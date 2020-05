Récapitulatif de Candice: Foire aux questions Confinement deuxième partie

Le récapitulatif de l'émission du jour, de la levure fraîche aux sablés pour rouleaux à impressions.

Levure fraîche maison

100ml de cidre ou de bière NON PASTEURISE + 1 c. à c. de sucre + 1 c. à s. de farine blanche.

Laissez reposer elemélange une nuit entière dans un endroit plutôt chaud. Si le lendemain, la levure n’est pas prête, continuez la fermentation quelques heures.

Pâte brisée maison

200gh de farine T55

100g de beurre coupé en cubes

50ml d’eau

½ c. à c. de sel

Mélangez du bout des doigts la farine et le beurre dans un cul-de-poule.

Ajoutez l’eau progressivement en mélangeant et en pétrissant jusqu’à former une boule souple. La pâte ne doit plus coller.

Emballez dans un film cellophane et placez au réfrigérateur 30 min.

Sortez, farinez et abaissez au rouleau fariné.

Foncez le moule : déposez l’abaisse de pâte dans un moule à tarte beurré et pressez légèrement sur le fond et les bords. Nettoyez les bords qui dépassent.

Piquez le fond de pâte à la fourchette.

Garnissez et faites cuire.

Sablés de base

350g de farine

250g de beurre

1 sachet de sucre vanillé

120g de sucre

2 jaunes d’œufs

Le zeste d’1 citron

1 pincée de sel

1 sachet de levure chimique

+ 1 c. à s. de cacao en poudre pour des sablés au chocolat

+ 1 grosse c. à c. de cannelle pour ceux aux épices

Dans un bol, mélangez la farine et la levure. Ajoutez le sucre, le sucre vanillé, le sel et le zeste. Mélangez. Incorporez le beurre ramolli et coupé en morceaux et les jaunes d’œufs. Travaillez la pâte aux doigts jusqu’à l’obtention d’une pâte souple. Formez une boule, entourez-la d’un film alimentaire et placez-la au réfrigérateur pendant 30 min.. Préchauffez le four à 200° (th. 7). Etalez la pâte au rouleau (farinez la planche, le rouleau et le dessus de la pâte) jusqu’à ce qu’elle ait un bon 5 mm d’épaisseur. Découpez-y des formes à l’emporte-pièce. Passez la lame d’un long couteau entre la planche et la pâte pour que les biscuits se détachent facilement. Posez les biscuits sur une plaque de four recouverte de papier cuisson et enfournez 12 min.

Pain blanc à la mijoteuse

500g de farine T55

7g de levure sèche (pas de baking powder)

320ml d’eau tiède à chaude

1 c. à c. de sel

1 c. à s. d’huile d’olive

Mélangez la farine et la levure dans un cul-de-poule. Ajoutez l’eau et l’huile. Pétrissez quelques minutes avant d’ajouter le sel. Pétrissez.

Déposez la pâte sur le plan de travail fariné et travaillez-la à la main pendant 5 min.

Badigeonnez d’huile le fond d’un cul-de-poule qui passe à la mijoteuse (pyrex, céramique, porcelaine, etc.). Prenez un cul-de-poule suffisamment grand pour permettre au pain de pousser mais à la taille de la cuve de la mijoteuse.

Laissez pousser 1h sur low.

Faites ensuite cuire 2h30 sur high.

Si vous augmenter les proportions de la recette, vous pouvez faire le pain directement dans la cuve, placez alors une feuille d’aluminium dans la cuve puis une feuille de sulfurisé par-dessus. Faites pousser et cuire directement le pain dans la cuve. La cuisson reste la même.

Passez le pain 10 min. au four traditionnel préchauffé au maximum pour colorer et croûter votre miche.

Gaufres légères

420g de farine

7g de sel

25g de sucre impalpable

2 oeufs

50g de levure

300g de beurre

+/- 20cl d'eau froide

270g de sucre perlé

un peu d'extrait de vanille

Mettez la farine dans un récipient, creusez un puits.

Mettez-y le beurre mou, les œufs, la levure délayée dans l'eau et mélangez avec un peu de farine.

Ajoutez le sel et le sucre impalpable ainsi que l'extrait.

Mélangez bien la pâte pendant +/10 min. La pâte colle beaucoup, c'est normal.

Laissez reposer 15 min et ajoutez le sucre perlé.

Faites cuire dans un gaufrier.