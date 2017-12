Les recettes de Candice : les fondues

Bourguignonne, savoyarde ou chinoise, c'et facile et convivial !

La classique : The fondue bourguignonne

Pour 4 personnes

800 g de poire de bœuf coupées en gros dés

huile de tournesol/pépins de raisin

1. Les sauces mayonnaise classiques

La technique : comment ne jamais rater une mayonnaise ?

Mettez dans une assiette profonde (posée sur une serviette mouillée pour qu’elle ne bouge pas) un jaune d’œuf, 1 c. à c. de moutarde et du sel. Mélangez fermement à la fourchette ces ingrédients. Ajoutez petit à petit de l’huile d’arachide jusqu’à ce que le mélange prenne. Allez-y alors au fouet en y ajoutant généreusement de l’huile. Quand la mayonnaise est bien dure, ajoutez le poivre et du vinaigre en petite quantité, selon le goût.

Les variantes

Sauce cocktail : ajoutez 2 c. à s. de ketchup et 1 c. à s. de whisky.

Sauce verte : hachez du persil et ciselez de la ciboulette. Mélangez.

Sauce curry : ajoutez 1 c. à s. de curry. Vous pouvez varier en y ajoutant en même temps 1 c. à c. de ketchup.

Sauce à l’ail : ajoutez-y 2 gousses d’ail finement pilées.

Sauce moutarde : ajoutez 3 c. à s. de moutarde et 2 jaunes d'oeufs durs hachés.

Sauce Tartare: ajoutez 2 c. à s. de câpres, persil et cornichons hachés.

Sauce wasabi : ajoutez 1 c. à c. de wasabi avec de la crème fraîche, du jus de citron, de la sauce soja.

2. Les sauces à la crème fraîche

Sauce Verte: ajoutez 1 c. à s. de fines herbes hachées (persil, ciboulette, estragon), sel, poivre et un filet de citron.

Sauce Raifort : ajoutez 3 c. à s. de raifort râpé mélangé à une poignée de mie de pain trempée dans du lait et pressée, sel, poivre et un filet de citron.

3. Les sauces au coulis de tomate

Sauce piquante: ajoutez une grosse pincée de poivre de Cayenne et quelques gouttes de Tabasco.

Sauce au basilic : ajoutez quelques câpres et quelques feuilles de basilic ciselées

Sauce aux poivrons: ajoutez 1 poivron préalablement grillé et haché menu.

Evitez l'odeur de l'huile insupportable en faisant brûler des feuilles de laurier dans une assiette et en laissant une fenêtre ouverte.

Placez une tranche de pain sur une assiette à droite de chaque couvert. Vos convives pourront y égoutter leur viande après l’avoir sortie du caquelon.

Si vous n’avez sous la main que des herbes séchées, et que vous voulez les ajouter à la mayonnaise ou la crème, faites-les infuser une minute dans un peu d’eau bouillante. Séchez-les bien avant de les ajouter à la sauce. Même chose, d’ailleurs, pour la vinaigrette.

Réalisée avec de l’huile de soja, votre mayonnaise tiendra plus longtemps

Pour égayer une sauce, ajoutez une petite pincée de curcuma pour un ton jaune orangé ou du paprika pour avoir une couleur rouge.

La plus réconfortante : La fondue savoyarde

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min. – Cuisson : 20 min.

300 g de fromage de gruyère ou deux autres variétés: Beaufort et emmenthal par exemple, en parts égales

4 dl de vin blanc sec

4 pincées de poivre blanc

un peu de noix de muscade râpée

1 gousse d'ail

4 c. à c. de Maïzena

1 petit verre de kirsch.

Frottez votre caquelon d'une gousse d'ail écrasée. Faites chauffer le fromage et le vin. Lorsque le mélange vin - fromage sera devenu homogène, ajoutez la Maïzena préalablement délayée dans un peu d'eau. Votre fondue sera plus légère. Faites bouillir encore 1 min. avant d'ajouter le kirsch.

Evitez l'erreur souvent répandue de préparer cette fondue avec un vin blanc de qualité limite.

La fondue ne doit surtout pas bouillir.

La plus light : La fondue chinoise

Pour 4 personnes

Préparation: 35 min.

200 g de boeuf

200 g de queues de crevettes crues décortiquées

1 morceau de 4 cm de gingembre coupé en petits morceaux

1/2 chou chinois

100 g de pousse de soja

100 g de champignons

Pour la sauce:

2 c. à s. de gingembre haché

2 c. à s. d'oignons nouveaux hachés

3 c. à s. de coriandre hachée

1 c. à c. de sucre

2 c. à s. de pâte de sésame

20 cl de sauce soja

Placez le boeuf 30 min. au congélateur pour qu'il se raffermisse. Coupez-le ensuite en tranches très fines. Préparez la sauce en mélangeant tous les ingrédients. Réservez. Coupez et lavez le cou, lavez les pousses de soja et les champignons. Remplissez le récipient à fondue d'eau bouillante, ajoutez le gingembre et maintenez à très faible ébullition. Présentez le boeuf, les crevettes et les légumes sur trois assiettes différentes. Faites cuire les ingrédients au fur et à mesure et trempez-les dans la sauce avant de déguster.