Récapitulatif de Candice: Foire aux Questions confinement

Vos envies durant l'émission du jour !

Pistolets maison

1kg de farine

650ml d’eau

25g de levure fraîche

17g de sel

Battez la farine, l’eau et la levure fraîche durant 5 min. Laissez reposer 3 min.

Rajoutez le sel battez à nouveau durant 5 à 7 min.

Laissez pousser le pâton 30 min.

Divisez la pâte en boules de 50-60g sans trop dégazer.

Placez les boules sur la plaque de four recouverte d’un papier sulfurisé. Recouvrez d’un linge et laissez pousser une deuxième fois durant 1h30.

Préchauffez à 220-230°

Placez un bol d’eau dans le four et enfournez les pistolets durant 15 min.

Sauce hollandaise

200g de beurre à température ambiante en petits dés

3 jaunes d’œufs

Le jus d’1/2 citron

Sel et poivre

Fouettez les jaunes avec 2 c. à s. d’eau froide.

Placez-les dans un bain-marie chaud et fouettez jusqu’à l’obtention d’une préparation mousseuse.

Ajoutez le beurre en plusieurs fois sans jamais cesser de fouetter.

Assaisonnez, citronnez et servez.

Baguettes de famille

Moule à baguettes nécessaire (base métallique incurvée, perforée ou non, en magasins culinaires)

375g de farine T55 (pas de farine à pâtisserie)

5g de levure boulangère sèche (pas de levure chimique)

300ml d’eau tiède à chaude

3g de sel

Dans la cuve d’un robot (ou un cul-de-poule avec fouet crochet), placez la farine et la levure. Mélangez.

Ajoutez l’eau, fouettez.

Incorporez le sel, fouettez 5 min.

Couvrez d’un linge et laissez pousser 1h.

Farinez vos mains, dégazez la pâte en la pressant deux fois sous les poings et divisez-la en deux.

Etalez-la en longueur, farinée, dans chaque cavité du moule. Badigeonnez d’eau au pinceau pour lisser la surface de la pâte.

Vous pouvez grignez, mais vous ne devez pas, cela ne changera pas la consistance du pain.

Enfournez 17 min. dans un four préchauffé au maximum (230-250°).

Goulash

500g de paleron de bœuf coupé en cubes

400g de pommes de terre

300g de tomates

200g de poivrons rouges

4 oignons

3 gousses d’ail

1 c. à s. bombée de paprika

1 c. à c. de cumin

250ml de bouillon de bœuf

Beurre et huile

Sel et poivre du moulin

Coupez les légumes en morceaux. Emincez finement l’ail et les oignons.

Faites brunir la viande sur toutes ses faces dans un mélange beurre-huile. Enlevez-la de la cocotte et réservez.

Baissez le feu, et dans la même sauteuse, faites suer les oignons pendant 15 min environ. Remettez la viande, et ajoutez le paprika et le cumin. Mélangez, puis ajoutez l'ail, les tomates, les poivrons et le fond. Salez, poivrez et mélangez encore.

Laissez mijoter à feu très doux pendant 1h30. Ajoutez un peu de bouillon si nécessaire.

Épluchez les pommes de terre, coupez-les en morceaux et ajoutez-les à votre préparation à 30 min. de la fin de la cuisson.

Pâte levée traditionnelle

250g de farine

10g de levure fraîche

100g de beurre mou

1 oeuf

3 c. à s. de lait entier

2 c. à s. de sucre

1 pincée de sel

Délayez la levure et le sucre dans un peu de lait tiédi. Ajoutez la farine, l'œuf, le beurre ramolli et la pincée de sel.

Pétrissez à la main jusqu'à ce que la pâte ne colle plus aux parois (5 min. minimum) en ajustant si besoin la quantité de liquide pour obtenir la bonne consistance.

Couvrez d'un essuie de cuisine et laissez lever 30 min.

Abaissez la pâte dans un moule à tarte beurré et fariné, la pâte est prête à être garnie.