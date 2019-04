Le recueil de recettes de Candice Kother

Tout ce qu’il vous faut pour cuisiner bon, facile, rapide et pas cher au quotidien.

Apéro

Scampis tout verts

Beignets polyvalents (pâte à beignets)

Crackers apéro

Rillettes de sardines

Viandes

Pain de viande à la grecque

Pain de viande figues-abricots

Pain de viande le plus sain du monde

Poêlée de saucisses, pommes et oignons caramélisés au sirop d’érable

Poulet au curry vert

Sauce béarnaise micro-ondes

Spare ribs

Rôti de porc à la moutarde express

Poulet moelleux au pesto d’épinards

Ailes de poulet caramélisées

Mijotés

Blanquette de veau

Bœuf aux olives

Ballekes à la bière

Mijoté de lapin aux raisins, lard et champignons des bois

Poissons

Fish sticks

Filet de cabillaud chimichurri

Merlan en papillote farci à la purée d’échalotes

Parmentier de sardines au chèvre et aux olives

Gratin de poissons et scampis aux épinards

Saumon mariné au jus de pommes et sauce teriyaki

Pâtes & pizzas

Orrechiette au chorizo

Tagliatelles au chicon et aux scampis

Spaghettis aux boulettes et à la crème de petits pois

Farfalle à l’agneau, pesto aux noix et à la coriandre

Gnocchis au pesto de citron

Pâte à pizza + garnitures

Tourtes & quiches

Quiche polyvalente au lait concentré

Tourte aux petits pois et aux artichauts

Feuilletés au chèvre, dattes, noix et lard

Desserts

Moelleux au chocolat (gâteau entier ou ramequins individuels)

Apple pie

Mousse aux spéculoos

Gâteau d’automne

Cheesecake aux spéculoos

Clafoutis express aux fruits

Tarte au sucre

Tarte au riz

Tea time/école/dimanche

Mousse au chocolat

Sablés passe-partout

Palets aux spéculoos

Boules coco

Cookies dodus

Meringues

Gaufres

Crêpes

Bricolages miam

Pain sans pousse

Confiture de lait

Confiture d’airelles et de carottes

Choco maison

Glace aux biscuits sans sorbetière

Glace à la danette

Ketchup

Lemon curd

Muesli

Magret de canard séché

Sel aromatique

Huile aromatique

Amaretto maison

Apéros

Scampis full herbes

Vous pouvez préparer cela à l’avance et utiliser un beurre à l’ail du commerce.

30 scampis décortiqués

Pour le beurre aux herbes :

70g de beurre à l’ail à température ambiante

1 gousse d’ail émincée

1 poignée de coriandre

1 poignée de persil plat

Le zeste d’1 citron

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 190° (th. 6-7).

Mixez tous les ingrédients du beurre aux herbes.

Rincez les scampis sous l’eau froide.

Mélangez les scampis au beurre aromatisé et enfournez 10 min.

L’astuce de Candice : N’hésitez pas à faire votre beurre à l’avance et à le mélangez déjà aux scampis. Il ne vous restera qu’à enfourner et servir.

Beignets polyvalents

Utilisez cette pâte à beignets pour tout mettre en panure, du légume, un mini chocolat, des feuilles de menthe, etc.

2 jaunes d'œufs battus

200ml d'eau pétillante très froide

200g de farine tamisée

+ légumes au choix

Mélangez les jaunes d'œufs et l'eau pétillante froide. Incorporez peu à peu la farine tamisée à l’aide d’un fouet, jusqu'à ce que le mélange cesse d'être pâteux.

Trempez des aubergines en tranches, des morceaux de légumes cuits type céleri-rave, scampis, morceaux de jambon, etc. dans la pâte et faites frire.

Crackers apéro

260g de farine

60g de beurre salé

150ml de lait

1 c. à c. rase de sel

1 c. à c. rase de sucre

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Dans un saladier, mélangez la farine, le sel, et le sucre.

Mettez le beurre froid en petits dés et le lait froid dans le mélange sec et travaillez avec les mains pour obtenir une pâte lisse.

Etalez la pâte en couche de 2 mm d’épaisseur, coupez des ronds, carrés ou rectangles à l’emporte-pièce.

Déposez les crackers sur une plaque de four recouverte de papier cuisson et enfournez 15 à 20 min. jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Laissez refroidir.

Rillettes de maquereaux minute

250g de filets de maquereaux au naturel en conserve (3 conserves)

160g de Kiri (1 boîte complète)

1 c. à s. de jus de citron

1 petite poignée de ciboulette ciselée (facultatif)

Sel et poivre du moulin

Ecrasez les filets de maquereaux à la fourchette. Ajoutez le Kiri et continuez à écraser et mélangez. Ajoutez le jus de citron. Assaisonnez. Incorporez éventuellement la ciboulette ciselée finement.

Servez ces rillettes avec du pain bien frais à l’apéritif.

Viandes

3 pains de viande, avec des flocons d’avoine comme liant. Vous ne les referez plus jamais autrement.

Pain de viande à la grecque

1kg de hachis de porc/bœuf ou porc/veau (ou d’agneau)

1 oignon émincé

1 poivron jaune et 1 poivron rouge en petits dés

125g de tzatziki

1 c. à s. d’origan sec

1 petite poignée de coriandre ciselée

2 c. à s. de flocons d’avoine

Poivre

Préchauffez le four à 250° (th. 8-9).

Dans un saladier, mélangez la viande avec tous les ingrédients. Placez la préparation dans un moule à cake rectangulaire traditionnel.

Enfournez la viande et baissez immédiatement la température du four à 220° (th. 7-8).

Laissez cuire 20 min. avant de baisser la température du four à 180° (th. 6). Poursuivez la cuisson 30 min.

Pain de viande aux figues et aux abricots

800g de viande hachée (bœuf-porc ou agneau)

5 figues sèches coupées en petits morceaux

5 abricots secs coupés en petits morceaux

2 c. à s. de flocons d’avoine

1 courgette émincée très finement

1 gros oignon émincé finement

1 c. à s. bombée de confit au choix (spéculoos, oignons, dattes, figues, etc.)

Sel et poivre du moulin

Placez la viande dans un grand bol, ajoutez l’oignon, les figues et les abricots, la courgette, les flocons d’avoine et le confit. Assaisonnez généreusement et mélangez bien.

Placez le pain de viande dans une terrine et enfournez 45 min. à 1 h en surveillant en fin de cuisson.

Pain de viande le plus sain du monde

1kg de hachis de porc/bœuf ou porc/veau (ou de volaille pour une version plus légère.

1 gros oignon émincé

2 gousses d’ail émincées

2 poignées de carottes râpées

1 poivron jaune et 1 poivron rouge en petits dés

1 c. à s. de pesto ou de tapenade

1 c. à s. de moutarde

2 c. à s. de flocons d’avoine

1 c. à s. de sauce anglaise ou de sauce soja

Poivre

Pour le glaçage :

2 c. à s. de Ketchup ou sirop de Liège

1 c. à c. de sucre roux/cassonade

1 c. à s. de moutarde

Préchauffez le four à 250° (th. 8-9).

Dans un saladier, mélangez la viande avec tous les ingrédients. Placez la préparation dans un moule à cake rectangulaire traditionnel.

Mélangez les ingrédients du glaçage et badigeonnez-en généreusement la viande.

Enfournez la viande et baissez immédiatement la température du four à 220° (th. 7-8).

Laissez cuire 20 min. avant de baisser la température du four à 180° (th. 6). Poursuivez la cuisson 40 min.

Poêlée de saucisses, pommes et oignons caramélisés au sirop d’érable

Des saucisses rôties au four, c’est la garantie d’avoir une cuisson parfaite, sans partie noirâtre sur la viande, sans graisse qui fait éclater le boyau.

800g de saucisses au choix

2 petites pommes

2 oignons rouges

2 oignons jaunes

2 gousses d’ail

4 c. à s. de sirop d’érable

50g de sucre blond de canne

200ml de vinaigre de cidre

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 220° (th. 6-7).

Coupez les pommes non pelées en lamelles.

Placez les saucisses dans un plat à gratin chemisé de sulfurisé et enfournez 10 min.

Sortez le plat du four, badigeonnez les saucisses de sirop d’érable au pinceau, parsemez de lamelles de pommes et poursuivez la cuisson 10 min. supplémentaires.

Pendant ce temps, faites le chutney d’oignons.

Emincez les oignons en très fines lamelles. Emincez les gousses d’ail.

Dans une cocotte, faites chauffer un fond d’huile d’olive et ajoutez les oignons et l’ail. Assaisonnez et laissez cuire et caraméliser à feu doux pendant 10 min.

Versez le vinaigre dans la cocotte, ajoutez le sucre et mélangez. Amenez à ébullition, puis baissez le feu et laissez mijoter et réduire 20 min.

Sortez les saucisses et les pommes du four. Coupez chaque saucisse en tronçons (en biais) et ajoutez le tout à la cocotte. Mélangez et servez bien chaud avec un stoemp ou une purée au choix.

Keaw Wan Kai - Poulet au curry vert

La véritable recette thaï. Pour plus de facilité, rien ne vous empêche de modifier une partie des légumes.

300g de blanc de poulet

3 aubergines thaïes (taille d’une balle de golf)

8 aubergines sauvages (format petits pois)

4 mini-épis de maïs

2 asperges vertes

1 piment rouge

400ml de crème de coco (crème et pas lait)

30g ou 1 sachet Blue Elephant de pâte de curry vert

2 feuilles de citron keffir

12 feuilles de basilic thaï + 3 pour la déco

1 morceau de 1 cm de galanga émincé finement

Le cœur d’1 tige de citronnelle (5 cm) émincé finement

2 racines de coriandre

1 gousse d’ail émincée finement

1 c. à c. de sucre

2 c. à c. de sauce de poisson

1 belle pincée de graines de coriandre grillées à sec et réduites en poudre

1 belle pincée de graines de cumin grillées à sec et réduites en poudre

2 c. à s. d’huile de tournesol

+ Feuilles de coriandre fraîche pour la déco

Coupez les aubergines en 4, les asperges en tronçons de 2 cm, les épis de maïs et le piment en biais en tranches de 1 cm. Plongez les morceaux au fur et à mesure de la découpe dans un bol d’eau (ajoutez, si vous le voulez, un peu de citron, de vinaigre ou de sel). Les aubergines noircissent très vite. Placez-y également les petites aubergines sauvages.

Emincez le poulet en très fines lamelles.

Dans un mortier, réduisez en pâte très fine la citronnelle, le galanga, l’ail et les feuilles de basilic thaï.

Faites chauffer l’huile à feu doux dans un wok, et faites-y frire cette pâte quelques secondes.

Ajoutez la pâte de curry vert et prolongez la cuisson 30 secondes.

Incorporez une première cuillère de crème de coco. Mélangez bien. Baissez le feu.

Ajoutez le reste de la crème de coco et mélangez.

Ajoutez tous les légumes après avoir enlevé l’eau excédentaire en les pressant délicatement dans la main.

Incorporez le sucre, les poudres de coriandre et de cumin. Prolongez la cuisson 2 min.

Ajoutez les lamelles de poulet. Prolongez la cuisson 1 min.

Ajoutez la sauce de poisson et les feuilles de citron keffir.

Décorez de feuilles de coriandre fraîche et de feuilles de basilic thaï.

Servez avec du riz jasmin thaï.

Sauce béarnaise express

Moins de 5 min. au micro-ondes !

150g de beurre

2 jaunes d’œufs

2 échalotes

2 c. à s. de vinaigre

1 fragment de feuille de laurier

½ dl de vin blanc

Estragon frais

Sel et poivre du moulin

Epluchez et émincez les échalotes.

Mettez-les dans un plat avec le vinaigre, le vin blanc, l’estragon et le laurier. Faites réduire 3 min à puissance maximale.

Ajoutez les jaunes d’œufs un à un en fouettant vigoureusement.

Faites fondre le beurre 1 min. 30 (puissance faible), ajoutez-le au mélange. Assaisonnez. Faites cuire le tout 30 sec., fouettez, faites cuire à nouveau 20 sec. Mélangez. C’est prêt.

Spare ribs marinés – juste trop bons –

1,5 kg de travers de porc nature

180ml de sauce soja

70ml de vin de riz

100g de sucre roux

6 grosses c. à s. de miel

1 œuf légèrement battu

35g de farine

40g de coriandre fraîche grossièrement hachée

3 gousses d’ail

1 c. à s. de gingembre frais détaillé

1 c. à c. de cinq-épices

½ c. à c. de poivre de Cayenne

2 c. à s. d’huile d’arachide

1 c. à s. de vinaigre balsamique

Coupez les bouts de côtes en morceaux, le long de l’os. Mettez-les dans une grande casserole et couvrez d’eau. Portez à ébullition, baissez le feu et laissez mijoter 10 min. sans couvrir. Egouttez sur du papier absorbant.

Dans un grand plat, mélangez 60 ml de sauce soja, l’œuf battu, la farine et 4 c. à s. de miel. Ajoutez les travers et massez-les pour bien les enrober de sauce. Faites chauffer l’huile dans un wok et faites sauter les travers en plusieurs fois jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Réservez. Dans le même wok, mettez le reste de la sauce soja, le vinaigre de riz, le sucre, 2 c. à s. de miel, la coriandre, les gousses d’ail en petits morceaux, le gingembre, le cinq-épices, le vinaigre balsamique et le poivre. Faites cuire le tout à feu vif jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Remettez les travers dans le wok et réchauffez dans la sauce.

Rôti de porc à la moutarde express

1 rôti de longe de porc (environ 750g)

4 c. à s. de moutarde (avec graines ou non)

10 gousses d’ail non épluchées

100ml de vin blanc

4 branches de thym

Quelques c. à s. de crème fraîche

2 c. à s. de farine

Sel et poivre du moulin

Beurre

Saupoudrez la farine sur la viande. Tapotez.

Faites revenir la viande dans du beurre dans une casserole. Salez très légèrement (la moutarde l’est déjà) et poivrez.

Enduisez le porc de moutarde puis déglacez avec le vin blanc. Ajoutez également un peu d’eau. Incorporez le thym et les gousses non épluchées à la casserole, couvrez et laissez cuire 30 min. en surveillant et en retournant la viande de temps en temps.

Au bout du temps de la cuisson, enlevez et réservez la viande au chaud. Ecrasez les gousses d’ail dans le jus, enlevez les peaux. Crémez. Remettez la viande en casserole et servez.

Poulet moelleux au pesto d’épinards

Tous vos morceaux de poulet suivent la même règles de cuisson – blancs, cuisses, ailes – 30 min. à 190°. Ne les faites plus jamais à la poêle ou en cocotte.

4 blancs de poulet sans la peau

Huile d’olive

Pour le pesto d’épinards :

60g d’épinards

30g de pignons

1 c. à s. de jus de citron

30g de parmesan

80ml d’huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 190° (th. 6-7).

Faites le pesto : mixez tous les ingrédients.

Disposez les blancs de poulet dans un plat allant au four, ajoutez éventuellement quelques légumes qui pourront cuire et confire en parallèle. Arrosez d’huile d’olive.

Enfournez 30 min. Arrosez le poulet et la croûte de pesto 4 à 5 fois en cours de cuisson.

Ailes de poulet caramélisées

30 ailes de poulet

150ml de sauce soja

150ml de sirop d'érable

75ml de miel

9 c. à s. de ketchup

Le jus d’1 citron

3 c. à s. de moutarde

1 c. à s. de gingembre frais haché

3 gousses d'ail émincées

Tabasco (facultatif)

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 200° (th. 6-7).

Dans un bol, mélangez tous les ingrédients de a marinade.

Trempez les ailes de poulet dans la sauce et disposez-les sur une plaque de four recouverte de papier cuisson (serrez-les bien sur la plaque, vous pouvez toutes les mettre en une fois).

Arrosez chaque aile d’une cuiller à soupe supplémentaire de marinade avant d’enfourner.

Faites les cuire 15 min., sortez la plaque, arrosez-les du restant de marinade, tournez la plaque et poursuivez la cuisson 15 min.

Mijotés

Blanquette de veau

1,2 kg de veau coupé en cubes de 3-4 cm de côté (tendron ou flanchet)

4 carottes

4 oignons

1 gousse d’ail non épluchée

1 échalote

1 bouquet garni

1 clou de girofle

150 g de champignons de Paris

60 g de beurre

30 g de farine

1 jaune d’œuf

100 g de crème fraîche

1 citron

Sel et poivre du moulin

Lavez et épluchez les carottes. Lavez les champignons. Coupez le tout en morceaux. Emincez l’échalote. Epluchez l’oignon et piquez-le du clou de girofle. Faites revenir les morceaux de veau au beurre dans une grande cocotte, salez, poivrez et couvrez d’eau chaude. Ajoutez les carottes, l’oignon et l’échalote et faites cuire à petits bouillons pendant 1 heure. Ajoutez les champignons et 2 c. à s. de jus de citron et poursuivez la cuisson pendant 1 heure.

Pendant ce temps, préparez un beurre manié en mélangeant 30 g de beurre à 30 g de farine. Dans un autre bol, mélangez la crème fraîche et le jaune d’œuf. Quand la viande est cuite, ôtez les ingrédients de la casserole et réservez-les au chaud. Délayez alors votre beurre manié dans le jus de cuisson, par petits morceaux, jusqu’à ce que le mélange épaississe. Incorporez à la sauce le mélange crème – jaune d’œuf et mélangez bien. Dressez viande et légumes, nappez de sauce et servez.

Bœuf mijoté aux olives

Le truc ici est d’ajouter un mélange d’ingrédients crus en fin de cuisson pour rafraîchir le mijoté. Vous pouvez transposer cette méthode à tous vos mijotés.

1,2 kg de paleron de bœuf en morceaux

200 g d’olives vertes et noires

6 tomates en tranches

2 poivrons jaunes

1 aubergine

2 oignons

6 gousses d’ail

1 botte de basilic frais

500 ml de bouillon de viande (eau + cube)

Huile d’olive

1 c. à s. de farine

Sel et poivre du moulin

Faites chauffer 5 c. à s. d’huile dans une cocotte. Ajoutez les morceaux de viande et faites-les dorer sur toutes les faces à feu vif. Enlever la viande de la casserole et réservez.

Faites revenir les oignons hachés dans la même huile, quand ils deviennent transparents, remettez la viande et mélangez bien.

Baissez le feu. Saupoudrez la préparation de farine et mélangez. Laissez prendre 2 min.

Ajoutez les tomates et le bouillon. Couvrez, portez à ébullition puis réduisez le feu et laissez mijoter 1h30.

Pendant ce temps, épépinez les poivrons, et coupez-les en lamelles. Emincez les oignons et coupez l’aubergine en dés. Faites-les colorer 5 min. dans un peu d’huile.

Ajoutez les légumes à la viande et poursuivez la cuisson 35 min.

Epluchez l’ail et ôtez les germes. Mixez finement l’ail avec 1/3 des olives, les feuilles de basilic et 6 c. à s. d’huile d’olive.

Ecumez la graisse à la surface de la préparation de viande, ajoutez le hachis d’ail et de basilic, et le reste des olives. Mélangez bien et faites prendre encore 2 min.

Servez avec des pommes de terre cuites à l’eau.

Les ballekes à la gueuze

Le week-end, en famille, ce plat fait partie de ma liste de chouchous. Une vraie cuisine du terroir, délicieusement réconfortante. L’apaisement passe par l’estomac, ne l’oublions pas.

700g de hachis porc/veau

1 gros oignon

1 biscotte trempée dans du lait

1 œuf

Sel, poivre, muscade

Thym

Un peu de saindoux

Un peu de beurre

Pour la sauce :

3 oignons

3 grosses gousses d’ail

Sel, poivre, muscade

1 c. à s. de farine

1 L de gueuze

1 grosse c. à s. de cassonade brune

Thym

1 feuille de laurier

Un peu de beurre

La sauce: faites blondir dans un peu de beurre les oignons hachés et les gousses d'ail hachées. Saupoudrez de farine. Mélangez. Ajoutez la gueuze. Salez, poivrez, râpez un peu de muscade, ajoutez la cassonade, un peu de thym, la feuille de laurier. Laissez cuire.

Pendant ce temps, préparez des fricadelles avec les hachis de veau et de porc, l’oeuf, la biscotte, le sel, le poivre, la muscade, le thym et l’oignon haché que vous aurez préalablement fait revenir de préférence dans du saindoux (ou du beurre si vous préférez).

Placez les fricadelles dans un plat à rôtir, arrosées de beurre fondu. Faites cuire au four 10 minutes à 250°. Retirez-les, mettez-les dans la sauce à la bière et faites cuire 30 min. à feu doux. Servez accompagné de frites.

Mijoté de lapin aux raisins, lard et champignons des bois

1 lapin coupé en morceaux

500g de raisins blancs

100g de champignons des bois

200g de lardons

6 fonds d’artichauts en bocal au naturel

1 oignon

100ml de vin blanc

½ botte de persil plat

1 c. à c. de cannelle

1 c. à c. de muscade

1 clou de girofle

Pelez les raisins. Egrainez la grappe, placez les raisins dans un saladier, versez de l’eau bouillante à hauteur par-dessus et patientez 30 secondes avant de les passer sous l’eau froide. Pelez-les à l’aide d’un couteau fin.

Dans une cocotte, faites revenir le lard avec les oignons. Ajoutez les morceaux de lapin et faites brunir.

Incorporez les fonds d’artichauts rincés, prolongez la cuisson 1 min.

Déglacez au vin blanc et ajoutez les épices et la moitié de votre persil plat.

Faites cuire 3 min.

Incorporez les raisins et laissez cuire 10 min.

Ajoutez les champignons et poursuivez 10 min.

Parsemez de persil plat avant de servir.

Poissons

Fish sticks caramba

Une double panure pour plus de croustillant.

4 filets de 200g de poisson blanc

1 citron vert

2 citrons jaunes

150g de chapelure

70g de farine

3 pincées de noix de muscade

2 c. à s. de paprika

3 œufs

1/2 botte de ciboulette

Huile d’arachide

Sel et poivre du moulin

Détaillez les filets de poisson en lamelles de la taille d’un doigt. Salez et poivrez.

Hachez la ciboulette.

Prélevez le zeste des citrons jaunes et hachez-le finement.

Dans un grand bol, mélangez la chapelure, la noix de muscade, le paprika, les zestes et la ciboulette.

Dans un second bol, placez la farine.

Dans un troisième bol, cassez les œufs et fouettez-les.

Faites chauffer l’huile d’arachide dans une sauteuse.

Trempez les lamelles de poisson dans la farine, ensuite dans l’œuf et enfin dans la chapelure aromatisée. Renouvelez l’opération pour faire une double panure en repassant les morceaux de poisson dans l’œuf et dans la chapelure.

Plongez-les 5 par 5 dans l’huile chaude. Faites cuire 2 min. Egouttez avec précaution puis laissez éponger sur du papier absorbant.

Servez les fish sticks brûlants, arrosés de jus de citron vert au dernier moment.

Filet de cabillaud chimichurri

1 beau filet de cabillaud

Pour le chimichurri :

1 bouquet de persil plat

1 petite poignée de ciboulette fraiche

1 poignée de coriandre fraîche

5 gousses d’ail

60ml de vinaigre de Xérès

½ piment (facultatif)

125ml d’huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Faites le chimichurri. Mixez tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte moelleuse.

Placez le poisson dans un plat allant au four, assaisonnez et arrosez d’un filet d’huile d’olive. Enfournez 10 min.

Servez le poisson chaud avec une poêlée de légumes et le chimichurri.

Merlan en papillote farci à la purée d’échalotes

Pour 4 merlans, épluchez 200 g d’échalotes grises, coupez-les finement, et mettez-les dans une casserole avec 1 c. à s. de crème fraîche, 1 goutte d’eau, sel et poivre. Laissez cuire 15 min.. Passez le tout au mixer avec 40 g de ciboulette. Farcissez les merlans avec cette purée et refermez-les. Posez chaque poisson sur une feuille d’aluminium. Refermez et enfournez 5 min. maximum à 200° (th. 7).

Parmentier de sardines au chèvre et aux olives

Un véritable repas fait de restes et de conserves.

2 boîtes de sardines au naturel

1 c. à s. rase de concentré de tomates

500g de purée

150g de chèvre (en bûche)

1 gousse d’ail

1 feuille de laurier

1 petite poignée d’olives noires émincées

1 c. à c. bombée d’herbes de Provence

Sel et poivre du moulin

Huile d’olive

Egouttez les sardines.

Versez un filet d’huile d’olive dans une poêle et faites-y revenir la gousse d’ail émincée, la feuille de laurier et les herbes de Provence.

Ajoutez le concentré de tomate et 100ml d’eau, laissez mijoter quelques minutes.

Hors du feu, ajoutez les sardines émiettées et les olives émincées. Assaisonnez.

Dans un plat allant au four ou dans des ramequins individuels (ou comme ici, dans un emporte-pièce), placez une couche de la préparation, des tranches fines de chèvre et de la purée.

Faites gratiner 10 min. au four préchauffé à 200° (th. 6-7).

Gratin de poissons et scampis aux épinards

250g de filets de poisson blanc au choix, coupé en gros morceaux

300g de scampis décortiqués

350g de feuilles d’épinards

1 oignon

1 gousse d’ail

1 boîte de tomates concassées à l’ail (400g)

1 c. à s. de parmesan

1 c. à s. de chapelure

1 c. à s. de flocons d’avoine

1 poignée de basilic frais

Sel et poivre du moulin

Huile d’olive

Préchauffez le four à 210° (th. 7-8).

Placez les épinards dans un grand saladier et arrosez-les d’eau bouillante. Laissez tiédir puis égouttez et pressez les feuilles pour enlever l’humidité excédentaire.

Dans une sauteuse, faites chauffer un peu d’huile d’olive, faites suer l’oignon et l’ail émincés, versez la conserve de tomates, ajoutez les scampis, assaisonnez et laissez cuire 5 min. Ajoutez le poisson et poursuivez la cuisson 2 min. Incorporez le basilic ciselé.

Mélangez les épinards et le poisson et les scampis à la tomate. Versez cette préparation dans un plat à gratin huilé.

Mélangez le parmesan, la chapelure et les flocons d’avoine et parsemez cette préparation sur le gratin.

Enfournez 15 min.

Saumon mariné au jus de pommes et sauce teriyaki

4 darnes de saumon

2 paquets de nouilles asiatiques au choix

Pour la marinade :

100ml de jus de pommes

100ml de sauce teriyaki

60ml de sauce soja

60ml de mirin

30g de cassonade brune

1 morceau de 3 cm de gingembre émincé

Faites la marinade en mélangeant tous les ingrédients. Placez-y les morceaux de poisson et réservez au réfrigérateur autant que vous le pouvez (jusqu’à une nuit).

Préchauffez le four à 200° (th. 6-7).

Disposez le poisson égoutté sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et enfournez 20 min.

Pendant ce temps, faites cuire les nouilles selon les indications de l’emballage. Une fois cuites, faites-les revenir quelques instants dans un wok arrosées de la marinade.

Pâtes & pizzas

Orecchiette au chorizo

500g d’orecchiette

1 chorizo

2 petits oignons

2 gousses d’ail

250g de champignons de Paris

100g de tomates cerise

50g de parmesan

Huile d’olive

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Dans une sauteuse, faites revenir le chorizo émincé en petits morceaux pendant 3 min. Ajoutez les oignons finement émincés et poursuivez la cuisson 2 min.

Ajoutez l’ail émincé, les champignons, assaisonnez et ajoutez 100ml d’eau de cuisson des pâtes. Laissez cuire 3 min. supplémentaires avant d’ajouter les tomates coupés en deux et de laisser cuire 2 min.

Mélangez la sauce aux pâtes et servez avec du parmesan.

Tagliatelles aux scampis, crème au curry et chicons confits

600g de tagliatelles

500g de chicons + beurre + sucre

300g de scampis

1 berlingot de crème fraîche liquide

1 c. à s. rase de curry

Sel et poivre du moulin

Huile d’olive

Emincez les chicons. Cuisez-les dans du beurre, avec un peu de sucre, pour les caraméliser. Salez, poivrez.

Faites chauffer la crème avec le curry.

Faites sauter les scampis dans de l’huile. Egouttez-les sur du papier absorbant.

Ajoutez la moitié des chicons caramélisés à la crème. Ajoutez les scampis à la crème.

Faites cuire les pâtes. Mélangez la sauce aux pâtes et recouvrez du reste des chicons caramélisés. Terminez par quelques bons tours de moulin à poivre.

Spaghettis aux boulettes et à la crème de petits pois

500g de spaghettis

400g de hachis porc-veau

1 oignon émincé

200g de petits pois (décongelés si vous utilisez des pois surgelés)

4 gousses d’ail écrasées

Le zeste d’1 citron

50g de parmesan râpé

150ml de crème fraîche épaisse

1 poignée de persil

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Dans un saladier, mélangez la viande hachée, l’oignon, l’ail, le zeste et la moitié du parmesan. Assaisonnez. Façonnez 16 petites boulettes de viande.

Faites chauffer un peu d’huile d’olive dans une sauteuse et laissez cuire les boulettes 10 à 12 min.

Pendant ce temps, faites cuire les spaghettis à l’eau bouillante salée. Egouttez et réservez 150ml de l’eau de cuisson.

Dans la sauteuse, ajoutez la crème fraîche et 100ml de l’eau de cuisson des pâtes, grattez le fond de la sauteuse pour que les sucs se mélangent à la crème et laissez épaissir la sauce à feu vif pendant quelques minutes. Les boulettes seront alors cuites à cœur.

Ajoutez les petits pois à la sauteuse, poursuivez la cuisson 2 min puis ajoutez le persil.

Versez les 50ml d’eau de cuisson des pâtes, mélangez, parsemez du parmesan restant et servez bien chaud.

Farfalle à l’agneau, pesto aux noix et à la coriandre

400 g de farfalle (papillons)

300 g de filet pur d’agneau

50 g de noix, grillées

120 g de coriandre fraîche, hachée grossièrement + 2 c. à s. pour la déco

40 g de parmesan

2 gousses d’ail

½ citron en saumure (citron confit), finement émincé

1 yaourt nature

2 c. à c. de jus de citron

125 ml d’huile d’olive + 1 c. à s. pour la sauce au yaourt

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Faites revenir l’agneau dans une poêle non adhésive jusqu’à ce qu’il soit saisi sur toutes ses faces et cuit à point. Laissez-le reposer quelques minutes avant de le couper en tranches fines.

Préparez le pesto : mixez les noix, la coriandre, l’ail, le parmesan avec un peu d’huile. Versez la totalité de l’huile, en filet, au fur et à mesure du mixage jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Mélangez les pâtes cuites et égouttées au pesto.

Faites la sauce : mélangez le yaourt, l’huile et le jus de citron.

Dressez les pâtes sur assiette, garnissez d’agneau et de citron confit et nappez de sauce au yaourt. Décorez de coriandre fraîche et servez immédiatement.

Gnocchi au pesto de citron

500g de gnocchi

1 gousse d’ail

1 petite poignée de persil

1 petite poignée de ciboulette

2 c. à s. de pignons de pin toastés

50g de parmesan + un morceau pour le service

Le jus et le zeste d’1 citron

Poivre

Huile d’olive

Faites cuire les gnocchis 2 min. à l’eau bouillante.

Pendant ce temps, mixez l’ail, les herbes, les pignons, le parmesan er les zestes. Poivrez. Allongez le pesto au jus de citron et l’huile d’olive.

Mélangez le pesto aux gnocchis cuits et servez avec du parmesan.

Pâte à pizza facile et polyvalente sans repos

350g de farine + 180ml de lait + 75g de beurre ramolli + 1 c. à c. de baking powder + 1 c. à c. de sel

Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients et pétrissez quelques minutes jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène et élastique.

Idées de pizza !

curry, blanc de poulet, cumin, oignon, courgette

figues fraîches, jambon de parme, gruyère râpé

tomates, moules, 4 oignons, ail, vin blanc, thym, laurier

steak haché, poivron vert, maïs en grains, oignon, fromage râpé, tabasco

blancs de poulet, pancetta, olives noires dénoyautées

brocoli, prosciutto, gorgonzola

bœuf haché, 1 oignon rouge, gousses d'ail, menthe fraîche, persil plat frais, 1 citron

pesto, herbes de Provence, blanc de poulet, poivron jaune

fromage de chèvre, olives noires dénoyautées, romarin frais, basilic frais, 2 gousses d'ail, vinaigre balsamique

chou chinois, pousses de bambou, poivron rouge, scampi

jambon serrano, chorizo, mozzarella, champignons blancs

blanc de poulet cuit, pêches au jus en petits dés, sauge fraîche

champignons blancs, 1 petite aubergine, noisettes, gorgonzola, origan

morilles, ris de veau, crème fraîche

piperade, chipolata

ananas frais, abricots secs, scampi

magret de canard, asperges vertes, balsamique

tomate, poivrons, cœur d'artichaut, chèvre, chorizo

oignons caramélisés, bacon, granny smith

pommes de terre, fontina, romarin, lard

ricotta, pesto, asperges, chanpignons

mascarpone, pesto, jambon cru croustillant au four, noisettes

cambozola, ail confit, olives

salade iceberg, crème au parmesan, copeaux de parmesan, lamelles de poulet, ail.

Quiches & tourtes

Quiche express polyvalente

Votre recette de base + une garniture de votre choix. Renouvelez à l’infini cette base.

100ml de lait concentré non sucré

200ml de crème liquide

4 œufs

1 pâte feuilletée du commerce

Une garniture au choix : lardons, oignons fondus, saumon fumé, tomates, courgettes, fromage, etc.

Sel et poivre du moulin

Epices et herbes au choix

Abaissez votre pâte dans un moule à tarte, piquez le fond à la fourchette.

Recouvrez de votre garniture puis versez la crème par-dessus. Assaisonnez.

Enfournez 30 min. dans un four préchauffé à 200°.

La tourte aux petits pois et aux artichauts

1 boîte moyenne de petits pois

1 bocal de fonds d’artichauts

1 oignon

2 œufs entiers + 1 jaune

1 paquet de parmesan râpé

2 fonds de pâte brisée

Faites revenir l’oignon dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez les petits pois et les artichauts rincés sous l’eau claire. Retirez du feu. Mélangez les œufs au parmesan et versez le tout dans la poêle. Remuez pour bien enrober les légumes du mélange œufs / parmesan. Etalez le premier fond de pâte dans un moule. Ne le cuisez pas. Versez-y les légumes. Recouvrez du second fond de pâte et soudez les bords à la fourchette. A la pointe du couteau, faites de fines lignes (dans un sens puis dans l’autre pour obtenir des croisillons) dans la pâte et badigeonnez de jaune d’œuf pour la brillance. Enfournez 35 min. à 210° (th. 7).

Feuilletés au chèvre, dattes, noix et lard

2 paquets de carrés de pâte feuilletée

500g de chèvre coupé en rondelles

16 dattes sèches

15 cerneaux de noix concassés

150g de lard maigre type lard petit déjeuner

1 œuf

Poivre du moulin

Réhydrater les dattes dans de l’eau (selon la méthode ci-dessous). Egouttez-les et essorez-les soigneusement, puis détaillez-les en tout petits dés.

Disposez les 12 carrés de pâte sur le plan de travail et coupez chacun en deux parties.

Préchauffez le four à 200° (th. 7).

Préparez la pâte de dattes : malaxez les dattes et les noix dans vos mains et faites-en 12 petites boules.

Déposez au centre de chaque demi-carré de pâte un morceau de lard, surmonté d’une couche de chèvre, une petite boule de pâte de datte étalée et recouvrez d’un second morceau de lard.

Séparez le jaune d’œuf du blanc.

Au pinceau, passez les bords internes des demi-carrés au blanc d’œuf puis refermez les feuilletés avec les demi-carrés vierges. Soudez les bords.

Badigeonnez de jaune d’œuf et enfournez 10 min., puis retournez-les et poursuivez la cuisson 5 min.

Desserts

Moelleux au chocolat

7 œufs

280 g de chocolat noir pour la cuisson

280 g de beurre

2 c. à s. de farine

300 g de sucre

Faites chauffer le four à 190° (th. 6-7). Faites fondre ensemble le chocolat et le beurre en petits morceaux (micro-ondes ou bain-marie). Ajoutez le sucre. Mélangez bien jusqu’à ce qu’il soit dissous puis enlevez la casserole du feu. Laissez refroidir quelques minutes. Incorporez ensuite un à un les œufs en remuant bien après chaque œuf ajouté. Enfin, ajoutez la farine et lissez bien le mélange. Versez dans un moule très bien beurré et faites cuire 22 min. Sortez du four, démoulez rapidement et laissez refroidir.

Pour des ramequins individuels

12 min. si vous les voulez très coulants (je plonge ma cuiller dans le ramequin et la lave chocolatée en sort)

15 min. si vous les voulez les démouler quand refroidis.

Apple Pie de rêve

1 kg (6 pommes) de Granny Smith bien acidulées

2 fonds de tartes sablées du commerce

Le jus d’1 citron

100 g de sucre

2 grosse c. à s. de farine

2 c. à s. de cannelle

½ c. à c. de noix de muscade

1 pincée de sel

1 peu de lait

Pelez les pommes, enlevez les trognons et détaillez-les en tranches moyennes. Mettez-les dans un grand plat, arrosez-les de jus de citron, puis saupoudrez-les du sucre, de la farine, ajoutez la cannelle, la muscade et le sel. Remuez longtemps afin que chaque tranche de pomme soit bien enrobée. Préchauffez le four à 220° (th. 7-8). Abaissez le premier fond de tarte dans un moule et piquez-le à la fourchette. Ne le cuisez pas. Ajoutez les tranches de pommes 1 à 1 sur le fond. Recouvrez du deuxième fond de tarte et soudez les bords des deux fonds aux doigts ou à l’aide des dents d’une fourchette (à plat). Faites une croix de 3 cm sur 3cm au centre du couvercle de pâte avec un couteau d’office et rabattez les 4 triangles vers les bords du moule de manière à créer une " cheminée " qui permettra une cuisson parfaite. Enfournez 40 min.

Mousse aux spéculoos

3 ingrédients !

125g de spéculoos

100 ml de crème fraîche liquide

3 blancs d'œufs

1 pincée de sel

Mixez les biscuits en poudre et mélangez-les à la crème.

Montez vos blancs d’œufs en neige avec une pincée de sel et incorporez-les au mélange spéculoos.

Mettez en verrines et placez au réfrigérateur 20 min.

Avant de servir, vous pouvez verser un filet de sirop d’érable ou de caramel par-dessus et terminez par quelques morceaux de biscuits.

Gâteau d’automne au gingembre et aux dattes

Une base de biscuits à la cuiller, moelleux et fondant sans effort.

250ml de lait entier

200g de biscuits à la cuiller

1 morceau de 4 cm de gingembre, épluché et mixé

100g de dattes

2 sachets de sucre vanillé

100g de sucre

6 jaunes + 4 blancs d'œufs

100g de beurre fondu

100g d'amandes en poudre

20g de sucre

Chauffez le lait (1 min. au micro-ondes) et faites-y fondre les biscuits à la cuiller en les écrasant à la fourchette.

Ajoutez le sucre vanillé, le sucre en poudre, les jaunes d'œufs, le beurre fondu, les amandes, le gingembre et les dattes dénoyautées et coupées en morceaux.

Battez les 4 blancs d'œufs en neige et incorporez-les.

Faites cuire 1 h à 190° (th. 6-7) dans un moule bien beurré (ou simplement chemisé). Couvrez d’une feuille de papier aluminium les 20 dernières minutes de cuisson.

Saupoudrez de sucre cristallisé au sortir du four.

Cheesecake aux spéculoos inratable

500g de faisselle

300ml de crème fraîche épaisse

100g de fromage frais type Saint-Môret non light

150gde sucre

3 gros œufs, jaunes et blancs séparés

1 c. à s. d’extrait de vanille

2 c. à s. de sirop d’érable

1 pincée de sel

Pour la croûte :

250g de spéculoos

100g de beurre demi-sel à température ambiante

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Mixez finement les biscuits et mélangez-les au beurre. Tapissez le fond d’un moule à charnière en lissant bien, sans trop tasser le mélange. Placez au réfrigérateur le temps de faire le reste de la recette.

Faites le cheesecake. Fouettez le fromage blanc, la crème et le Saint-Môret.

Ajoutez le sirop d’érable, le sucre et l’extrait de vanille. Mélangez. Incorporez les jaunes d’œufs un à un en mélangeant bien.

Montez les blancs en neige avec une pincée de sel. Ajoutez-les à la préparation au fromage blanc très délicatement, à l’aide d’une spatule (d’abord une première cuiller de blancs en neige, mélangez doucement, puis seulement le reste des blancs).

Recouvrez le fond de biscuits de l’appareil, tapotez le moule sur le plan de travail pour faire remonter les bulles d’air contenues dans le gâteau.

Enfournez 40 min. N’ouvrez jamais la porte du four.

Au bout de ce laps de temps, éteignez le four mais laissez le gâteau à l’intérieur pendant 4 heures minimum pour éviter les chocs de température qui pourraient fissurer sa surface. Placez ensuite au réfrigérateur jusqu’au moment de servir.

Clafoutis d’hiver express aux fruits

Utilisez cette recette pour tous les fruits et toutes les saisons – pommes, poires, raisins, mirabelles, cerises et fruits rouges au sens large, pêche, abricots, figues, mandarines, fruits exotiques, etc.

A décliner à l’envi.

500g de fruits

400g de lait concentré non sucré

3 œufs

3 c. à s. de sucre

3 c. à s. de farine

1 c. à c. d’extrait de vanille

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Beurrez et sucrez un moule rond à charnière.

Fouettez tous les ingrédients (sauf les fruits).

Placez vos cubes de fruits dans le moule et versez votre appareil à clafoutis par-dessus.

Enfournez 30 à 35 min.

Tarte au sucre facile de chez facile

250g de cassonade brune

1 œuf entier

2 jaunes d'œufs

100g de beurre

100ml de crème fraîche

1 fond de pâte feuilletée ou brisée

Abaissez votre fond de pâte sur le moule, piquez-le à la fourchette et cuisez-le à blanc pendant 10 min. à 180° (th. 6). Laissez refroidir.

Saupoudrez le fond de 100g de sucre, parsemez de la moitié du beurre.

Dans un bol, mettez le reste du sucre, l'œuf et les jaunes, le reste du beurre fondu et la crème fraîche, mélangez et versez sur le fond de pâte.

Faites cuire au four à 125° (th. 4-5) pendant 30 min., montez le four à 200° (th. 6-7) et laissez encore 3-4 minutes. Laissez tiédir et servez.

Tarte au riz

Pour la pâte :

1 pâte brisée du commerce

Pour le riz :

1 litre de lait

150g de riz rond

150g de sucre

1 pincée de sel

3 œufs, un peu de lait froid

1 c à s de poudre de pudding vanillé

3 macarons

Cuisez le riz dans le lait.

Après cuisson, ajoutez le sucre, le sel, puis versez dans la casserole trois jaunes d’œuf délayés avec un peu de lait froid et le pudding vanillé.

Faites épaissir en mélangeant.

Incorporez 3 macarons écrasés. Et puis les trois blancs d’œufs fouettés en neige bien ferme. Faites cette opération au tout dernier moment avant d’enfourner.

Abaissez la pâte dans un moule, versez-y le riz. Egalisez.

Ecrasez très finement un macaron que vous aurez mélangé avec le ½ œuf et le sucre, étalez le sur la tarte.

Mettez à four chaud 30 min.

Mousse au chocolat

180g de chocolat

4 œufs entiers, séparés blancs et jaunes

50g de sucre

Faites fondre le chocolat au bain-marie, ajoutez le sucre (une fois le chocolat fondu) et laissez-le tiédir avant de le mélanger aux jaunes d’œufs.

Battez les blancs en neige et incorporez-les à la préparation.

Versez votre mousse dans des ramequins et réservez au réfrigérateur min. 2h avant de servir.

Sablés passe-partout

350g de farine

250g de beurre

1 sachet de sucre vanillé

120g de sucre

2 jaunes d’œufs

Le zeste d’1 citron

1 pincée de sel

1 sachet de levure chimique

+ 1 c. à s. de cacao en poudre pour des sablés au chocolat

+ 1 grosse c. à c. de cannelle pour ceux aux épices

Dans un bol, mélangez la farine et la levure. Ajoutez le sucre, le sucre vanillé, le sel et le zeste. Mélangez. Incorporez le beurre ramolli et coupé en morceaux et les jaunes d’œufs. Travaillez la pâte aux doigts jusqu’à l’obtention d’une pâte souple. Formez une boule, entourez-la d’un film alimentaire et placez-la au réfrigérateur pendant 30 min.. Préchauffez le four à 200° (th. 7). Etalez la pâte au rouleau (farinez la planche, le rouleau et le dessus de la pâte) jusqu’à ce qu’elle ait un bon 5 mm d’épaisseur. Découpez-y des formes à l’emporte-pièce. Passez la lame d’un long couteau entre la planche et la pâte pour que les biscuits se détachent facilement. Posez les biscuits sur une plaque de four recouverte de papier cuisson et enfournez 12 min.

Palets au spéculoos

140g de pâte de spéculoos

120g de sucre de canne

1 œuf moyen

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Placez les ingrédients dans un cul-de-poule et fouettez 2 min. jusqu’à ce que le sucre soit dissous.

Sur deux plaques de four recouvertes de papier sulfurisé, faites 20 petits tas (à la cuiller ou à la poche).

Faites cuire 8 min. chaque fournée. Laissez tiédir et durcir avant de les enlever de la plaque.

Boules coco

4 c. à s. de lait concentré sucré

125 g de noix de coco râpée

Mélangez 100 g de noix de coco et le lait dans un bol. Formez de petites boules et déposez-les sur une plaque. Placez au surgélateur 15 min. Sortez les boules et roulez-les dans le reste de noix de coco râpée. Mettez au réfrigérateur 45 min. Dégustez très froid.

Cookies dodus chocolat

Un cœur coulant de caramel dans un biscuit bien gonflé.

225g de beurre mou

225g de sucre

30g de cacao non sucré en poudre

250g de farine

2 jaunes d’œufs

1 c. à c. de lait

2 tubes de Rolo ou 15 Werther’s original tendres (ou autres fudges au choix) ou des Smarties

Préchauffez le four à 175° (th. 5-6).

Fouettez le beurre avec le sucre.

Ajoutez les deux jaunes d’œufs, un à la fois, en fouettant bien entre chaque ajout.

Incorporez la cuiller de lait puis la farine et le cacao. Fouettez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

Recouvrez 2 plaques de four de papier sulfurisé et déposez-y de petits tas de pates (taille d’une balle de golf). Espacez bien les biscuits car ils vont doubler de volume.

Enfoncez un caramel au centre de chaque biscuit ou parsemez de Smarties et enfournez 15 min.

Meringues inratables

3 blancs d’œufs

150g de sucre

1 c. à c. de jus de citron

1 c. à c. de Maïzena tamisée

Préchauffez le four à 130° (th. 4-5).

Fouettez les blancs en neige assez ferme.

Ajoutez alors le sucre, cuiller par cuiller, sans cesser de battre.

Quand la meringue est bien brillante, ajoutez le citron et la Maïzena et fouettez encore 1 min.

Garnissez une poche à douille de la meringue et faites des meringues sur une plaque de four recouverte de papier cuisson.

Enfournez 35 min. à 1h30 selon la taille des meringues.

Gaufre des familles

4 œufs

500g de farine fermentante

500g de sucre

250ml de lait tiède

250g de beurre fondu

1 pincée de sel

+ beurre pour le gaufrier

Séparez les blancs des jaunes d’œufs.

Dans un grand saladier, mélangez les jaunes et le sucre.

Ajoutez le lait tiède et le beurre fondu. Mélangez.

Incorporez la farine et une pincée de sel.

Montez les blancs en neige et ajoutez-les à la pâte. Mélangez.

Placez une noix de beurre par gaufre dans le gaufrier, répartissez bien le beurre fondu et faites cuire la pâte au fur et à mesure.

Pour des gaufres croustillantes : placez les gaufres sur une grille au fur et à mesure de la cuisson.

Pour des gaufres tendres : placez-les dans une boîte en métal ou une casserole avec couvercle au fur et à mesure de la cuisson. L’humidité générée par la chaleur les gardera molles. Pour qu’elles aient la même consistance, retournez les piles de gaufres au terme de leur cuisson, pour que celles du dessous soient au-dessus.

Crêpes traditionnelles

500 ml de liquide (eau, lait (crêpes moelleuses), eau-lait ou eau-bière (crêpes dentelle).)

250g de farine

3 œufs

½ c à c de sel

2 c à s de sucre

2 c à s de beurre fondu ou bien d’huile

Versez la farine dans un plat.

Creusez-y un puits dans lequel vous verserez le sucre, le sel et le beurre (ou l’huile).

Ajoutez la moitié du liquide.

Mélangez jusqu’à incorporation complète.

Battez les œufs avec une fourchette. Ajoutez-les à la pâte en mélangeant soigneusement.

Versez petit à petit le reste du liquide.

Laissez reposer deux heures cette pâte qui doit être coulante.

Bricolage miam

Pain sans pousse : Rosace aux graines + Tresse aux raisins et au sucre

300g + 450g de farine

450ml d’eau tiède

70ml d’huile de tournesol

2 c. à s. de levure sèche

1 c. à s. de sucre

1 c. à s. de sel

1 jaune d’œuf pour la dorure de la rosace

Du lait et du sucre pour la dorure de la tresse

Graines de pavot, sésame, lin au choix

+ farine pour manipuler la pâte

Dans un cul-de-poule, mélangez au fouet 300g de farine, la levure, le sucre et l’eau tiède.

Laissez reposer 10 min.

Incorporez 450g de farine, l’huile et le sel. Pétrissez quelques instants, la pâte est collante, c’est normal.

Farinez bien vos mains avant de façonner 7 boules – 1 pour le centre et 6 accolées.

Dorez au jaune d’œuf coupé et mélangé à de l’eau et parsemez de graines.

Mélangez le reste de pâte aux raisins et façonnez en tresse. Badigeonnez de lait, parsemez de sucre.

Enfournez 30 min. dans un four préchauffé à 190°.

Confiture de lait

1 boîte de conserve de lait concentré sucré

Versez le lait concentré dans un pot à confiture (que le métal de la conserve ne chauffe pas au contact de son contenu, c’est mauvais pour la santé). Déposez le pot dans une casserole et versez de l’eau à hauteur de l’ouverture sans mouiller le contenu. Laissez cuire à petits bouillons pendant 4 heures. Ajoutez de l’eau régulièrement pour conserver la même hauteur de liquide dans la casserole. Le lait va prendre une belle couleur caramel. Laissez tiédir, couvrez et mettez au frais.

Confiture d’airelles et de carottes

Pour remplacer la " confiture rouge " !

370g de carottes

830g d’airelles

800g de sucre

1 c. à s. de cannelle

200ml d’eau + 400ml d’eau

Epluchez et lavez les carottes, coupez-les en rondelles. Laissez-les cuire 10 min. dans une petite casserole contenant 200 ml d’eau bouillante, puis rafraîchissez-les dans un bain d’eau froide et égouttez-les.

Lavez et égouttez les airelles.

Dans une bassine à confiture ou une grosse casserole en fonte remplie de 400 ml d’eau, placez les carottes, les airelles, le sucre et portez le tout à ébullition. Laissez cuire 10 min. sans cesser de mélanger.

Ajoutez le jus de pomme et la cannelle puis, à la reprise de l’ébullition, poursuivez la cuisson 7 min. Toujours sur feu vif et sans cesser de remuer.

Faites le test de l’assiette.

Retirez alors la bassine du feu et écumez soigneusement la confiture. Mélangez.

Mettez en pots.

Home-made choco sans huile de palme

200g de chocolat noir

200g de pâte de noisettes (magasin bio)

250ml de crème fraîche liquide entière

40g de sucre

2 c. à s. d’huile de tournesol

Mélangez le chocolat en petits morceaux et la pâte de noisettes.

Dans un poêlon, portez à ébullition la crème avec le sucre.

Versez le liquide bouillant sur le mélange chocolat/noisettes. Couvrez, patientez 5 min. avant de mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.

Incorporez l’huile et mettez en pot.

L’astuce de Candice : Ce choco maison se conserve 15 jours au réfrigérateur.

Pour une consistance onctueuse, sortez le pot du froid 10 min. avant le service.

Glace aux biscuits sans sorbetière

1 L de crème fraîche entière battue

6 jaunes d’œufs

180g de sucre

450g de biscuits émiettés au choix

Fouettez les jaunes avec le sucre.

Ajoutez la crème fraîche battue.

Incorporez les biscuits émiettés, placez dans un récipient.

Filmez la glace (le film plastique doit coller à la préparation pour éviter l'air) et gardez au réfrigérateur 1 nuit.

Mettez ensuite 1 nuit au congélateur avant de déguster.

Glace crapuleuse à la Danette (avec sorbetière)

Une glace sans préparation qui vous permet de faire de la glace chocolat, vanille, pistache, caramel, etc.

500g de Danette (4 pots) ou de pudding du commerce au choix

4 c. à s. d’eau

Placez la Danette avec l’eau en sorbetière et turbinez. Oui, c’est tout.

Ketchup maison

2 conserves de tomates (2x400g)

1 oignon rouge râpé

4 cm de gingembre râpé

1 gousse d’ail râpée

50g de sucre roux

100ml de vinaigre de cidre

1 c. à s. de graines de moutarde

½ c. à c. de piment d’Espelette

8 feuilles de citron kaffir séchées ou surgelées (Delhaize Proxy/City marque The Blue Elephant ou magasins asiatiques)

1 c. à s. d’huile de tournesol

Faites chauffer l’huile dans un sauteuse et faites-y frire les graines de moutarde 15 secondes.

Râpez l’oignon, l’ail et le gingembre à la râpe à gros trous par-dessus la sauteuse, poursuivez la cuisson 5 min.

Incorporez les conserves de tomates, les feuilles de citron kaffir, le sucre et le vinaigre et laissez frémir 15 min. sans couvrir.

Mettez en bouteilles ou en bocal.

Le ketchup se conserve 3 mois au réfrigérateur.

Lemon curd au micro-ondes

Utilisez-le pour un fond de tarte citron meringuée (un triomphe), tartiné sur du 4/4 ou de la brioche, sur un simple toast pour les plus gourmands.

Le jus de 4 citrons

Le zeste râpé très fin de 2 citrons

3 œufs

150 gr de sucre en poudre

1 c. à s. de Maïzena

Il suffit de mélanger tous les ingrédients de manière homogène et de cuire au micro-ondes environ 3 min. (jusqu’à 5 min. pour un four peu puissant) en sortant le plat toutes les minutes pour mélanger et vérifier la consistance. Elle doit être semi-épaisse et bien onctueuse.

Muesli maison full énergie

200g de flocons d’avoine

50g d’amandes effilées

50g d’amandes émondées grossièrement concassées

25g de graines de tournesol

80g de pistaches grossièrement concassées

100g de raisins secs

50g d’airelles séchées

Un mélange de fruits secs assez tendres – 6 pruneaux, 4 abricots et 4 pommes séchées coupés en petits morceaux

¼ de c. à c. de cannelle

¼ de c. à c. de gingembre en poudre

1 belle c. à c. d’extrait d’amandes

50g de miel

25g de beurre fondu

1 c. à s. d’huile de tournesol

1 pincée de sel

Préchauffez le four à 170° (th. 5-6).

Dans un grand cul-de-poule, mélangez tous les ingrédients avant de les étaler en couche uniforme sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé.

Enfournez 10 min. puis sortez la plaque du four pour mélanger le muesli avant de poursuive la cuisson 5 min. supplémentaires.

Sortez le muesli du four, laissez complètement refroidir sur plaque avant de mélanger pour bien détailler finement les différents ingrédients. Mettez dans un bocal ou un récipient hermétique.

Charcuterie maison : Magret de canard séché au piment d’Espelette

1 magret de canard

500g de gros sel

75g de poivre concassé

20g de baies roses

1 c. à c. de piment d'Espelette en poudre

Dans un plat, mettez 250g de gros sel, déposez le magret avec sa peau par-dessus et recouvrez-le du sel restant. Couvrez le plat d’un film plastique ou d’un linge et placez au réfrigérateur une nuit.

Le lendemain, enlevez le sel et passez le magret sous l’eau pour bien le rincer.

Séchez-le à l’essuie-tout avant de le masser avec le poivre, les baies roses et le piment. Enveloppez-le dans un linge propre et placez-le 3 semaines dans le bac à légumes de votre réfrigérateur.

Sel aromatique

100g de fleur de sel ou de sel de Guérande

L'équivalent de 30g - au choix - de : coriandre, persil plat, romarin, thym et sauge, ail, gingembre, zestes, prunes, etc.

Dans un mortier, pilez vos herbes ou autres avec la moitié du sel jusqu’à l’obtention d'un sel coloré et parfumé.

Etalez le sel sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et laissez sécher 20 min. dans un four préchauffé à 130-140°.

Mettez dans un pot. Le sel se conserve 3 mois.

Huile aromatique au thym et à l’ail maison

450ml d’huile d’olive

6 grosses gousses d’ail

15 grains de poivre

1 petite poignée de branches de thym

Epluchez et émincez les gousses d’ail en fines lamelles.

Placez l’huile dans une sauteuse, ajoutez l’ail, le thym et le poivre et faites chauffer (l’huile doit être entre tiède et chaude).

Enlevez du feu et laissez complètement refroidir avant de transférer dans une bouteille stérilisée (passez d’abord les lamelles d’ail et le thym par le goulot puis placez un petit entonnoir sur la bouteille pour y verser l’huile aromatique).

Amaretto maison

250ml d’eau

500ml de vodka

225g de sucre

70g de sucre roux

1 c. à s. d’extrait de vanille

1 c. à s. d’extrait d’amandes

Dans un poêlon, faites chauffer l’eau avec les sucres. Otez du feu quand l’eau atteint l’ébullition. Laissez refroidir 20 min.

Mélangez la vodka aux extraits.

Versez la vodka aromatisée dans le sirop de sucre.

Passez la préparation au travers d’une étamine pour que l’alcool soit clair.

Versez l’amaretto dans une bouteille stérilisée.

Bon appétit !