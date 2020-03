Récapitulatif Autonomie en cuisine – Les recettes de Candice pour vos bases du quotidien

Nos grands-mères le faisaient, pourquoi pas nous? Pain, pâtes, beurre, yaourts, céréales, on peut tout faire maison ! C'est simple, économique, c'est juste une - bonne - habitude à prendre.

Grand pain tressé de famille polyvalent sans pousse ni pétrissage

300g + 450g de farine

450ml d’eau tiède

70ml d’huile de tournesol

2 c. à s. de levure sèche type Bruggeman (ni fraîche ni chimique)

1 c. à s. de sucre

1 c. à s. de sel

Du lait pour la dorure

+ farine pour manipuler la pâte

Préchauffez le four à 190°.

Dans le bol du robot muni du crochet pétrisseur, mélangez 300g de farine, la levure, le sucre et l’eau tiède. Laissez reposer 10 min.

Incorporez ensuite 450g de farine, l’huile et le sel. Pétrissez quelques instants, la pâte est collante, c’est normal.

Pétrissez jusqu’à ce que la farine ait bu toute l’humidité et que la pâte soit facile à travailler à la main (vous obtenez environ 1250g de pâte).

Farinez vos mains avant de diviser la pâte en 3 boules. Etirez et roulez les boules en longs boudins et tressez-les directement sur la plaque de four recouverte de papier sulfurisé.

Badigeonnez de lait et enfournez 25 min. dans un four préchauffé à 190°.

Pain rustique traditionnel

450g de farine blanche

200g de farine pour pain de campagne

400ml d’eau tiède à chaude

7g de levure sèche

10g de sel

5g de sucre

1 c. à s. d’huile

Dans le bol du robot muni du crochet pétrisseur, mélangez les farines, le sucre et la levure. Ajoutez l’huile puis le sel.

Versez l’eau sur le mélange et pétrissez quelques minutes.

Mettez votre pâton dans un moule rond à bords hauts, recouvrez d’un film plastique huilé et laissez pousser 1h.

Préchauffez le four à 220° (th. 7-8).

Enlevez le film plastique et enfournez 30 min.

Brioche moelleuse

500 grammes de farine T45

200ml de lait tiède

70g de beurre mou

70g de sucre

2 oeufs

1 c. à c. de sel

2 sachets de levure déshydratée

Lait pour la dorure et éventuellement sucre perlé

Dans le bol du robot muni du crochet pétrisseur, mélangez le lait tiède avec la levure, et le sucre. Laissez reposer 5 minutes.

Ajoutez les œufs battus à la fourchette, mélangez 1 minute.

Incorporez la farine. Mélangez et pétrissez 3 minutes.

Ajoutez le beurre et le sel et laissez le robot pétrir pendant 5 minutes pleines.

Laissez pousser la pâte une première fois pendant 1h.

Farinez le plan de travail avant d’y placer la pâte et de la dégazer.

Divisez la pâte en 3 boules. Etirez et roulez les boules en longs boudins et tressez-les directement sur la plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Tressez sans serrer pour que la brioche soit bien aérée et moelleuse.

Laissez pousser une deuxième fois sous un linge propre et humide pendant 45 minutes.

Badigeonnez de lait et enfournez 30 min. dans un four non préchauffé (froid) à 180°.

Couvrez d’une feuille de sulfurisé ou d’aluminium dès que la brioche a atteint la juste coloration dorée.

Petits pains au muesli et au miel

Préparation : 10 min.

Repos : 1h30.

Cuisson : 20 min.

500g de farine (blé ou froment)

100g de farine pour pain brioché

90g de muesli au choix (ici, fruits rouges)

6g de levure sèche

10g de sel

50g de beurre fondu

2 petits suisses

230ml d’eau tiède

50g de miel

Délayez la levure dans l’eau tiède en mélangeant à la cuiller.

Dans un cul-de-poule, mélangez les farines, le beurre, le miel, les petits suisses et l’eau avec levure. Mélangez.

Placez la pâte sur le plan de travail (non fariné, utilisez un tapis en silicone ou le plan nu, la pâte n’est pas collante) et pétrissez-la 10 min. Ajoutez le sel et pétrissez encore quelques instants. Incorporez le muesli et pétrissez.

Placez votre boule de pâte dans le cul-de-poule, recouvrez d’un linge et laissez pousser 1h. près d’une source de chaleur.

Divisez alors la pâte en 16 à 18 pâtons (j’obtiens le plus souvent 16 pâtons de 64g) en pesant chaque pâton pour qu’ils soient de taille similaire et cuisent uniformément. Façonnez les morceaux de pâte en jolies boules et placez-les sur deux plaques de four recouvertes de sulfurisé.

Laissez pousser encore 30 min.

Préchauffez le four à 210° (th. 7).

Enfournez la première plaque dans le bas du four et laissez cuire 10 min. Renouvelez l’opération avec la seconde fournée.

Pâtes fraîches inratables

Pour 4 personnes

4 œufs

400g de farine

Huile d’olive

Cassez les œufs dans un cul de poule, salez, poivrez, versez un filet d’huile d’olive puis battez légèrement en omelette.

Tamisez la farine dans un grand saladier, creusez un puits au centre et versez-y les œufs. Incorporez petit à petit jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Pétrissez le pâton, emballez-le dans du film alimentaire et placez-le 30 min. au réfrigérateur.

Façonnez les pâtes à la main, au moule à raviolis ou à la machine à pâtes.

(Machine à pâtes : Coupez le pâton de pâte en 3 et passez-le en plusieurs fois dans la machine à pâtes en baissant la roulette d’un cran à chaque passage jusqu’à l’obtention qu’une pâte fine.)

Placez les pâtes crues dans un plat contenant un fond de farine.

Elles se congèlent telles quelles et se mettent, encore congelées, dans l’eau bouillante (3 minutes de cuisson) ou se cuisent directement (2 minutes de cuisson).

Pâte à pizza express

285g de yaourt grec + 125g de farine fermentante

Yaourts maison

Yaourtière

Pour 8 pots

1 L de lait de vache bio + 1 yaourt bio du commerce.

Vous mélangez, vous répartissez dans vos 8 pots et vous lancez la chauffe.

OU

1L de lait de vache bio + 1 sachet de ferments lactiques (yalacta, lactoferm, Natali, etc. en pharmacie, internet boutiques pharma ou bio, magasin biologique)

Vous chauffez le lait légèrement en poêlon avant d’ajouter le sachet et de mélanger. Vous répartissez dans vos 8 pots et vous lancez la chauffe.

Mettez les pots ans couvercle dans la yaourtière avant de cuire. Placez les couvercles une fois les yaourts terminés et réservez au réfrigérateur. Vous pouvez les manger immédiatement mais ils obtiennent leur texture définitive après 4 heures au réfrigérateur.

Vous pouvez réutiliser un de vos yaourts pour relancer la fournée suivante (1L de lait + votre dernier yaourt de yaourtière). Vous pouvez réutiliser vos yaourts pour environ 4 fournées de 8 yaourts complètes avant de devoir reprendre un yaourt du commerce ou de nouveau ferments (les ferments de vos yaourts ne seront plus suffisamment efficaces et vos yaourts trop liquides).

Cuisson :

8 à 10 h pour des yaourts au lait entier,

10 à 12 h pour des yaourts au lait demi-écrémé,

12 à 14 h pour des yaourts au lait écrémé.

Si vous ne souhaitez pas faire autant de yaourts à la fois, placez les couvercles sur les cavités de la yaourtière non utilisées pendant la cuisson.

Pour des yaourts plus onctueux (moins fermes), vous pouvez ajouter 15g de lait en poudre par litre de lait (+ yaourt ou ferments) et mettre en yaourtière.

Vous pouvez ajouter dans le fond de chacun de vos pots 2 cuillers de confiture, des fruits pochés (dans de l’eau sucrée dans un poêlon – l’idée est d’éviter que le fruit cru fasse cailler vos yaourts), du miel, du sirop d’agave mélangé avec quelques épices, des arômes du commerce (vanille, amande, etc.), etc. Vous pouvez aussi ajouter des épices telles quelles dans votre lait avant de verser.

Faire son beurre : simple et rapide

Si l’envie vous vient de vous lancer dans l’aventure du beurre maison, rien de plus simple. Un seul outil est nécessaire : une petite baratte, et un seul ingrédient, de la crème liquide entière. Vous ferez alors du beurre frais, selon vos besoins et votre utilisation, que vous pourrez déguster nature, salé ou que vous pourrez aromatiser à loisirs : curry, miel-cannelle, vanille, safran, piment d’Espelette, herbes fraîches, pesto, raifort, citron, noix, etc. En économisant beaucoup et en optant pour un mode de vie zéro déchet.

D’abord la baratte. Une baratte est un petit bocal en verre avec un couvercle qui présente une manivelle de côté. Au couvercle sont attachées des pales qui vont permettre de baratter la crème. Préférez un joint de couvercle en silicone pour plus d’étanchéité. Kilner est une marque incontournable. Le juste modèle représente un investissement de 30 euros que vous aurez récupéré en quelques mois tout en vous offrant la liberté de gérer vous-même votre consommation. Vous n’utiliserez plus jamais un beurre trop vieux pour être honnête.

Il suffit d’y verser ½ litre de crème fraîche entière à 30 ou 40% (encore mieux) de matières grasses à température ambiante et de tourner la manivelle durant environ 10 minutes. Une crème froide du réfrigérateur ne prendra pas. Sortez-la suffisamment à l’avance ou gardez-la à température ambiante en la ramenant du supermarché. Ne mettez pas 1 litre de crème en une fois, ce sera trop long à tourner et le beurre prendra moins bien. Faites-le en deux fois si vous souhaitez utiliser cette quantité.

Au final, baratter son beurre ne demande donc qu’un peu d’huile de coude.

Le beurre et le petit-lait vont se dissocier. Le beurre vient se figer sur les parois du bocal et le petit-lait reste au centre. Ôtez le couvercle et versez le petit-lait dans un récipient pour pouvoir prélever le beurre.

Vous obtenez un joli beurre qu’il suffira de décoller des parois du bocal à la main ou à la cuiller avant de le rincer sous le robinet d’eau froide en le pressant entre vos paumes. Cette opération sert à le laver du petit-lait résiduel, ce qui améliore sa saveur et sa conservation.

Aromatisez-le si vous le souhaitez et stockez-le au réfrigérateur.

1 litre de crème vous permet d’obtenir environ 400g de beurre, qualitatif, pasteurisé ou non (selon votre préférence, que vous achetiez de la crème crue ou de la crème pasteurisée), très savoureux et sans ajouts chimiques d’aucune sorte. Un beurre fabriqué à base de crème pasteurisée se conserve 2 à 3 semaines sans problème. Sur ce même litre de crème, vous obtiendrez 300 à 400ml de petit-lait.

Le petit-lait résiduel ne doit absolument pas être jeté. Utilisez-le dans vos pâtisseries, pains maison, sauces, etc. Tout pain maison dont le liquide (eau ou lait standard) aura été remplacé par du petit-lait sera aussi tendre qu’une brioche. Tout gâteau type quatre-quarts, cake au chocolat, gâteau au yaourt sera incroyablement moelleux si vous lui ajoutez du petit-lait. Les sauces mijotées, tomate en tête (type boulettes sauce tomate), seront liées et veloutées naturellement grâce à l’ajout de petit-lait. Rien ne se perd.

Moule à beurre

Placez votre beurre dans un simple récipient ou moulez-le dans un moule prévu à cet effet. C’est totalement facultatif et ne sert réellement que si vous souhaitez offrir votre beurre moulé voire poinçonné et emballé dans un joli papier ciré, mais c’est un plus.

Si vous vous prenez au jeu et avez envie d’investir dans un moule (environ 20 à 30 euros), achetez un moule cannelé en bois type hêtre qui s’ouvre avec charnière (La Bonne Graine est une excellente marque). Vous le garderez alors toute votre vie. Rien ne vous empêche non plus de faire les marchés et brocantes à la recherche d’un ancien moule à beurre en bois que vous dégraisserez au vinaigre.

Les poinçons à beurre sont de simples tampons que vous pressez dans le beurre encore tendre. Faites attention à en choisir un dont les reliefs sont suffisamment profonds pour que l’inscription soit bien perceptible dans le beurre.

Certains font également le choix d’utiliser des pagaies à beurre, soit des morceaux de bois qui permettent, une fois votre beurre réalisé, de le structurer sous forme rectangulaire. Si cela vous attire, préférez des pagaies striées qui évacuent encore mieux le petit-lait résiduel.

Kellog’s maison

Kids

Coco pops maison

200g de miel

100g de cacao pur non sucré

850g de sarrasin cuit

150g de pépites de chocolat

100g d’huile de tournesol

Préchauffez le four à 170° (th. 5-6). Recouvrez deux plaques de four de papier sulfurisé.

Dans un grand bol allant au micro-ondes, faites chauffer l’huile avec le miel, le caco et une pincée de sel pendant 30 secondes. Mélangez.

Intégrez le sarrasin et mélangez intimement.

Répartissez la préparation sur les deux plaques et enfournez 15 min., en mélangeant à mi-cuisson.

Au sortir du four, mélangez aux pépites de chocolat et laissez refroidir en mélangeant.

Placez dans un bocal ou un récipient hermétique.

Céréales carrées type Lucky Charms ou Frosties

Pour 1 gros bocal

160g de farine complète

160g de farine standard

65g de sucre roux

75g de beurre mou

1 c. à s. rase de bicarbonate

1 c. à s. de cannelle (ou cacao ou sucre pour des Frosties)

1 c. à c. d’extrait de vanille

1 c. à s. de miel

125ml de lait battu

Dans un cul-de-poule, placez tous les ingrédients sauf le lait battu et pétrissez légèrement (la pâte est sèche, c’est normal). Ajoutez le lait battu et pétrissez à nouveau.

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Divisez votre boule de pâte en deux et abaissez chaque pâton entre deux feuilles de papier sulfurisé à l’aide d’un rouleau à pâtisserie (épaisseur fine d’un euro).

Découpez chaque abaisse de pâte en petits carrés à l’aide d’un découpeur à pizza ou d’un couteau. Vous pouvez éventuellement faire des formes à l’emporte-pièce.

Décollez chaque carré ou forme à l’aide d’une petite palette ou d’un couteau et transvasez-les sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé.

Enfournez 10 min. (vous ferez deux à trois fournées).

Laissez refroidir et stockez dans un pot en verre ou une boîte hermétique.

Muesli and co.

Céréales miel-amandes

225g de muesli nature sans fruits (magasin biologique)

200g d’amandes effilées

1 poignée d’amandes

50g de miel

Faites chauffer le miel dans une poêle jusqu’à ce qu’il soit bien coulant et qu’il commence à bouillonner. Incorporez les amandes effilées. Laissez cuire 2 min., sans jamais cesser de remuer.

Dispose les amandes au miel sur une feuille de papier sulfurisé et laissez refroidir avant de casser en petits morceaux.

Mélangez au muesli et placez dans un bocal ou un récipient hermétique.

Muesli maison full énergie

Pour 1 belle boîte

200g de flocons d’avoine

50g d’amandes effilées

50g d’amandes émondées grossièrement concassées

25g de graines de tournesol

80g de pistaches grossièrement concassées

100g de raisins secs

50g d’airelles séchées

Un mélange de fruits secs assez tendres – 6 pruneaux, 4 abricots et 4 pommes séchées coupés en petits morceaux

¼ de c. à c. de cannelle

¼ de c. à c. de gingembre en poudre

1 belle c. à c. d’extrait d’amandes

50g de miel

25g de beurre fondu

1 c. à s. d’huile de tournesol

1 pincée de sel

Préchauffez le four à 170° (th. 5-6).

Dans un grand cul-de-poule, mélangez tous les ingrédients avant de les étaler en couche uniforme sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé.

Enfournez 10 min. puis sortez la plaque du four pour mélanger le muesli avant de poursuive la cuisson 5 min. supplémentaires.

Sortez le muesli du four, laissez complètement refroidir sur plaque avant de mélanger pour bien détailler finement les différents ingrédients. Mettez dans un bocal ou un récipient hermétique.

Barres petit déjeuner

Pour 16 barres

1 boîte de lait concentré sucré (397g)

250g de Rice Crispies ou de flocons d’avoine

50g de noix de coco en poudre

100g de cranberries séchées

150g de graines mélangées (potiron, sésame, tournesol)

100g de pistaches

50g de graines de lin

Préchauffez le four à 130° (th. 4-5).

Huilez et chemisez de papier sulfurisé un moule rectangulaire (environ 30x20cm).

Dans une casserole, faites chauffer le lait concentré sucré.

Hors du feu, ajoutez tous les ingrédients et mélangez à la spatule.

Versez la pâte dans le moule et pressez la surface pour l’aplanir et la tasser.

Enfournez 1h.

Laissez tiédir et coupez en 16 barres.

Conservez les barres entre deux feuilles de papier sulfurisé dans une boîte hermétique jusqu’à 1 semaine.