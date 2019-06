Récapitulatif de Candice: Brochettes bbq à gogo !

Faites le plein d'idées !

Brochettes aux herbes de Provence

Pour 4 personnes, 4 petits oignons, 4 petites tomates, 8 cubes de lard maigre fumé, 8 cubes de porc, 4 c à s d'huile d'olive, sel, poivre, une c à c d'ail semoule, 2 c à c d'herbes de Provence.

Epluchez les oignons, faites-les blanchir 15 minutes à l'eau bouillante salée, coupez-les en 2. Coupez également les tomates en 2. Arrosez le tout d'huile, salez, poivrez, ajoutez l'ail semoule et les herbes de Provence. Laissez macérer une heure. Enfilez sur des brochettes, en alternant oignon, lard fumé, tomate, porc, saupoudrez d'ail semoule et faites griller jusqu'à ce que le porc soit bien doré.

Le truc: laissez un petit espace entre les ingrédients des brochettes pour assurer une pénétration plus uniforme de la chaleur.

Brochettes au Xérès

Pour 6 personnes, 1,300 kg d'échine de porc, ¼ litre de sauce soja, un petit verre de Xérès, 1/2 c à c de sucre en poudre, 1 gousse d'ail.

Coupez la chair en gros cubes. Mélangez la sauce soja, le Xérès, le sucre et l'ail pilé, versez sur la viande et laissez macérer au frais de 3 à 4 h en retournant les morceaux de viande de temps en temps. Egouttez-les et enfilez-les sur des brochettes. Faites griller lentement assez loin des braises (± 15 min) en arrosant de temps en temps avec la marinade.

Le truc: servez du riz à la créole avec les brochettes, avec le reste de la marinade réduite et chauffée à part et du citron à volonté.

Brochettes de poulet au yaourt

Pour 4 personnes, 500 gr de blancs de poulet, 1 botte de petits oignons, 2 yaourts, ½ citron, 1 c à c de curcuma, 1 pointe de couteau de piment fort, ½ c à c de cumin en poudre, ½ c à c de coriandre en poudre, 1 c à s d'huile, sel, poivre.

Coupez les blancs de poulet en morceaux. Mettez-les dans un plat creux avec les épices et les yaourts. Mélangez bien. Couvrez. Laissez mariner 3 heures au réfrigérateur. Egouttez-les. Enfilez-les sur des brochettes en les alternant avec quelques quartiers d'oignons. Salez, poivrez. Entre-temps, pelez et hachez 2 oignons. Faites-les revenir 2 à 3 min. dans l'huile. Mixez-les avec les yaourts de la marinade. Chauffer doucement sans faire bouillir. Salez, poivrez et terminez par un filet de citron. Servez les brochettes aussitôt avec la sauce en accompagnement.

Le truc : il vaut mieux retourner les brochettes une seule fois durant la cuisson pour qu’elles conservent tout leur jus.

Brochettes de sardines grillées

Pour 4 personnes, 1 kg de grosses sardines, 200 gr de chapelure, 4 gousses d'ail, 4 c à s de persil haché, 2 citrons.

Levez les sardines en filets ou demandez à votre poissonnier de le faire. Dans un plat, mélangez la chapelure, les gousses d'ail et le persil finement hachés. Passez les filets de sardines des deux côtés dans ce mélange. Roulez chaque filet sur lui-même, côté peau (bien écaillé) à l'intérieur puis embrochez-les. Grillez sur chaque face 2 à 3 min. environ.

Donnez un petit coup de fraîcheur à ces brochettes en les servant avec des quartiers de citron.

Le truc : pour éviter que les sardines ne se défassent quand vous les retournerez, coupez un demi-citron et frottez-le sur la grille bien chaude avant de les y poser. Conseil valable pour tous les poissons.

Brochettes de crevettes et chorizo

Pour 4 personnes, 16 grosses crevettes 16/20 crues décortiquées, ½ poivron rouge coupé en 8, ½ poivron jaune coupé en 8, 2 chorizos doux pochés et coupés en morceaux, 2 citrons limes coupés en 2.

Pour la marinade: 80 ml de rhum brun ou de whisky, 60 ml de jus d’ananas, 60 ml de jus de citron, 2 c à s d’huile d’olive, 3 c à s de feuilles de menthe ou d’aneth frais hachées, 3 gousses d’ail hachées finement.

Dans un plat, mélangez les ingrédients de la marinade et divisez-les en 2 parties. Faites mariner les crevettes et les poivrons dans un bol et les saucisses dans un autre.

Couvrez et mettez 20 min. au réfrigérateur. Enfilez 4 brochettes, en alternant poivron, crevette et saucisse. Faites cuire sur le barbecue 2 min. de chaque côté. Servez avec les limes.

Le truc: Il y a toujours des chiffres sur les sachets de grosses crevettes surgelées. Ils indiquent leur nombre par livre. Par exemple, "16-20" indique qu’il y en a entre 16 et 20. "26/30", entre 26 et 30. Plus il y en a, plus les crevettes sont petites, évidemment.

Brochettes de tomates cerise au lard et au vinaigre balsamique

Pour 4 personnes, un ravier de tomates cerise, 12 fines tranches de lard fumé ou salé, 1 bouquet de sauge fraîche, 15 cl de vinaigre balsamique, une noix de beurre, 2 c à s d’huile d’olive.

Faites réduire le vinaigre balsamique aux 2/3 dans une casserole sur feu doux. Ajoutez le beurre en morceaux hors du feu en fouettant. Poivrez. Coupez les tranches de lard en deux. Roulez chaque tomate dans un morceau de lard avec une feuille de sauge. Enfilez les tomates sur des brochettes. Rangez-les dans un plat, poivrez-les, arrosez-les d’huile d’olive. Posez-les sur le barbecue. Servez-les avec la sauce balsamique.

Le truc : ces brochettes ne nécessitent qu’une cuisson légère. Choisissez des tomates cerise bien fermes. Si vous utilisez du lard salé, blanchissez-le avant de l’enrouler autour des tomates.