Récapitulatif de Candice : Asperges

Recette de Candice: Penne aux amandes, aux asperges et au basilic

300g d’asperges vertes coupées en tronçons

300g de petits pois surgelés

150g de pousses d’épinard

50g d’amandes effilées

3 louches de bouillon de poulet

3 c. à s. de crème fraîche liquide

Le zeste d’1 citron

1 bouquet de basilic

2 gousses d’ail écrasées

Parmesan

Sel et poivre

Huile d’olive

Faites chauffer l’ail dans de l’huile d’olive dans une sauteuse, ajoutez les morceaux d’asperges. Au bout de quelques minutes, ajoutez les petits pois, 3 louches de bouillon, couvrez et laissez mijoter à feu doux 10 min. Crémez, assaisonnez et réservez.

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Toastez les amandes à sec dans une petite poêle.

Dressez : mélangez les pâtes chaudes aux asperges, ajoutez les pousses d’épinards, le basilic ciselé et les zestes de citron. Parsemez de parmesan et d’amandes.

Recette de Candice: Pâtes aux asperges vertes, aux scampis et à l'halloumi

Préparation : 15 min.

Cuisson : 15 min.

500g de pâtes courtes de votre choix

500g d’asperges vertes, coupées en 3 ou 4 tronçons

200g d’halloumi coupé en tranches fines

12 scampis

3 tomates séchées émincées

60 ml de jus de citron

200g de ricotta

1 gousse d’ail

1 petite poignée de persil

1 petite poignée de ciboulette

Déco : copeaux de parmesan

Faites cuire les pâtes al dente.

Dans une casserole, placez les asperges et laissez cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres, de 6 à 8 min. selon leur épaisseur. Plongez-les dans un bain d’eau froide à la fin de la cuisson pour raviver leur couleur.

Dans une poêle, faites dorer le fromage sur ses deux faces. Egouttez-le sur du papier absorbant.

Faites chauffer de l’huile dans une poêle avec la gousse écrasée. Ajoutez les scampis.

Dans un grand saladier, mélangez les pâtes cuites, égouttées et légèrement refroidies avec la ricotta, le persil et la ciboulette.

Intégrez les asperges, l’halloumi, les tomates confites et les scampis et remuez délicatement.

Décorez de copeaux de parmesan.

Expresscette de Candice : Veau aux asperges en croûte de parmesan

Préparation : 15 min.

Cuisson : 10 min.

8 tranches de veau

16 asperges vertes

30g de parmesan râpé + 50g en copeaux

1 belle c. à s. de pesto

Quelques feuilles de basilic

30g de chapelure

1 gros œuf

Huile d’olive

Poivre du moulin

Faites cuire très brièvement les asperges à l’eau bouillante salée (4-5 min.).

Pendant ce temps, placez les tranches de viande sur le plan de travail. Poivrez-les et badigeonnez-les au pinceau de pesto. Parsemez-les de copeaux de parmesan et de feuilles de basilic.

Disposez 2 asperges égouttées sur chaque tranche et roulez-les façon saltimbocca. Sécurisez à l’aide de cure-dents.

Préparez la panure. Dans un grand bol, mélangez la chapelure et le parmesan. Poivrez.

Dans un autre bol, cassez l’œuf et fouettez-le.

Trempez les morceaux de viande dans l’œuf puis dans la chapelure. Enrobez bien les roulades de viande.

Faites chauffer un fond d’huile d’olive dans une poêle et faites-y cuire le veau à feu doux en le retournant délicatement.

Servez avec des pâtes fraîches et un coulis de tomate.

Recette de Candice: Asperges rôties, poireaux frits et œufs pochés

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min.

Cuisson : 15 min.

½ blanc de poireau + une partie du vert

8 asperges vertes

4 œufs

Détaillez les morceaux de poireaux en très fines lamelles.

Faites rôtir les asperges à la poêle en les remuant de temps en temps pendant 8 min. Ajoutez le poireau et laissez-le " brûler " dans la poêle pour qu’il développe tous ses arômes.

Pendant ce temps-là, pochez les œufs. Une technique infaillible et facile : mettez du papier film (sans trous) dans un petit bol. Huilez-le au pinceau. Cassez-y un œuf (vous aurez donc 4 bols). Refermez le film avec de la ficelle à brider. Nouez la ficelle et enfilez les petits baluchons sur le manche d’une cuillère en bois. Déposez la cuiller sur le bord d’une casserole d’eau bouillante (non vinaigrée) et laissez cuire 5 min. Parfait à tous les coups.

Servez les légumes chauds avec l’œuf déballé et juste percé au couteau pour que le jaune s’écoule. Assaisonnez.

Recette de Candice: Chutney d'asperges vertes au gingembre confit

1 botte d’asperges vertes

1 c. à c. de gingembre confit haché

½ c. à c. d’ail haché

75ml de vinaigre de cidre

25g de sucre

Poivre

Emincez finement les asperges.

Placez les lamelles de légumes dans une casserole, ajoutez tous les autres ingrédients, assaisonnez, amenez à ébullition et laissez cuire 15 min.

Laissez refroidir avant de mettre en bocal.

Recette de Candice: Salade d’asperges vertes et de betterave à la feta, vinaigrette acidulée

250g d’asperges vertes

400g de betteraves cuites

2 échalotes

100g de roquette

20 feuilles de basilic

400g de feta

Le zeste d’1 citron

Pour la vinaigrette :

1 poignée de persil plat frais

1 gousse d’ail

Le jus de 2 citrons

4 c. à s. d’huile d’olive

Gros sel et poivre noir

Préparez la vinaigrette : mixez le persil plat avec la gousse d’ail, ajoutez le jus de citron afin d’obtenir une purée fine. Allongez à l’huile d’olive en fouettant. Salez au gros sel et poivrez.

Faites cuire les asperges en tronçons 4 minutes à l’eau bouillante salée. Rafraichissez-les à l’eau glacée. Assaisonnez et réservez.

Mélangez les betteraves en quartiers avec 2/3 de vinaigrette, ajoutez les échalotes finement émincée et le zeste. Mélangez. Ajoutez la roquette et le basilic ciselé. Mélangez délicatement.

Dressez la salade: Déposez une poignée de roquette à la betterave au centre des assiettes, disposez les asperges et émiettez la feta par-dessus. Arrosez de la vinaigrette restante.