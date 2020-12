Récapitulatif Accompagnements de Noël de Candice

Accompagnements – faites le plein d’idées !

Bûche de chou vert aux châtaignes

Faites suer 2 échalotes dans une casserole, ajoutez 400/500g de marrons sous-vide et 400ml de fond de veau en bocal. Assaisonnez. Laissez réduire à feu moyen.

Faites blanchir 8 feuilles de chou vert 1 min. à l’eau bouillante.

Disposez les feuilles égouttées sur un rectangle de film étirable. Parsemez de marrons et façonnez un boudin de chou comme un biscuit roulé. Réservez au réfrigérateur jusqu’au lendemain. A 15 min. de la fin de la cuisson de la viande, déposez la bûche sans son film plastique à côté de la dinde. Servez en tranches épaisses.

Salade piquante de betterave et ramonasse noire

Détaillez en fines tranches (à la mandoline si vous en avez une) 3 betteraves cuites. Epluchez et détaillez 1 ramonasse en spaghettis ou en tranches fines. Faites une petite sauce avec 1 yaourt nature, 1 c. à s. de sauce au raifort du commerce (rayon UK des supermarchés), sel et poivre. Servez éventuellement parsemé de pistaches.

Navets glacés au miel

Faites cuire des mini-navets dans du fond de volaille. Une fois le jus réduit et les navets cuits à cœur, ajoutez 2 c. à s. de miel et laissez doucement caraméliser. Assaisonnez. > peut se faire à l’avance et être conservé au réfrigérateur.

Gratin de rutabagas

Epluchez 1 kg de rutabagas. Coupez-les en tranches fines et faites-les cuire à couvert à l’eau bouillante salée jusqu’à ce qu’elles soient tendres (env. 25 min.). Réservez le jus de cuisson et écrasez les légumes en purée. Préchauffez le four à 180° (th. 6). Mélangez la purée à 400ml de crème, 1 grosse c. à s. de farine, 100ml de sirop d’érable, ½ c. à c. de muscade, ½ c. à c. de poivre, 2 c. à c. de gingembre frais grossièrement haché et une quantité suffisante de jus de cuisson pour que la consistance soit assez liquide. Attendez que le mélange refroidisse un peu avant d’y ajouter 1 œuf. Mélangez. Versez dans un plat beurré allant au four. Saupoudrez de chapelure et ajoutez quelques noix de beurre. Enfournez 1h.

Oignons caramélisés au balsamique et à la mandarine

Faites revenir 400g d’oignons grelots surgelés dégelés dans un fond d’huile d’olive. Ajoutez 2 c. à s. de vinaigre balsamique, 2 c. à c. de cassonade et le jus d’1 mandarine. Poursuivez la cuisson 10 min. jusqu’à ce qu’ils soient bien caramélisés.

Riz pilaf coco

Placez 500g de riz jasmin ou basmati dans une casserole. Versez 100ml de lait de coco et suffisamment d’eau pour recouvrir le riz. Faites cuire 12 min. et laissez reposer 10 min. à couvert. Mélangez le riz cuit à 100g de coco en poudre avant de servir. Assaisonnez.

Véritables pommes de terre croustifondantes

Préchauffez le four à 180° (th. 6). Faites cuire à l’eau bouillante salée 2,5kg de pommes de terre épluchées et coupées en morceaux moyens pendant 8 min. Faites chauffer 6 c. à s. de graisse d’oie dans un poêlon. Egouttez les pommes de terre et laissez-les s’assécher 3 min. dans la passoire. Transférez-les sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé, parsemez de 40g de polenta et versez la graisse d’oie chaude par-dessus. Mélangez et enfournez 45 min. Assaisonnez de gros sel et poivre.

Quinoa aux patates douces

Faites cuire 250g de quinoa à l’eau bouillante salée pendant 12 min. Pendant ce temps, faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une sauteuse et faites-y revenir 1 gousse d’ail et 1 oignon rouge émincé. Ajoutez les tiges ciselées d’une botte de coriandre, 1 c. à c. de cumin et 1 grosse patate douce épluchée et coupée en cubes. Versez 200ml de fond de volaille dans la sauteuse et laissez cuire 15 min.

Mélangez le quinoa à la poêlée de patate douce. Parsemez des feuilles de coriandre.

Courge rôtie

Coupez en quartiers et épépinez 1 courge, placez les morceaux sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Arrosez d’huile d’olive, saupoudrez de 3 c. à s. de sucre roux, gros sel et poivre. Enfournez 25 min. dans un four préchauffé à 180° (th. 6).

Petites purées miam