu’à dissolution du sucre.

Augmentez le feu et laissez mijoter 10 min. Retirez la casserole du feu, laissez tiédir 15 min. avant de filtrer. Retirez le gingembre et réservez dans un bocal. Gardez le sirop pur dans un autre bocal.

Sucre aux épices

3 c. à s. de sucre + 1 c. à c. de quatre épices + 2 c. à c. de gingembre en poudre + 1 c. à c. de cannelle + 2 clous de girofle moulus.

Mélangez et conservez dans un bocal hermétiquement fermé.

Mélange d’épices maison

2 c. à c. de gingembre sec + 2 c. à c. de cannelle + ½ c. à c. de clous de girofle moulus + 1 noix de muscade râpée