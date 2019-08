Belle association !

Le sorbet pêches, sirop de sauge et noix caramélisées de Natacha

300g de purée de pêches net (environ 500g de pêches brut)

100g de sucre

100g/ml d’eau

2 poignées de feuilles de sauge (fraîches, c’est mieux)

50g de noix de pécan

2 c. à s. de sucre pour le caramel

Faites le sirop. Dans un poêlon, placez le sucre et l’eau et faites cuire jusqu’à l’obtention d’une consistance sirupeuse (environ 10 minutes). Ajoutez les feuilles de sauge, portez brièvement à ébullition puis éteignez le feu et laissez infuser la sauge dans le sirop à couvert (de 10 minutes à plus si vous avez le temps).

Portez la purée à ébullition 30 secondes.

Incorporez le sirop (sans les feuilles) dans la purée et mélangez.

Laissez refroidir complètement au réfrigérateur jusqu’à une nuit.

Faites prendre en sorbetière.

Faites caraméliser les noix dans le sucre, laissez refroidir, concassez et parsemez le sorbet avant de servir.