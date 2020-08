Pâtes à pizzas !

3 recettes de pâtes, une fine à l'italienne, une épaisse et plus grasse et une pâte qui nuance les deux, plus polyvalente.

Pâte à pizza fine et croustillante

550g de farine + 1 œuf battu légèrement + 2 c. à s. d'huile d'olive + 1 pincée de sel + 1 tasse d'eau bouillie + 1 c. à s. de baking powder

Dans un petit récipient, mélangez le sel, l’œuf, l’huile et l’eau bouillie.

Incorporez dans un grand plat à part la farine et la levure sèche.

Ajoutez le mélange liquide à la farine.

Pétrissez environ 2 min. puis formez une boule.

Couvrez d’un film plastique et laissez reposer 2 h. dans un endroit tiède.

Pâte à pizza épaisse et moelleuse

250g de farine + 5g de sel fin + 125ml de lait + 75g de beurre ramolli + 12g de levure fraîche + 1 œuf entier

Délayez la levure dans un peu de lait tiède. A la main ou au robot, mélangez la farine, le sel, la levure délayée, l'œuf et le lait restant.

Poursuivez le pétrissage pendant 5 min. environ.

Incorporez le beurre et poursuivez le pétrissage 5 min.

Façonnez une boule, placez-la dans un saladier, couvrez avec un torchon et laissez lever dans un endroit tiède pendant 30 min.

Pâte à pizza facile et polyvalente sans repos

350g de farine + 180ml de lait + 75g de beurre ramolli + 1 c. à c. de baking powder + 1 c. à c. de sel

Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients et pétrissez quelques minutes jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène et élastique.