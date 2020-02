Récapitulatif de Candice: crêpes légères, sucrées ou salées

Quelques recettes de crêpes supplémentaires par rapport au grand récapitulatif crêpes. Les recettes salées sont tout en bas.

Crêpes ultra-légères sans repos

Pour des crêpes légères et moelleuses.

5 œufs

50g de sucre impalpable

100g de farine

100g de maïzena

250ml de lait

250ml de bière

60g d'huile d'arachide

Sel

Préparation

Mélangez le tout au fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux.

Vous pouvez commencer vos crêpes directement.

Pancakes au yaourt sans gluten et sans lactose à la farine de coco

Pour 8 pancakes

150g de farine de coco

50g de fécule de pommes de terre

250g de yaourt nature au soja

50g de sucre de coco ou 2 traits de nectar de coco ou sirop de yacon

100ml de lait de soja nature ou à la vanille

4 œufs

½ c. à c. de sel

Préparation

Fouettez le yaourt avec les œufs entiers. Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez à la spatule.

Faites chauffer un fond d’huile dans une grande poêle et versez de petites louches de pâte à intervalles réguliers. Laissez cuire 2 min. à couvert, retournez les pancakes et poursuivez la cuisson 1 petite minute. Faites de même jusqu’à ce qu’il ne vous reste plus de pâte.

Recette de crêpes au chocolat, aux noix, fruits confits et aux raisins

12 crêpes déjà faites

100g de raisins secs réhydratés dans de l’eau chaude pendant 30 min.

50g de fruits confits hachés

100g de cerneaux de noix hachés

3 c. à s. de rhum

50g de sucre

150g de chocolat

1 sachet de sucre vanillé

3 grosses c. à s. de crème fraîche épaisse

Beurrez un grand plat allant au four.

Garnissez chaque crêpe de quelques cuillerées du mélange, fruits confits, noix, sucre.

Préparation

Roulez les crêpes et disposez dans le plat, dans le four chaud.

Coupez le chocolat en morceaux (ou utilisez des callets) et faites-les fondre au bain-marie avec une cuillère d’eau et le sucre vanillé.

Dès que le chocolat est fondu, ajoutez la crème fraîche.

Versez ce chocolat chaud sur les crêpes.

Petites crêpes à la banane

2 œufs

6 c. à s. de farine

2 c. à s. de lait

1 grosse pincée de cannelle

2 c. à s. de sucre

4 bananes

Beurre ou huile

Préparation

Mettez dans le mixer ou fouettez les œufs, la farine, le lait et la cannelle.

Ajoutez quatre bananes écrasées avec le sucre.

Faites chauffer un peu d’huile ou de beurre dans une poêle.

Versez des cuillerées à soupe de pâte que vous laisserez cuire sur chaque face pendant une ou deux minutes.

Crêpes Parmentières

500g de pommes de terre farineuses (bintje)

150ml de lait

5 oeufs

2 c. à s. de crème fraîche épaisse

2 c. à s. à farine

1 pincée de noix de muscade râpée

sel, poivre

Pour la cuisson :

100g de beurre

4 c. à s. d'huile

Préparation

Pelez les pommes de terre. Coupez-les en grosses rondelles et faites-les cuire dans de l'eau salée pendant 20 mn à partir de l'ébullition. Faites chauffer le lait.

Egouttez soigneusement les pommes de terre et réduisez-les en purée. Ajoutez petit à petit le lait chaud jusqu'à l'obtention d'une purée molle presque liquide. Laissez refroidir 20 mn.

Incorporez ensuite la farine, les oeufs un à un et la crème. Salez, poivrez et ajoutez la noix de muscade. Mélangez bien le tout avec une cuillère en bois.

Pour la cuisson des crêpes, faites chauffer 1 noisette de beurre avec 1 cuillerée à soupe d'huile dans une poêle sur feu vif et lorsque le mélange est brûlant, déposez-y des cuillerées à soupe de pâte. Faites frire ces crêpes 2 ou 3 mn de chaque côté afin qu'elles dorent bien tout en restant moelleuses au centre.

Rangez-les au fur et à mesure sur un plat et gardez-les au chaud à four doux. Remettez beurre et huile dans la poêle et recommencez jusqu'à épuisement de la pâte.

Crêpes à la Provençale

250g de farine

10 c. à s. d'huile

1/2 litre de lait

2 œufs

1 kg de tomates

50g d'olives noires

Persil

Sel, poivre du moulin

Préparation

Réalisez des crêpes avec la farine, le lait, les œufs et 6 c. à s. d'huile.

Faites une croix sur les tomates, à l’opposé du pédoncule, plongez-les 1 min. dans l’eau bouillante, rafraîchissez-les et pelez-les.

Coupez-les en morceaux et mettez-les dans le restant d'huile chaude en réduisant le feu.

Dénoyautez les olives, coupez-les en petits morceaux et faites-les cuire avec les tomates.

Hachez le persil, ajoutez-les aux tomates, assaisonnez.

Faites réduire.

Farcissez les crêpes.