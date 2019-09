Facile et économique, faites vos épices maison !



4 longs poivrons rouges pointus, 1 ou 2 petits piments

Coupez les poivrons en 4, retirez les graines et les membranes blanches.

Retirez la tige et les graines de piment.

Faites sécher au four à +/- 80 °C jusqu'à ce que les morceaux soient bien secs.

Mixez finement puis, si vous le souhaiter, faites fumer 1 min.

Placez dans un pot hermétique, délicieux, par exemple, sur un poulet rôti