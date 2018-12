Le truc inratable de Candice: Rouler une génoise

Suivez le guide pour rouler votre génoise sans qu'elle ne se casse.

Rouler une génoise

Biscuit roulé à la crème de caramel et sirop d’érable.

Pour 6 personnes

Pour la génoise :

4 œufs

120 g de farine

120 g de sucre

1 pincée de sel



Préchauffez le four à 180° (th. 6). Séparez les jaunes des blancs. Faites un ruban : mélangez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que cela blanchisse. Incorporez progressivement la farine en mélangeant bien entre chaque ajout. Réservez. Dans un grand bol, montez les blancs en neige ferme avec une pincée de sel. Ajoutez une première cuiller à soupe bombée de blanc ferme au mélange sucre/farine/jaunes, mélangez bien. Incorporez délicatement le reste des blancs au premier mélange et homogénéisez la préparation à la spatule en bois. Tapissez la plaque du four d’une feuille de papier cuisson et versez-y la pâte. Enfournez 12 à 15 min.

L’astuce de pro : la cuisson est le point le plus délicat. Si la pâte est trop ou pas assez cuite, elle risque de se casser lors de l’opération roulage. Le test : pressez d’un doigt la surface du biscuit. Si l’empreinte disparaît, la génoise est cuite ; si elle reste, il faut poursuivre la cuisson.



Déposez ensuite un torchon propre et humide sur le plan de travail. Transvasez la génoise avec son papier cuisson de la plaque sur le torchon. Recouvrez le biscuit d’une seconde feuille de papier cuisson et roulez le tout (le torchon + le biscuit entre deux feuilles de papier cuisson) afin que la génoise s’humidifie légèrement (10 secondes). Déroulez, enlevez le torchon et la feuille de cuisson du dessus. Re-roulez la génoise sur elle-même en la décrochant de son papier cuisson de fond. Le biscuit apparent (qui sera le biscuit externe) est bien blanc. Déposez le rouleau de génoise sur une grille et déroulez-le pour le laisser refroidir. Jetez la dernière feuille de papier cuisson.

Quand la génoise est tout à fait refroidie, vous pouvez la farcir, la rouler, puis l’enfermer dans un film alimentaire. Au réfrigérateur 1 h. et hop, à table !

Pour la crème de caramel :

Faites un caramel à sec.

Quand il est blond, ajoutez quelques petits morceaux de beurre salé

Incorporez ensuite un plus gros morceau de beurre.

Allongez au sirop d’érable et à la crème fraîche tiédie.

Badigeonnez le biscuit de crème de caramel et concassez des morceaux de spéculoos par-dessus.

Enroulez le biscuit et placez au réfrigérateur.

