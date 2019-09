La selle d’agneau fourrée aux abricots et au cumin

Une recette de Gordon Ramsay tirée de Gordon Ramsay’s Sunday Lunch.

Préparation: 40 min. – Cuisson : 45 min. – Repos : 1 h.

1,3 kg de selle d’agneau

2 c. à s. de graines de cumin

22 tranches de jambon de Parme

150 g d’abricots, trempés 1 nuit dans de l’eau chaude et épongés

30 g de noisettes grillées

25 g de biscotte

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Faites griller les graines de cumin à sec dans une poêle. Placez-les dans un mortier avec du sel et du poivre et réduisez le tout en poudre. Massez l’agneau avec la moitié du mélange. Coupez finement les abricots, mixez grossièrement les noisettes et les biscottes. Dans un bol, mélangez les abricots, les noisettes, les biscottes et le reste de cumin, sel et poivre avec de l’huile d’olive. Sur un grand morceau de film étirable, étalez 20 tranches de jambon de Parme en rectangle (il faut qu’elles se chevauchent un peu). Déposez l’agneau au centre du rectangle de jambon, ouvrez la selle en deux, remplissez-la du mélange aux abricots et refermez. Assaisonnez la viande et enfermez-la dans le jambon de Parme. Serrez bien le film plastique et réservez 1 h. le temps que la forme se crée. Préchauffez le four à 180° (th. 6). Enlevez le film étirable, placez les deux tanches restantes de jambon de chaque côté de l’agneau pour le " fermer " et empêcher l’écoulement de la farce. Ficelez-le tous les 3 cm. Faites chauffer de l’huile dans une poêle et faites brunir l’agneau 3 à 4 min. sur toutes ses faces puis mettez dans un plat et enfournez 35 à 40 min., en retournant la viande à mi-cuisson. Laissez reposer la viande 10 min. avant de la couper en tranches épaisses.